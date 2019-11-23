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 Политика Украины, Экономика
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Все про:МВФ (2763) Минфин (1295) Маркарова (95)

 Минфин подтверждает достижение значительного прогресса в переговорах с МВФ, - Маркарова. ДОКУМЕНТ

Украина активно продвигается к согласованию новой программы с Международным валютным фондом.

Об этом написала у себя в Facebook министр финансов Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.

"Коллеги из МВФ завершили работу в Киеве и опубликовали заявление по завершению миссии. Минфин подтверждает достигнутый значительный прогресс и согласования очень многих параметров будущей программы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссия МВФ уехала дискутировать о продолжении сотрудничества с Украиной

Те, кто регулярно читает заявления, заметили, что в ней нет фразы после "но". Измены нет. Активно продвигаемся к согласованию программы", - написала она.

Минфин подтверждает достижение значительного прогресса в переговорах с МВФ, - Маркарова 01
Минфин подтверждает достижение значительного прогресса в переговорах с МВФ, - Маркарова 02

Напомним, Миссия МВФ работала в Киеве с 14 по 22 ноября.

15 ноября Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова встретились с миссией Международного валютного фонда в Украине: руководителем миссии Роном ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой.

Они обсудили условия открытия новой программы расширенного финансирования с миссией МВФ в Украине.

Также читайте: Провели конструктивные переговоры, - Гончарук о визите миссии МВФ

Источник: https://censor.net.ua/p3161449
 
 
 Топ комментарии
 
Минфин подтверждает достигнутый значительный прогресс - если минфин считает большим прогрессом продолжение будущих дискуссий с МВФ,то это то,что указывает на отсутсвие даже елементарных договоренностей,ибо договоренности ,дисскусиям не подлежат...
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Раз денег нет, хоть видосик запишите
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Украинская национальная традиция....
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Ляряа не буває ляраою ні на 18 відсотків, ні на 73. Якщо лярас, то стовідсоткова.
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Попробуй постричь ногти. Будет лучше получаться.
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Так ти по собі судиш? Ось чому у ніку з дев'яти букв три помилки зробив! 😁
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Клянчить деньги у МВФ у нас это считается значительным достижением !!!
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Украинская национальная традиция....
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А ты и тебе подобные "патриоты" кроме клянчить ничего не умеете? Вы даже не думаете что лучше заработать, чем быть немецкой женщиной.
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Ми беремо у друзів,
а не так як ви з Януковичем намагалися взяти у Орди 15 млрд.
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Я ніколи не позичав гроші.
Навпаки.
Один так званий «друг» вісім років не віддає 3000 грн.
До речі він теж не знає українську мову.
І взагалі про німецьку жінку читай вище.
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Ты друзьям под % даёшь в долг?
Откуда берётся это МВФ даёт нам как друг но под %?
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У мене нема відсотків.

МВФ часто списує борги.
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Миссия Международного валютного фонда пробыла в Киеве до пятницы, 22 ноября, и уехала без достигнутых договоренностей. Источник заявляет, что одиозный олигарх Игорь Коломойский и независимость НБУ стали главными камнями преткновения для МВФ в вопросе выделения помощи Украине.
Переговоры с миссией МВФ зашли в тупик - 22 ноября глава миссии Рон ван Роден уехал из Украины без результатов, сообщает Диалог.UA ссылаясь на источники "Нового времени". В частности источник утверждает, что именно олигарх Игорь Коломойский и независимость НБУ были ключевыми вопросами для МВФ, так как МВФ строго осуждает любой компромисс с экс-собственниками Приватбанка. "Да, любой компромисс неприемлем, так он подтвердит влияние Коломойского. А если оно высоко, то высок риск дефолта и отката реформ. А если так, то зачем такой стране давать денег, если они с высокой вероятностью не вернут?" - пояснил он логику сотрудников миссии МВФ. Кроме того, миссия была недовольна тем, что земельная реформа не принимается в том формате, в котором ранее обещала команда Владимира Зеленского, ведь иностранцев к рынку земли так не допустили. "МВФ понимает, что это еще хуже, чем мораторий, так как есть риск, что за бесценок земли могут быть скуплены всем известными лицами. Это не совсем рынок", - добавил источник.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/business/195213_1574513994
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брать кредит в банке и клянчить это две большие разницы,учи матчасть Вася,большенство граждан твоей Рашки закредитованы на ипотеку и потребительские кредиты
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Кредиты берутся под %, которые тоже надо отдавать
Нет, это не плохо, но если можно не брать, то не берут. При этом 50% экономики Украины находятся в тени, украденные Овощем и ко 40 лярдов так в бюджет и не вернули. Теперь около 80 лярдов, которые украдены мародером, Свинарчуками и тыды
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Ну и?Весь мир берет кредиты в банке когда нужно,в чем проблема?
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Смысл в том что из кредитной ямы нужно выбираться как можно скорее, а не брать новый кредит, чтобы отдать старый
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Валовой внешний долг включает государственный долг и частный.

Честный при Порошенко действительно уменьшился - огромный был отток иностранных инвестиций. А государственный внешний долг при Порошенко как раз вырос.
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в обох випадках що ти привела гарантом виступає держава. по друге , ти зебілам втирай свою єрєсь а не мені. Мінфін підтверджує досягнення значного прогресу в переговорах із МВФ, - Маркарова - Цензор.НЕТ 1645
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Порошенко грабил больше простой народ,покажи график цен и тарифов,на сколько они выросли при порошенко
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Тебе с канады оно видней, как же. У этой власти задача уграть Украину, бизнесу они уже сделали "хорошо" , кошмарят по полной, и ага, и дадут заработать. И сурикатам вообще какое дело до Украины? или тебе тоже давит кремлевская методичка в трусах?
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Та не вопрос! Как проститутка бубочка побирается на западе? Как элитная шльондра, или как честная давалка Минфин подтверждает достижение значительного прогресса в переговорах с МВФ, - Маркарова - Цензор.НЕТ 319?
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Странно, а в новостях dw пишут, что мвф уехало, оставив слуг каломойши без бабла. Так чьему мнению дверять: команды шутов-шлюх-наркоманов или мвф?
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Ну так это же не противоречит её заявлению. Она ж не сказала что бабло дали, она сказала что есть прогресс...бабла нет, но прогресс то есть..правда бабла всё же нет..но таки прогрессируют. Это типа как -- чуть - чуть беременная..
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Минфин подтверждает достигнутый значительный прогресс - если минфин считает большим прогрессом продолжение будущих дискуссий с МВФ,то это то,что указывает на отсутсвие даже елементарных договоренностей,ибо договоренности ,дисскусиям не подлежат...
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Усе за наказом Голобородька - «МВФ, ідіте в жопу»
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А вчера, некий Абрамявичус, пребывая в светлом уме и трезвой памяти, утверждал, что у него месячный доход- 5000 гривен. Я так ржал, что потом котов пришлось искать. Они, бедняги, успокоились тока после того, как я им объяснил- кто такой Абрамявичус. Тихие теперь... наверное, бабло считают... Папино. Моё- то есть. Они у меня- умные. В политику- не лезут. И всякой сранью, типо заяв Абрамявичуса и Маркаровой- не занимаются.
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Ну, так и я о том же! Из-за этой искренности мои коты и попрятались.
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Ты главное не говори котам, по чём реально сейчас корм стоит, а то они могут Абрамвячиуса заподозрить во лжи Мінфін підтверджує досягнення значного прогресу в переговорах із МВФ, - Маркарова - Цензор.НЕТ 846
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Ни в коем случае! Они у меня правильные, могут и на диету присесть, шо бы бабло папы сэкономить. Они ведь не подозревают, что для меня, Высшая Радость- это их отменный аппетит.
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Судя по реакции денег не дадут. Вопрос только в том это плохо или хорошо.
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Никакого вопроса нет. Это- хорошо! А если у вас есть сомнения, то это- плохо!
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Только сомнения дают некую защиту от пропаганды и манипуляций...
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По версии бородатой бабушки дефолт только на пользу Украине, а значит ЗЕбилы полностью согласны. Главное теперь каждому ЗЕбилу в Приват отнести депозит, и конечно же гривневый. Дефолт он ведь столько пользы принесёт, бабла станет немерянно..во ЗЕбилы разбогатеют.
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При чинних Слугах Народу всеодно тухес в обох випадках.
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На данном этапе украинская экономика без кредитов обвалится. Вопрос где их брать, у РФ или у МВФ. РФ требует сдать национальные интересы, а МВФ требует реформ которые укрепят нашу экономику. Что же выбрать? Это конечно очень сложный вопрос.
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Я бы поспорил. Украина под внешним управлением. Украина не в состоянии провести реформы согласно требованиям МВФ. Ситуация патовая. Очевидно, как будут развиваться события. Парламент слуг народа рухнет. Зайдут всякие ОПЗЖ, бывшие рыги, и тому подобное, объединятся в коалицию с остатками слуг и сделают так, как сказал Коломойский. Я не могу сказать - хорошо или плохо это для Украины. Но хочется надеяться, что хорошо. То как мы живём и куда мы катимся 6 лет после революции - это днище.
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достижение значительного прогресса в переговорах с МВФ! Переговоры о взятии взаймы.
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Берём деньги у МВф и покупаем рашу!
Потом продаём рашу китайцам!
От продажи китайцам на вырученные деньги гасим долг перед МВФ!
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нда...ты такой восторженный идиот,оказывается
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Зради немає.Але й грошей-теж.
Нагадаю,що дохідна частина бюджету формувалася з урахуванням майбутнього траншу....
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Місія МВФ завершила роботу в Україні.
Безрезультатно.
І тут Володимир Зеленський нагадує актрису німецьких фільмів для дорослих. Щоправда на пенсії. Він би хотів приймати від усіх сторін, але ніхто не дає.
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"Активно продвигаемся к согласованию программы", - написала О. Маркарова.
Транша не дадут- причина: коломойский, вот и весь прогресс.
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Точно як по сценарію у "слузі народу". Ідіть у с***у. Якось так.
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Да не дадут буржуи денег Коломойскому. ...там евреи, поумнее...
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прогресс в том,что вас уже в прямом смысле воткнули мордой в дермище бени и вы наконец точно уяснили почему вам бабло не дадут?
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"заходи" за маркаровою -це узаконення продажу іноземцям(нехай після референдуму і "з відтермінуванням") і зняття обмежень на підняття тарифів + закон про нівелювання ролі профспілок і трудового кодексу...


Маркаровій... а не пішла би ти на..уй,бл..дь ?
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в лечении больного достигнут значительный прогресс - лекарства должны скоро поступить в аптеку
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Отсюда вытекает, шо ***** даст. Это ж ясно было, как Денпр при чудной погоде... -- редкая птица прилетела...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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