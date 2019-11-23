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 В Донецкой области правоохранители пресекли попытку незаконного перемещения через линию разграничения крупной партии сигарет. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области, включенные в ООС, совместно с пограничниками пресекли попытку незаконного перемещения через линию разграничения крупной партии табачных изделий неустановленного производства.

Об этом сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

В частности, на КПВВ "Новотроицкий" прибыл автомобиль Mercedes-benz Sprinter, который двигался из оккупированного Донецка на подконтрольную территорию Украины.

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Во время углубленной проверки автомобиля были обнаружены тайники, полностью заполненные блоками сигарет Marlboro.

В результате мероприятий из тайника изъяты 9510 пачек табачных изделий без марок акцизного налога Украины. Стоимость изъятых сигарет предварительно оценена в полмиллиона гривен.

Продолжается проверка и выясняются обстоятельства совершения правонарушения для принятия законного решения.

В Донецкой области правоохранители пресекли попытку незаконного перемещения через линию разграничения крупной партии сигарет 01
В Донецкой области правоохранители пресекли попытку незаконного перемещения через линию разграничения крупной партии сигарет 02

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В Донецкой области правоохранители пресекли попытку незаконного перемещения через линию разграничения крупной партии сигарет 03
В Донецкой области правоохранители пресекли попытку незаконного перемещения через линию разграничения крупной партии сигарет 04
В Донецкой области правоохранители пресекли попытку незаконного перемещения через линию разграничения крупной партии сигарет 05
В Донецкой области правоохранители пресекли попытку незаконного перемещения через линию разграничения крупной партии сигарет 06

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Источник: https://censor.net.ua/p3161443
 
 
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Что значит неустановленного производителя? Цех в Дебальцево
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Та и в лугондоний целая фабрика . В станице луганской поголовно их курят что военные что местное население . Потому что дешево . Более менее сигареты на наши 13 гр
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А тут видать не поделился . Водила видать кинуть хотел . Ну получай теперь .
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