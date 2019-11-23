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Все про:правоохранительные органы (591) СБУ (14050) Донбасс (20002) уголь (774)

 Добывали уголь на неподконтрольной территории, продавали Украине и ЕС, налоги платили террористам, - СБУ задержала организатора "схемы". ФОТО

Следователи СБУ задержали организатора схемы по реализации угля, незаконно добытого на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы схемы зарегистрировали в Украине ряд коммерческих структур. Через эти предприятия дельцы поставляли на подконтрольную территорию Украины продукцию, добытую на захваченных членами незаконных вооруженных формирований угольных шахтах, расположенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

При этом так называемые "налоги" они платили в бюджеты незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР".

В Украину продукция поступала, как якобы добытая на территории России.

Читайте на Цензор.НЕТ: ГБР объявило в розыск работавшего на Россию подполковника СБУ, бежавшего из страны в 2017 году

В дальнейшем дельцы по поддельным документам реализовывали уголь украинским ТЭЦ и в страны ЕС.

Следователями Главного следственного управления СБУ под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры одному из участников нелегального бизнеса объявлено о подозрении в совершении, преступления предусмотренного ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Принимаются меры по привлечению других фигурантов уголовного производства к уголовной ответственности.

Также на Цензор.НЕТ: ГПУ и СБУ проводят обыски в Одесском морском порту и одесском филиале АМПУ. ФОТОрепортаж

Добывали уголь на неподконтрольной территории, продавали Украине и ЕС, налоги платили террористам, - СБУ задержала организатора схемы 01
Добывали уголь на неподконтрольной территории, продавали Украине и ЕС, налоги платили террористам, - СБУ задержала организатора схемы 02
Добывали уголь на неподконтрольной территории, продавали Украине и ЕС, налоги платили террористам, - СБУ задержала организатора схемы 03

Источник: https://censor.net.ua/p3161446
 
   
 Топ комментарии
 
Тьфу ты, не пугайте так, я уж было подумал что задержали Ахметова и Порошенко.
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При порошенко они спокойно работали.
А сегодня их взяли.
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невже марадьора і гудка затримали?
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нет. герпес не при чем. кого то из подельников мыролюбного свиновальца взяли. так скаать тамжынашихлюдей винницкого кагала.
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Тьфу ты, не пугайте так, я уж было подумал что задержали Ахметова и Порошенко.
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Не опять, а с нова!
Теперь или Зе' посадит По' и Гу', или По' и Гу' посадят Зе'
Других вариантов нет!
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гу это в смысле рыжая гнида ахметка?
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Сначала, пока еще не перекрыли езду поездов, перед тем как гнать состав кидали наперед 5-6 мин стодвадцатых, ну чтобы потенциальные "лишние зрители" разбегались с того места, где он попадал из одной "юрисдикции" в другую( при пересечении линии разграничения, которая де-факто уже была, но де-юре еще не оформилась). После закрытия прямого сообщения, начали гонять как российский. Так-то в те времена ни кто еще слыхом не слыхивал про ЗЕ-команду ...
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Так это ещё порошенко барыга и наживается на войне или уже Моника Зеленски? А то я запутался
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При порошенко они спокойно работали.
А сегодня их взяли.
Разницу чувствуешь?
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І яка різниця, ставки відкату підняли, а ті недонесли?
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При порошенко портновы и медведчуки сидели по норам
А сегодня они в Раде, а завтра купят землю на которой стоит твой дом.
Разницу чувствуешь?
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"Все смешалось в доме Обломовых... Кони, люди..." (с)
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у меня один вопрос - а кто с нашей стороны покупал? а не захерачить ли покупця лет на 7 в Желтые воды?
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подвесить Насалика за фаберже ,сдаст всю капеллу
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в Желтых водах ничего такого плохого нет.
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а шо зализныця с лугандономиу нас снова открылась? а шо погранцы а таможня а полиция???
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Во, дела! Неужто задержали Самого Старшенького? Ни в жисть не поверю. Провернуть такую операцию, да в коридорах Кремля/***... Не... не поверю. Виноват... Мозгами не вышел...
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А вспомните кто против блокады оккупированной части Донбасса выступал, да про налоги в казну верещал. В этой теме у всех рыло замазано - и у Пети, и у Гроси, и у Ахмета, и у Бойко и у Медведчука. Про сошек по меньше и говорить не надо
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помним конечно их мыролюбное блеяние - тамжынашилюди - онижыдети, с похрюкиванием потужного реформиста и мыролюбца.

К стати их мыролюбная тема с поставками на крым электрики и газа до сих пор работает.
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Когда уже в Украине начнет работать право[судие]. Чтобы те, кто совершили преступление, отвечали за свои преступления по установленным законам. И чтобы законы были равны для всех! А стало быть и олигархи, которые нарушили законы многократно за свои преступление несли законное наказание.
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Когда повесят с десяток продажных судей
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Можете не читать,если не знаете,что в германии ещё печурки под уголёк стоят. Видобували вугілля на непідконтрольній території, продавали Україні та ЄС, податки платили терористам, - СБУ затримала організатора "схеми" - Цензор.НЕТ 1093
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Зря
Германия покупает уголь для промышленности
Немного осталось в общей массе, но в принципе осталось
Переводят потихоньку на другие источники энергии.
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Германия покупает уголь у сепаров
Дальше не читаю
В жопу!
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Ну он по документам проходит как российский

А шо для вас это новость? Это давно уже писали. Насколько я понимаю при Пете Украина этому углю ещё и транзит давала
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Ну с транзитом-то нет ничего удивительного - Украина(как и любая другая страна) не в праве(как мне кажется) влазить в транзитные грузы и проверять их на соответствие заявленным в документах качеству, безвредности для потребителей, ну и другим параметрам, как то - место производства. А вот собственный импорт, не только может, но и обязана мониторить посредством соответствующих органов. А они(соответствующие лаборатории), как я слышал, сделав анализ, могут с поразительной точностью определить место рождения угля и чуть ли не шахту назвать, в которой он был добыт.
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Значит Порошенко ********** агент
Так получается?
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Ще трохи,й за майстерністю заголовків наздоженете упячку.Що значить " податки платили терористам" ? Шановні ! Може бюджети днр-лнр і фінансують якісь потреби терористів,але набагато менше,ніж Україна ,поставляючи безоплатно воду і газ,та виплачуючи різні соц.виплати незрозумілим особам !
Заробітну плату,техніку ,********** і амуніцію поставляє рф ! А хто у нас зараз наповну торгує з рф ? Хто зробив маленьку поправочку до закону,щоб купувати дешеву електроенергію,шоб било хорошо всєм ?(ну,крім українських шахтарів і електростанцій)
ХТО НАСПРАВДІ ФІНАНСУЄ ТЕРОРИСТІВ ?
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Зе!ля, когда привлекут к ответственности организаторов схемы по покупке у рашки электричества, вместо организации диверсификации, в чем, судя по его умничанью, так сведущ младореформатор Гончарук?
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А при прежней команде насалик распивал с террористами чаи, во время договора про поставки угля из ордло. Уголек под названием "роттердамский".
А когда это просочилось в интернет, то никто насалика не наказал за поддержку террористов, и он так и остался быть министром, потому что ложил порошенко на мнение людей.
Ну а на выборах народ наложил на петю.
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Шоколадная РЫГО-УБЛЮДИНА, со своей свитой прохфэссионалов должна была еще по весне сидеть за такие "схемы". Но видать что-то отвалила ЖИДомойскому, что бы тот, дал команду отбой ЗЕленой сопле.
И как усегда, наши "бизнесмэны" разошлись мирно и спокойно
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