 Добывали уголь на неподконтрольной территории, продавали Украине и ЕС, налоги платили террористам, - СБУ задержала организатора "схемы". ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что организаторы схемы зарегистрировали в Украине ряд коммерческих структур. Через эти предприятия дельцы поставляли на подконтрольную территорию Украины продукцию, добытую на захваченных членами незаконных вооруженных формирований угольных шахтах, расположенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
При этом так называемые "налоги" они платили в бюджеты незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР".
В Украину продукция поступала, как якобы добытая на территории России.
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В дальнейшем дельцы по поддельным документам реализовывали уголь украинским ТЭЦ и в страны ЕС.
Следователями Главного следственного управления СБУ под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры одному из участников нелегального бизнеса объявлено о подозрении в совершении, преступления предусмотренного ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Принимаются меры по привлечению других фигурантов уголовного производства к уголовной ответственности.
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Теперь или Зе' посадит По' и Гу', или По' и Гу' посадят Зе'
Других вариантов нет!
Гудок! Сокращённо...
А сегодня их взяли.
Разницу чувствуешь?
А сегодня они в Раде, а завтра купят землю на которой стоит твой дом.
Разницу чувствуешь?
К стати их мыролюбная тема с поставками на крым электрики и газа до сих пор работает.
Дальше не читаю
Германия покупает уголь для промышленности
Немного осталось в общей массе, но в принципе осталось
Переводят потихоньку на другие источники энергии.
Дальше не читаю
В жопу!
А шо для вас это новость? Это давно уже писали. Насколько я понимаю при Пете Украина этому углю ещё и транзит давала
Так получается?
Заробітну плату,техніку ,********** і амуніцію поставляє рф ! А хто у нас зараз наповну торгує з рф ? Хто зробив маленьку поправочку до закону,щоб купувати дешеву електроенергію,шоб било хорошо всєм ?(ну,крім українських шахтарів і електростанцій)
ХТО НАСПРАВДІ ФІНАНСУЄ ТЕРОРИСТІВ ?
А когда это просочилось в интернет, то никто насалика не наказал за поддержку террористов, и он так и остался быть министром, потому что ложил порошенко на мнение людей.
Ну а на выборах народ наложил на петю.
И как усегда, наши "бизнесмэны" разошлись мирно и спокойно