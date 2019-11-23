 Полиция Черниговщины задержала водителя, который насмерть сбил школьницу и сбежал. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области, информирует Цензор.НЕТ.

Трагическое событие произошло 22 ноября между пятью и шестью часами вечера в селе Ивановка Черниговского района. Водитель автомобиля двигался со стороны Чернигова в направлении столицы.

"Он сбил девочку 2005 года рождения, которая переходили дорогу вне пешеходного перехода на неосвещенном участке дороги. От полученных травм ребенок погиб на месте, а водитель скрылся", - говорится в сообщении.

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Полицейские нашли беглеца с помощью камер видеонаблюдения "Мережа Безпеки", которые умеют распознавать автомобильные знаки и помогают определить, как двигалось авто.









Сейчас с водителем проводятся следственные действия. Решается вопрос о помещении его в изолятор временного содержания.

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Открыто уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.