 В Донецкой области правоохранители пресекли попытку незаконного перемещения через линию разграничения крупной партии сигарет. ФОТОрепортаж

Об этом сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

В частности, на КПВВ "Новотроицкий" прибыл автомобиль Mercedes-benz Sprinter, который двигался из оккупированного Донецка на подконтрольную территорию Украины.

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Во время углубленной проверки автомобиля были обнаружены тайники, полностью заполненные блоками сигарет Marlboro.

В результате мероприятий из тайника изъяты 9510 пачек табачных изделий без марок акцизного налога Украины. Стоимость изъятых сигарет предварительно оценена в полмиллиона гривен.

Продолжается проверка и выясняются обстоятельства совершения правонарушения для принятия законного решения.





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