 Киев простился с ветераном АТО Игорем Пановым (Ханом), избитым до смерти своим пасынком. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Прощание с Пановым состоялось возле Стеллы Независимости в центре Киева, после чего гроб с его телом забрали, чтобы придать земле на Берковецком кладбище.

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Фото/видео - Олег Богачук

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11 ноября волонтер Татьяна Руденька сообщила, что в ночь с 9 на 10 ноября в Киеве было совершено нападение на ветерана АТО, воина 90-го батальона Игоря Панова и его жену. Пострадавших доставили в Киевскую городскую клиническую больницу №17, где прооперировали. Супруги были в коме и на аппаратах искусственной вентиляции.

11 ноября в полиции сообщили, что задержали подозреваемых в избиении Панова и его жены - это мужчины 1989 и 1990 г.р. Правоохранители установили, что 9 ноября вечером между сыном и матерью во время телефонного разговора возник конфликт, после чего тот приехал к ней. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Позже пасынок позвал своего друга, с которым они нанесли супругам телесные повреждения и скрылись.