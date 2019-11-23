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 Спорт, За рубежом
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Все про:НОК (60) соревнования (192) Харлан Ольга (7)

 Украинский шпажист Рейзлин выиграл этап Кубка мира, - НОК. ФОТОрепортаж

Украинские фехтовальщики результативно начали олимпийский сезон на этапах Кубка мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета.

"Сразу два представителя Украины взошли на пьедестал почета первого в олимпийском сезоне крупного турнира в мужской шпаге. Для Игоря Рейзлина это первая в карьере победа в Кубке мира, для Романа Свичкаря - первая личная награда (бронза)", - говорится в публикации. Отмечается, что турнир проходил в Берне.

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Украинский шпажист Рейзлин выиграл этап Кубка мира, - НОК 01
Украинский шпажист Рейзлин выиграл этап Кубка мира, - НОК 02
Украинский шпажист Рейзлин выиграл этап Кубка мира, - НОК 03
Украинский шпажист Рейзлин выиграл этап Кубка мира, - НОК 04
Фото: facebook.com/olympicua

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Также в НОК уведомили, что украинская саблистка Ольга Харлан выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Орлеане.

Украинский шпажист Рейзлин выиграл этап Кубка мира, - НОК 05
Украинский шпажист Рейзлин выиграл этап Кубка мира, - НОК 06
Фото: facebook.com/olympicua

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Источник: https://censor.net.ua/p3161459
 
   
 Топ комментарии
 
Это - герой с Большой Буквы... преклоняюсь...

Український шпажист Рейзлін виграв етап Кубка світу - Цензор.НЕТ 9958
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Українка Ярослава Магучіх перемогла в номінації «Висхідна зірка» серед світових легкоатлеток за підсумками 2019 року, повідомляє сторінка World Athletics

Український шпажист Рейзлін виграв етап Кубка світу - Цензор.НЕТ 9327

Український шпажист Рейзлін виграв етап Кубка світу - Цензор.НЕТ 978
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ваще не вижу смысла достижения физических показателей

если они не заточены под защиту страны

****, где чемпионы по карате на передовой ?

их там штук 200, а воюет 1-2

где Вирастюк сраный ?
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я не заявлялся за счёт налогоплательщиков жрать в три горла и показывать, каким надо быть для защиты Украины.
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"****, где чемпионы по карате на передовой ?" - равнозначно ""почему художники не заняты малярными работами"...

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Не равнозначно !

Художники не называют себя самыми красящими людьми страны.

А то, шо кто-то там где-то умер,

так оперный певец умер намного благороднее этого "примера"
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Это - герой с Большой Буквы... преклоняюсь...


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Шо это умершее чмо сделало для Украины

кроме того, что сосало с меня налоги на свои сборы в Анталии, Дубаи и Кипре ?
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А ты под что заточен?
Почему не на передовой?
Что вообще твоя сраная жизнь значит для Украины?
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я за твоей спиной в окопе !!!

ты слепой ?
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Ты окопа в глаза не видел. Как и стадиона.
Классический диванный воин
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Так и ты не видело.

Я написал о тех, кто всю жизнь прожил за мой счёт, рассказывая про то, что надо быть сильным, чтобы всех звщитить в случае войны.

а как пришло время защитить, так хрен кого найдёшь из этих защитников.
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спортсмены всю жизнь прожили за твой счет Український шпажист Рейзлін виграв етап Кубка світу - Цензор.НЕТ 4977 Ты че куришь?
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Оно - клиническое чмо. Представления не имеет о финансировании федераций
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ваще фідерацыи с бюджета ни палучаёт ?

я на твоём, спортсменском, написал
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Я курю Кэмэл уже 35 лет.

Свой счёт у них откуда формировался ?

Мама-Папа Васю двинули ?
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Українка Ярослава Магучіх перемогла в номінації «Висхідна зірка» серед світових легкоатлеток за підсумками 2019 року, повідомляє сторінка World Athletics

Український шпажист Рейзлін виграв етап Кубка світу - Цензор.НЕТ 9327

Український шпажист Рейзлін виграв етап Кубка світу - Цензор.НЕТ 978
 показать весь комментарий
 
 
Ярослава - умничка.
Юлия Левченко, Ярослава Магучих, Ирина Геращенко - берегись Токио 2020!
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Ще одна перемога, яку отримали українські спортсмени завдяки Порошенку!!
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