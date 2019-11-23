 Минфин подтверждает достижение значительного прогресса в переговорах с МВФ, - Маркарова. ДОКУМЕНТ

Об этом написала у себя в Facebook министр финансов Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.
"Коллеги из МВФ завершили работу в Киеве и опубликовали заявление по завершению миссии. Минфин подтверждает достигнутый значительный прогресс и согласования очень многих параметров будущей программы.
Те, кто регулярно читает заявления, заметили, что в ней нет фразы после "но". Измены нет. Активно продвигаемся к согласованию программы", - написала она.
Напомним, Миссия МВФ работала в Киеве с 14 по 22 ноября.
15 ноября Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова встретились с миссией Международного валютного фонда в Украине: руководителем миссии Роном ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой.
Они обсудили условия открытия новой программы расширенного финансирования с миссией МВФ в Украине.
а не так як ви з Януковичем намагалися взяти у Орди 15 млрд.
Навпаки.
Один так званий «друг» вісім років не віддає 3000 грн.
До речі він теж не знає українську мову.
І взагалі про німецьку жінку читай вище.
Откуда берётся это МВФ даёт нам как друг но под %?
МВФ часто списує борги.
Переговоры с миссией МВФ зашли в тупик - 22 ноября глава миссии Рон ван Роден уехал из Украины без результатов, сообщает Диалог.UA ссылаясь на источники "Нового времени". В частности источник утверждает, что именно олигарх Игорь Коломойский и независимость НБУ были ключевыми вопросами для МВФ, так как МВФ строго осуждает любой компромисс с экс-собственниками Приватбанка. "Да, любой компромисс неприемлем, так он подтвердит влияние Коломойского. А если оно высоко, то высок риск дефолта и отката реформ. А если так, то зачем такой стране давать денег, если они с высокой вероятностью не вернут?" - пояснил он логику сотрудников миссии МВФ. Кроме того, миссия была недовольна тем, что земельная реформа не принимается в том формате, в котором ранее обещала команда Владимира Зеленского, ведь иностранцев к рынку земли так не допустили. "МВФ понимает, что это еще хуже, чем мораторий, так как есть риск, что за бесценок земли могут быть скуплены всем известными лицами. Это не совсем рынок", - добавил источник.
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Нет, это не плохо, но если можно не брать, то не берут. При этом 50% экономики Украины находятся в тени, украденные Овощем и ко 40 лярдов так в бюджет и не вернули. Теперь около 80 лярдов, которые украдены мародером, Свинарчуками и тыды
Честный при Порошенко действительно уменьшился - огромный был отток иностранных инвестиций. А государственный внешний долг при Порошенко как раз вырос.
Как страшно жить...😱
https://www.youtube.com/watch?v=OMY5ezXtMaI
Потом продаём рашу китайцам!
От продажи китайцам на вырученные деньги гасим долг перед МВФ!
Нагадаю,що дохідна частина бюджету формувалася з урахуванням майбутнього траншу....
Безрезультатно.
І тут Володимир Зеленський нагадує актрису німецьких фільмів для дорослих. Щоправда на пенсії. Він би хотів приймати від усіх сторін, але ніхто не дає.
Транша не дадут- причина: коломойский, вот и весь прогресс.
Маркаровій... а не пішла би ти на..уй,бл..дь ?