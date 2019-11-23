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Все про:Госэкоинспекция (68) Одесса (5743) Одесская область (1876) танкер (39) Фирсов (106)

 Концентрация нефтепродуктов на месте крушения танкера Delfi под Одессой превышает норму в 157 раз. ФОТО

Из-за шторма нет возможности установить вокруг танкера сорбирующие боны, которые не дали бы нефтяному пятну расползаться дальше.

Об этом написал в Фейсбуке и.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас ситуация не является критической, но рекомендую отказаться от купания в море. Нашими специалистами установлено превышение содержания в эпицентре события нефтепродуктов в 157 раз", - сообщил он.

По словам Фирсова, сейчас на месте событий работают эксперты Госэкоинспекции, они проводят мониторинг загрязения.

"К сожалению, пока из-за шторма сделать можно немногое - вдоль берега растянули сорбирующие боны. Как только шторм утихнет, боны установят вокруг аварийного буксира, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море", - добавил Фирсов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Спасатели эвакуировали весь экипаж танкера, застрявшего на мели у берегов Одессы

Кроме того, появилась новая информация о самом судне. Это рейдово-портовый нефтеналивной плавбункеровщик болгарского проекта 585. Его длина 59 метров, ширина - 10 метров, грузоподъемность 1565 тонн.

"Известно, что владелец судна "Фактор групп лимитед" зарегистрирован в Харькове и принадлежит Джавадову Шамсаддин Али Оглы", - добавил Фирсов.

Как сообщалось, 22 ноября вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи". Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза.

Также на Цензор.НЕТ: Двое из трех моряков с севшего на мель у Одессы танкера остаются в больнице

Концентрация нефтепродуктов на месте крушения танкера Delfi под Одессой превышает норму в 157 раз 01
Концентрация нефтепродуктов на месте крушения танкера Delfi под Одессой превышает норму в 157 раз 02
Концентрация нефтепродуктов на месте крушения танкера Delfi под Одессой превышает норму в 157 раз 03
Концентрация нефтепродуктов на месте крушения танкера Delfi под Одессой превышает норму в 157 раз 04

Источник: https://censor.net.ua/p3161435
 
   
 Топ комментарии
 
главное - не купаться, ну не дебилизм? народ толпами прет на пляж
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А бабок ніхто не дасть це поблороти . Карабасить далі Дєдушка нашого Буратішку
Миссия МВФ уехала из Украины без результатов - СМИ
По данным издания НВ, камнем преткновения для переговоров с миссией Международного валютного фонда в Украине стали вопросы, связанные с бизнесменом Игорем Коломойским, независимостью Национального банка Украины и земельной реформой.
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Оооо, этот точно компенсирует, всем будет оглы...
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Потрібно терміново подавати в суд і арештовувати цей бункеровщик та всі рахунки фірми власника і самого власника, поки всі гроші не вивели за межі України і сам власник не втік за кордон! Суми збитків будуть обчислюватись сотнями мільйонів гривень і власник буде намагатись перепродати бункеровщик та втікти з України! Зараз вже перепродують цей бункеровщик, тому що він досі не арештований!
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В советах нету благодати
и большей частью пользы нет,
и чем дурак мудаковатей,
тем он обильней на совет!
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главное - не купаться, ну не дебилизм? народ толпами прет на пляж
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Ну так Зеля ж, подписал Указ о доступе народа к водоёмам.То и попёрли Концентрація нафтопродуктів на місці катастрофи танкера Delfi під Одесою перевищує норму в 157 разів - Цензор.НЕТ 4731
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А бабок ніхто не дасть це поблороти . Карабасить далі Дєдушка нашого Буратішку
Миссия МВФ уехала из Украины без результатов - СМИ
По данным издания НВ, камнем преткновения для переговоров с миссией Международного валютного фонда в Украине стали вопросы, связанные с бизнесменом Игорем Коломойским, независимостью Национального банка Украины и земельной реформой.
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Миссия Международного валютного фонда 22 ноября завершила свою работу в Украине.
Об этом говорится в пресс-релизе Фонда, который есть в распоряжении ЭП.
Как отмечается, миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом посетила Украину в период с 14 по 22 ноября.
"Команда специалистов МВФ провела конструктивные и плодотворные обсуждения с представителями власти Украины. Миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, который был достигнут в последние несколько месяцев на пути развития реформ и соблюдения взвешенной экономической политики", - заявил ван Роден по итогам визита.
По его словам, миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ.
"Среди таких шагов - меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, так же как и реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста. Дискуссии продлятся в следующие недели", - подытожил представитель Фонда.
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У румынского владельца-пирата можно только отсосать...
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Известно, что владелец судна "Фактор групп лимитед" зарегистрирован в Харькове и принадлежит Джавадову Шамсаддин Али ОглыИсточник: https://censor.net.ua/p3161435
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Оооо, этот точно компенсирует, всем будет оглы...
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99 из 100 что зицпредседатель Фукс Оглы
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Посчитали-- прослезились!
Посчитали еще раз....
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Танкер принадлежит чурке, значит обязать чурку выплатить нанесенный окружающей среде ущерб или конфисковать судно и продать с аукциона,чурку под суд.
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Там нечего продавать. Еще день два и судно полностью разобьется об бетонный волнорез
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пляжный сезон закончился и патриоты особо не переживают за затонувший танкер. Новость вообще никакая ))
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россия - враг, будет уничтожена, путин будет повешен, медведчук сядет в тюрьму, а портнова сдадут в психлечебницу, все верно?
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Россия лишилась очередного военного спутника. Он отказался летать по заданной орбите и сгорел
23 ноября в 15:32
Российский спутник «Космос-2422» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. При этом данные о потери спутника сообщило космическое командование США (NORAD), а не российские власти. Этот спутник был частью системы предупреждения о ракетном нападении.

В Москве попытались дезавуировать потерю военного аппарата, объявив, что спутник якобы «уже выработал свой ресурс».

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Сколько жн здесь безполезных идиотов! Конечно, давно выработал свой ресурс. 13 лет уже на орбите. Топливо закончилось и постепенно сошел с орбиты. Стандартная процедура.
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Ты Кузю,гордость и достоинство ваше, уже оплакал?
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Лыбидь, догнивающий на Байконуре сейчас оплакиваю
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Вчера вроде в 90 раз превышала, сегодня в 157. Что-то там продолжает выливаться что ли? Концентрация нефтепродуктов на месте крушения танкера Delfi под Одессой превышает норму в 157 раз - Цензор.НЕТ 17
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Ну конечно вливается, танкер на боку лежит и из-за шторма пока ничего сделать не могут.
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"Концентрация нефтепродуктов на месте крушения танкера Delfi под Одессой превышает норму в 157 раз."
Предельно допустимое содержание веществ - это не норма.
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Если речь идет о норме, то пишут - превышает норму.
Если речь идет о ПДК, то пишут - превышает ПДК.
В данном случае речь идет о нормальных показателях.
В статье нет ни одного упоминания о ПДК.
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В статье нет ни одного упоминания о "норме", только заголовок. Что по Вашему есть "норма"? Какими санитарными правилами регламентируется "норма" содержания нефтепродуктов в воде?
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Судя по фоткам- повезло. Мазута у него не было. Дизелюха- уйдет. Понятно, что до весны там немножко повоняет. Но, ничего, могло быть значительно хуже. А танки ему неплохо помоет. Правда, не знаю, важно ли это- для металлолома. А то, что это уже откровенный металлолом- ни у кого сомнений нет...
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Развалит его полностью об бетонный волнорез. Только под автоген и на переплавку
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Аякже: не вибухнуть танки, коли різатимуть автогенами.
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Это так! Уже- точно не рванут. И дегазированы и вымыты.
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Та не страшно , главзеьил сказал, що можно . "Шо там за пару месяцев станется "😁😁😁😁
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Это уже даже не дебилизм, а апогей касапского пох.зма, который творится в стране. Мы пытаемся отличиться от кацапов только на словах, а сами...
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Простите, вы о чем? Пока что- ничего сделать нельзя. Невозможно. Это я вам ответственно заявляю. Нужна погода. Действие происходит у мелководного берега, высота волны- не менее 1,5 - 2,0 метра. Любой катер разобьёт, мгновенно. Зачем рисковать людьми?
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А год, по сути, непонятного нахождения этого "серого" корыта у берегов Одессы - как бы непричем? А так "пока что ничего сделать нельзя"...
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Я- по факту катастрофы. И- по факту форс-мажора. А по фактам деятельности этой посудины- это не к морякам. Есть специально обученные люди... которые никаких противоправных деяний- не обнаружили. Потому- проехали. Просто мы не поняли друг-друга изначально. Бывает.
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