 Украинский шпажист Рейзлин выиграл этап Кубка мира. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета.

"Сразу два представителя Украины взошли на пьедестал почета первого в олимпийском сезоне крупного турнира в мужской шпаге. Для Игоря Рейзлина это первая в карьере победа в Кубке мира, для Романа Свичкаря - первая личная награда (бронза)", - говорится в публикации. Отмечается, что турнир проходил в Берне.

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Фото: facebook.com/olympicua

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Также в НОК уведомили, что украинская саблистка Ольга Харлан выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Орлеане.





Фото: facebook.com/olympicua

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