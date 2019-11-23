 Минфин подтверждает достижение значительного прогресса в переговорах с МВФ, - Маркарова. ДОКУМЕНТ

Об этом написала у себя в Facebook министр финансов Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.

"Коллеги из МВФ завершили работу в Киеве и опубликовали заявление по завершению миссии. Минфин подтверждает достигнутый значительный прогресс и согласования очень многих параметров будущей программы.

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Те, кто регулярно читает заявления, заметили, что в ней нет фразы после "но". Измены нет. Активно продвигаемся к согласованию программы", - написала она.





Напомним, Миссия МВФ работала в Киеве с 14 по 22 ноября.

15 ноября Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова встретились с миссией Международного валютного фонда в Украине: руководителем миссии Роном ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой.

Они обсудили условия открытия новой программы расширенного финансирования с миссией МВФ в Украине.

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