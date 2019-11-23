 Добывали уголь на неподконтрольной территории, продавали Украине и ЕС, налоги платили террористам, - СБУ задержала организатора "схемы". ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы схемы зарегистрировали в Украине ряд коммерческих структур. Через эти предприятия дельцы поставляли на подконтрольную территорию Украины продукцию, добытую на захваченных членами незаконных вооруженных формирований угольных шахтах, расположенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

При этом так называемые "налоги" они платили в бюджеты незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР".

В Украину продукция поступала, как якобы добытая на территории России.

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В дальнейшем дельцы по поддельным документам реализовывали уголь украинским ТЭЦ и в страны ЕС.

Следователями Главного следственного управления СБУ под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры одному из участников нелегального бизнеса объявлено о подозрении в совершении, преступления предусмотренного ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Принимаются меры по привлечению других фигурантов уголовного производства к уголовной ответственности.

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