 Украинский шпажист Рейзлин выиграл этап Кубка мира. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета.
"Сразу два представителя Украины взошли на пьедестал почета первого в олимпийском сезоне крупного турнира в мужской шпаге. Для Игоря Рейзлина это первая в карьере победа в Кубке мира, для Романа Свичкаря - первая личная награда (бронза)", - говорится в публикации. Отмечается, что турнир проходил в Берне.
Также в НОК уведомили, что украинская саблистка Ольга Харлан выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Орлеане.
если они не заточены под защиту страны
****, где чемпионы по карате на передовой ?
их там штук 200, а воюет 1-2
где Вирастюк сраный ?