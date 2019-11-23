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 Спорт, За рубежом
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 Украинский шпажист Рейзлин выиграл этап Кубка мира. ФОТОрепортаж

Украинские фехтовальщики результативно начали олимпийский сезон на этапах Кубка мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета.

"Сразу два представителя Украины взошли на пьедестал почета первого в олимпийском сезоне крупного турнира в мужской шпаге. Для Игоря Рейзлина это первая в карьере победа в Кубке мира, для Романа Свичкаря - первая личная награда (бронза)", - говорится в публикации. Отмечается, что турнир проходил в Берне.

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Украинский шпажист Рейзлин выиграл этап Кубка мира 01
Украинский шпажист Рейзлин выиграл этап Кубка мира 02
Украинский шпажист Рейзлин выиграл этап Кубка мира 03
Украинский шпажист Рейзлин выиграл этап Кубка мира 04
Фото: facebook.com/olympicua

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Также в НОК уведомили, что украинская саблистка Ольга Харлан выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Орлеане.

Украинский шпажист Рейзлин выиграл этап Кубка мира 05
Украинский шпажист Рейзлин выиграл этап Кубка мира 06
Фото: facebook.com/olympicua

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Источник: https://censor.net.ua/p3161459
 
 
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ваще не вижу смысла достижения физических показателей

если они не заточены под защиту страны

****, где чемпионы по карате на передовой ?

их там штук 200, а воюет 1-2

где Вирастюк сраный ?
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Українка Ярослава Магучіх перемогла в номінації «Висхідна зірка» серед світових легкоатлеток за підсумками 2019 року, повідомляє сторінка World Athletics

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