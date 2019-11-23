 Концентрация нефтепродуктов на месте крушения танкера Delfi под Одессой превышает норму в 157 раз. ФОТО

Об этом написал в Фейсбуке и.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на сейчас ситуация не является критической, но рекомендую отказаться от купания в море. Нашими специалистами установлено превышение содержания в эпицентре события нефтепродуктов в 157 раз", - сообщил он.
По словам Фирсова, сейчас на месте событий работают эксперты Госэкоинспекции, они проводят мониторинг загрязения.
"К сожалению, пока из-за шторма сделать можно немногое - вдоль берега растянули сорбирующие боны. Как только шторм утихнет, боны установят вокруг аварийного буксира, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море", - добавил Фирсов.
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Кроме того, появилась новая информация о самом судне. Это рейдово-портовый нефтеналивной плавбункеровщик болгарского проекта 585. Его длина 59 метров, ширина - 10 метров, грузоподъемность 1565 тонн.
"Известно, что владелец судна "Фактор групп лимитед" зарегистрирован в Харькове и принадлежит Джавадову Шамсаддин Али Оглы", - добавил Фирсов.
Как сообщалось, 22 ноября вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи". Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.
Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.
Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза.
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и большей частью пользы нет,
и чем дурак мудаковатей,
тем он обильней на совет!
Миссия МВФ уехала из Украины без результатов - СМИ
По данным издания НВ, камнем преткновения для переговоров с миссией Международного валютного фонда в Украине стали вопросы, связанные с бизнесменом Игорем Коломойским, независимостью Национального банка Украины и земельной реформой.
Об этом говорится в пресс-релизе Фонда, который есть в распоряжении ЭП.
Как отмечается, миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом посетила Украину в период с 14 по 22 ноября.
"Команда специалистов МВФ провела конструктивные и плодотворные обсуждения с представителями власти Украины. Миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, который был достигнут в последние несколько месяцев на пути развития реформ и соблюдения взвешенной экономической политики", - заявил ван Роден по итогам визита.
По его словам, миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ.
"Среди таких шагов - меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, так же как и реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста. Дискуссии продлятся в следующие недели", - подытожил представитель Фонда.
ФуксОглы
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23 ноября в 15:32
Российский спутник «Космос-2422» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. При этом данные о потери спутника сообщило космическое командование США (NORAD), а не российские власти. Этот спутник был частью системы предупреждения о ракетном нападении.
В Москве попытались дезавуировать потерю военного аппарата, объявив, что спутник якобы «уже выработал свой ресурс».
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
Предельно допустимое содержание веществ - это не норма.
Если речь идет о ПДК, то пишут - превышает ПДК.
В данном случае речь идет о нормальных показателях.
В статье нет ни одного упоминания о ПДК.