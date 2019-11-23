 Юшка из листьев и оладьи из тырсы: в столичном метро расскажут о "еде" в Голодомор. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщила пресс-служба музея.
"То, что изображено на плакатах, трудно назвать едой. Чтобы выжить, люди употребляли в пищу кожаные ремни и сапоги, юшку из листьев деревьев и подорожников, коржики из опилок, толченые желуди", - отмечают организаторы.
В частности, цитируются слова Александра Фоменко, который в возрасте 11 лет пережил Голодомор: "Весной 1933 мы с отцом и братом часто ходили в поле ловить мышей и сусликов. Мясо пойманных животных съедали, а шкурки мама сдавала и могла получить за них немного пшена или муки".
Тематические плакаты размещены на станциях метро "Крещатик", "Печерская", "Дорогожичи", "Дворец спорта", а также на ситилайтах в Печерском, Шевченковском, Подольском районах Киева. Они будут демонстрироваться до конца ноября.
День памяти жертв голодоморов отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября.
на вашій росії певно шикують, да ?
так на росії її не було, а живуть гірше ніж в нас.
Голодомор свідчення того, що не варто шукати примирення та компромісів з рашкою, бо потім будуть репресії та знищення.
Но они ******** всегда... Это их образ жизни...
ось і все ,що потрібно знати про москалів(
.
по-суті, так воно й виходить.
а найстрашнішу "страву" чому не показали? це мають знати всі.
"не хотели воевать за свою землю" - вот это правда. в любой клуб в киеве седня зайди вечером. и увидишь что народ хочет бухать, а не родину защищать.
ты даже можешь призвать в клубе защищать родину.. интересно что скажут
Sukhanov Sviatoslav
@SukhanovSviato2
В ответ
@buch1004
Просто приклад. Мати мого знайомого, яка пережила голодомор в дитинстві, на горищі зберігала кілька лантухів з сухарями і забороняла їх чіпати. Голодомор "не відпускав" її все життя.
Муся
@7ICwrEY0WEXeM9f
·2 ч
У моєї бабусі найсмачніші спогади, це 'затірка'-в киплячу воду домішують трішечки муки.І все життя вона згадує, як то було смачно.Їй дуже повезло:їх не розстріляли,просто вивезли в товарних вагонах,в чому були.А так да, дуже смачний пломбір був...