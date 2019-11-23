 Киев простился с ветераном АТО Игорем Пановым (Ханом), избитым до смерти своим пасынком. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Прощание с Пановым состоялось возле Стеллы Независимости в центре Киева, после чего гроб с его телом забрали, чтобы придать земле на Берковецком кладбище.
Фото/видео - Олег Богачук
11 ноября волонтер Татьяна Руденька сообщила, что в ночь с 9 на 10 ноября в Киеве было совершено нападение на ветерана АТО, воина 90-го батальона Игоря Панова и его жену. Пострадавших доставили в Киевскую городскую клиническую больницу №17, где прооперировали. Супруги были в коме и на аппаратах искусственной вентиляции.
11 ноября в полиции сообщили, что задержали подозреваемых в избиении Панова и его жены - это мужчины 1989 и 1990 г.р. Правоохранители установили, что 9 ноября вечером между сыном и матерью во время телефонного разговора возник конфликт, после чего тот приехал к ней. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Позже пасынок позвал своего друга, с которым они нанесли супругам телесные повреждения и скрылись.
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
Категорически не рекомендую рассматривать таких женщин как кандидаток на серьезные долговременные отношения. Перечислю основные причины и прокомментирую их цитатами с antiwomen.ru
Причина первая
И сама простая: собственно, ребенок или даже дети.
Ведь вам нравится женщина, почему же из этого факта должна возникать необходимость взять на себя бремя за воспитание чужого ребенка? Женщины, как показала практика, сразу же бросаются с обвинениями в «эгоистичности» такой позиции.
Да, мужчина и должен быть эгоистом, в хорошем понимании этого слова. Он просто обязан заботиться о продолжении СВОЕГО рода, о наилучших условиях для своей семьи, для своих собственных детей.
Время от времени женщины проговариваются. Нет-нет, да вылетит из их уст что-то типа: «Да мужику-то какая разница, его ребенок или нет. Еще лучше: позади самый проблемный возраст». Да есть мужчинам разница. И еще какая!
Каждый нормальный мужчина (и это закон природы) стремится воспитывать СВОИХ детей, передавать из поколения в поколение свои навыки, знания, мудрость, собственность. Но делать это хочется только ради кровных наследников, тех детишек, в которых можно наблюдать собственные черты и черты своего рода.
Мало того, закон природы предписывает самцу распространить свое семя, свои гены где только можно. А вот принятие чужих детей противоречит самой природе мужчины. Не побоюсь критики и приведу пример из жизни дикой природы: львы первым делом убивают детей своей самки от прошлого «брака».
Чужие дети сами по себе являются ярчайшим напоминанием о прошлой принадлежности женщины другому мужчине.
Тех женщин, которые ставят мужчинам в вину нежелание жениться на разведенке с ребенком, мы хотим спросить: а готовы ли вы воспитывать детей мужчины от прошлых браков?
Причина вторая
Женитьба на женщине с ребенком просто противоестественна. При нормальном порядке вещей женщина входит в дом мужчины и образуется новая семья с мужчиной во главе. В случае же разведенки с детьми, мужчина входит в уже существующую (неполноценную) семью, где во главе стоит женщина. Таким образом, с самого начала нарушается традиционная, естественное семейная иерархия, во главе которой находится мужчина, муж, отец семейства. Это обстоятельство само по себе ставит под сомнение прочность такой семьи. Вряд ли долговечным будет то здание, в основу которого положен «кривой фундамент».
Само по себе присоединение мужчины к уже существующей семье наносит удар по его самолюбию и, в значительно степени, определяет характер взаимоотношений между супругами: женщина в состоянии устойчивого доминирования.
Знайте: для разведенки с ребенком вы всегда будете на третьем месте: она, ребенок, вы. Только в такой последовательности. И это в лучшем случае. Ибо очень часто роль суррогатного мужчины-главы семейства выполняет мать женщины. Она - безусловный союзник женщины в прошлом разводе, а, частенько, и подстрекатель его.
«Дело даже не в "иерархии" как подчиненности, а в приоритетах разведенки. Свою "неудавшуюся" любовь к мужу она почти полностью переносит на ребенка, особенно если это сын (их слова - "у меня есть самый любимый и верный мужчина, а все остальные - кАзлы"). Мама, которая помогает, тоже становится оплотом надежности. Ну, а уж о себе, любимой, женщина всегда помнит. Таким образом, чтоб новый мужчина смог потеснить их всех со своих "пьедесталов", разведенка должна или ОЧЕНЬ сильно влюбиться (что мало вероятно, т.к. душевная энергия все равно прежде всего будет тратиться на ребенка), или действительно ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ собственную систему приоритетов, чтоб понять, что нормальный(!) мужчина не будет довольствоваться как минимум 4-ым местом в ее жизни.»
BoMG
Причина третья
Очень часто женщина с ребенком, стремящаяся снова замуж, ищет, прежде всего поставщика материальных средств, который поможет ей поставит на ноги ее ребенка (детей). По отношению к этой задаче личность самого мужчины уходит на десятый план. Это вполне понятная мотивация женщины, но, разумеется, мужчину-кандидата в мужья посвящать в ее суть не будут. С точки зрения женщины все логично и справедливо, так как и должно быть: «мужчина должен обеспечивать женщину и детей». Вопрос лишь в том, зачем это мужчине.
Причина четвертая
Дело в том, что сам факт развода женщины - есть огромный минус ей. Поясню: даже если принять, что во всем на свете виноват ее «козел-бывший муж» (весьма распространенная характеристика бывшего супруга, предъявляемая потенциальному новому избраннику - между прочим, хороший индикатор, насторожитесь!), то женщина, как минимум, виновата в том, что выбрала себе такого мужа и такого отца своим детям.
«В любой женщине от природы заложен механизм на выбор сильного, умного и качественного самца, поэтому в выборе партнера женщины ориентируются на брак с настоящим мужчиной (у мужчины такой задачи природа никогда не ставила). Поэтому именно на женщине лежит ответственность за неверный выбор мужа и развод»
УмНик
На практике в разрушении отношений виноваты оба супруга. Однако, в большей степени ответственность за психологический климат в семье несет женщина. Подумайте, что стоит за ее разводом. Неумение строить или сохранить отношения? Дурной характер? Крайний эгоизм? Завышенные требования к мужчине? Безответственность? Измены? Низкая ценность семьи как таковой в ее глазах? Не знаю. В любом случае, что-то из вышеперечисленного присутствует в той или иной степени, а чаще - все упомянутое в разной пропорции и взаимосвязи. Вспомним статистику: 75-80% разводов происходят именно по инициативе женщин.
«То, что разведенки в основной своей массе - никудышные жены, на которых уже сама жизнь поставила отметку III сорт - не штамп, а жизненные реалии»
УмНик
Критическим умом большинство женщин не обладает, и вряд ли разведенка сделала правильные выводы из своего развода. Женщины часто любят повторять, что «все люди разные, ей просто могло не повезти с мужем». Как правило, они сами искренне верят в такое «невезение». Признать собственную вину в разводе, как и во всем другом, женщине очень сложно. Практически невозможно.
«К сожалению, женщины идут чаще неправильным путем, и общество им в этом усиленно способствует. В СМИ ситуация, когда мужчина и женщина разводятся намного чаще, трактуется в том ключе, что ты такая растакая, а мужик этого не оценил и т.д. и т.п. Фильмы, книги, ток-шоу (это вообще отдельный разговор), советы подруг (глупых и как следствие, таких же неустроенных), песни... Везде одно и то же - "Развелась? Ты права!" Нет даже намека на анализ ситуации, и попыток сделать из нее правильные выводы»
УмНик
Причина пятая
Начну сразу с цитаты:
«Разведенная женщина, которая имеет ребенка (именно такую мы понимаем под словом - разведенка) уже не так наивна и чиста как девушка, не имеющая негативного жизненного опыта (дело не в девственности).
Конечно, жизненный опыт никому не помешает, НО ТОЛЬКО, ЕСЛИ ИЗ НЕГО СДЕЛАНЫ ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ. В противном случае опыт не только не полезен, НО И ВРЕДЕН, так как ведет к излишней подозрительности, черствости, меркантильному отношению к мужчинам и прочим нюансам характера, которые не помогут, а навредят разведенке в жизни.»
УмНик
Иными словами, разведенка - это далеко не «чистый лист бумаги».
На вооружении - готовый и опробованный набор манипулятивных шаблонов, целый арсенал поведенческих схем оборонительно-наступательного характера, предубежденность и подозрительность. Разумеется, это относится к далеко неумным женщинам, но что поделаешь, если их - подавляющее большинство.
«Распад брака сам по себе свидетельствует о наличии патологий в ее психике, врожденных или приобретенных (на любой вкус - от стервозности до поиска принца и скрытой ненависти к мужчинам).
В среднем разведенная женщина имеет больше тараканов в голове по сравнению с незамужней. Раздавлены ли они - скорее всего, нет.»
Иоанн Васильевич
Причина шестая
И последняя. В любом начинании следует учесть вероятные перспективы. В случае с женитьбы на разведенной женщине с ребенком возможна масса подводных камней. Ну вот несколько на вскидку:
Не сложатся отношения с ребенком (детьми), возможная ревность ребенка или его нежелание видеть на месте его отца кого-то другого;
Педагогический «треугольник»: спускать все и прощать ребенку нельзя, но и нельзя перегнуть палку и, таким образом, нарваться на недовольство матери, подозревающей вас в предвзятости к чужому ребенку;
Достаточно много случаев, когда женщина считает свою материнскую программу уже выполненной и игнорируют желание мужчины иметь общих детей;
Наличие где-то рядом с вашей семьей биологического отца ребенка (детей) вряд ли обогатит вашу семейную жизнь положительными моментами;
И так далее. Практически невозможно точно предугадать все возможные проблемы, которые могут возникнуть на пути такой семьи.
Все попытки говорить о недостатках разведенных женщин как потенциальных невест, чаще всего, воспринимаются самими женщинами в штыки, приводят их в ярость. Контраргументы, если их можно считать таковыми, выглядят примерно так:
«А вот моя подруга/сестра/знакомая/я сама вышла замуж с ребенком (детьми), они живут счастливо, он ребенка (детей) очень любит» и все такое. Так что «главное - любовь, выйти замуж разведенке с ребенком очень просто». Вот тут вы сильно заблуждаетесь. Вернее,
Женщины вообще очень часто выдают ЖЕЛАЕМОЕ за действительность; истинность того или иного высказывания в глазах женщины часто напрямую зависит от того нравится ей оно или нет. Разведенным женщинам и женщинам, которые допускают в перспективе развод, очень нравится идея, что разведенка с детьми имеет ТАКИЕ ЖЕ ШАНСЫ выйти замуж, им психологически более комфортно думать, что это так, но истиной сильное желание это «равенство шансов» не делает, увы.
«Настоящий мужчина» (с придыханием и внушительной акцентирующей паузой!) будет любить детей любимой женщины, только такой, «настоящий» и способен на такую любовь, заботу, нежность, самоотдачу и т.д. (слюни по вкусу). Слабые же люди, «мущщинки» не способны к такой любви, к настоящему чувству»
На это следует ответить: «Дамы, милые, да не пытайтесь спекулировать этим заезженным псевдопонятием «настоящий мужчина», ибо в ваших глазах «настоящесть» мужчины заключается в удовлетворении ваших собственных «хотелок», в соответствии вашим установкам и, зачастую, в подчинении вам и подконтрольности вам. Поэтому я искренне рад, что не являюсь таким вот «настоящим» в ваших глазах, уверен, что никогда таким и не буду, равно как и миллионы других мужчин. Не тратьте вы время, силы и слова на сочные эпитеты и «догадки» относительно нас самих, нашей сексуальной ориентации, тяжести детства, обиженности на женщин и т.д. Лучше уделите эти минуты вашим детям».
Нормальный мужчина - это мужчина, который поступает так, как выгодно ему! Он обладает психологической целосностью и не нуждается в мнении женщин о себе.
Нет бОльшего оскорбления от женщины, чем слова "настоящий мужчина".
Украинска быдлота да москальска подлота - враги Украины.
Что за подсвинок это сделал?
Царство Небесне.
а покійному земний уклін і Вічна память в Царстві небеснім!