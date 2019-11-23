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 Киевские новости, Общество
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Все про:Голодомор (894) Киев (18227) Метрополитен (637) реклама (570)

 Юшка из листьев и оладьи из тырсы: в столичном метро расскажут о "еде" в Голодомор. ФОТО

Команда Музея Голодомора ко Дню памяти жертв трагедии создала социальную рекламу, которая рассказывает, чем спасались украинцы во время Великого Голода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщила пресс-служба музея.

"То, что изображено на плакатах, трудно назвать едой. Чтобы выжить, люди употребляли в пищу кожаные ремни и сапоги, юшку из листьев деревьев и подорожников, коржики из опилок, толченые желуди", - отмечают организаторы.

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В частности, цитируются слова Александра Фоменко, который в возрасте 11 лет пережил Голодомор: "Весной 1933 мы с отцом и братом часто ходили в поле ловить мышей и сусликов. Мясо пойманных животных съедали, а шкурки мама сдавала и могла получить за них немного пшена или муки".

Тематические плакаты размещены на станциях метро "Крещатик", "Печерская", "Дорогожичи", "Дворец спорта", а также на ситилайтах в Печерском, Шевченковском, Подольском районах Киева. Они будут демонстрироваться до конца ноября.

Юшка из листьев и оладьи из тырсы: в столичном метро расскажут о еде в Голодомор 01
Юшка из листьев и оладьи из тырсы: в столичном метро расскажут о еде в Голодомор 02
Юшка из листьев и оладьи из тырсы: в столичном метро расскажут о еде в Голодомор 03
Юшка из листьев и оладьи из тырсы: в столичном метро расскажут о еде в Голодомор 04
Юшка из листьев и оладьи из тырсы: в столичном метро расскажут о еде в Голодомор 05
Юшка из листьев и оладьи из тырсы: в столичном метро расскажут о еде в Голодомор 06
Юшка из листьев и оладьи из тырсы: в столичном метро расскажут о еде в Голодомор 07
Юшка из листьев и оладьи из тырсы: в столичном метро расскажут о еде в Голодомор 08

Смотрите также: Зеленский с супругой почтили память жертв Голодомора 1932-1933 гг. ФОТО

День памяти жертв голодоморов отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября.

Источник: https://censor.net.ua/p3161423
 
 
 Топ комментарии
 
Мои предки рассказывали о Голодоморе, все в семье знали эти истории... отрицающие Голодомор - последние ***** Вечная память!
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Просто зажгите свечу в память о тех,кого даже без войны забрала кацапия у Украины.Просто молча зажгите свечу.
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Просто зажгите свечу в память о тех,кого даже без войны забрала кацапия у Украины.Просто молча зажгите свечу.
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до революції пенсіонери краще жили ?
на вашій росії певно шикують, да ?
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ви стверджуєте, що у всіх бідах винна революція.
так на росії її не було, а живуть гірше ніж в нас.
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Как же.Была в России революция,и не одна.В 1917 году,сначала февральская,а потом октябрьская.Буржуев-эксплуататоров " на мыло",вся частная собственность государству перешла,земля-колхозам,а народу,что эту землю обрабатывал,одни могилы достались.Работали в этих колхозах за трудодень,даже паспортов,что бы сбежать из села вгород не было.
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Це не твоя гілка. Прибереш сам свій пост чи попросити модераторів зробити це?
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Пенсионеры с такой пенсией, простояли на базаре все 90-е, таксовали, ездили на заработки за границу, когда ты за копейки работал на заводе платя еще в пенсионный фонд и смеялись с тебя (личный опыт).
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А ще був канібалізм..
Голодомор свідчення того, що не варто шукати примирення та компромісів з рашкою, бо потім будуть репресії та знищення.
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Мои предки рассказывали о Голодоморе, все в семье знали эти истории... отрицающие Голодомор - последние ***** Вечная память!
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Так отрицают только рашисты...
Но они ******** всегда... Это их образ жизни...
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сьогодні на тєлєкАналі "звєзда" мокши показують фільму про голодомор і повністю заперечують факт існування голодомору(((
ось і все ,що потрібно знати про москалів(
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вживали в їжу щоб вижити.... та потім весело воювати за славу вялікого муд.рого тов. Сталіна.
по-суті, так воно й виходить.
а найстрашнішу "страву" чому не показали? це мають знати всі.
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а потім ще дивуються, чому на західній Україні не схотіли воювати за совків.
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Я тебе открою тайну,Западная Украина во время Голодомора,которого там кстати небыло,была частью другого европейского государства.По этому они жировали и не хотели воевать за совков.Что значит не хотели?Необязаны были.
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Польская газета «Новый час»: «На Гуцульщине число голодающих хозяйств в 1932 году достигло 88,6 %. Собственность польских помещиков в эти годы достигла 37 % в Станиславском воеводстве, 49 % на Полесье. На помещичьих землях даже в неурожайные годы крестьяне работали за 16-й или 18-й сноп. В марте голодовало полностью около 40 сел Косивского, 12 сел Наддвирнянского и 10 - Коломийского уездов». Газета отмечает: «Люди повально пухнут с голоду и умирают на ходу. Особенно лютует голод в селах - Перехреснях, Старому Гвиздцы, Островци. Вместе с голодом быстро распространились брюшной тиф и туберкулез». До 1929 года на Гуцульщину переселено из Польши 16000 семей военных и гражданских польских колонистов. Им передано 600284 гектара гуцульской земли». Кор. О. Травский. В другом номере «Нового часа» в корреспонденции «Репортаж из Гуцульщины» корреспондент пишет: «Извините, братья-гуцулы, раньше я не верил вашим рассказам о опустошенных селах «царем-голодом», но сейчас в Коломыи я убедился сам. Голодное население Западной Украины терпело и национальный гнет Польши: если житель Краковсого воеводства платил 30 злотых подушного налога, то житель Западной Украины 35 злотых. Карпатские леса хищнически вырубают колонисты.
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Если ты не знаешь истории то я тебе скажу по секрету что в Украине было два голодомора 33 и 47 года и западная Украина была в составе ссср. Ето такой себе праздник сталин устроил украинцам в честь окончания войны.
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Не голодомор, а ето РУЗЬКИЙ МИР, к которому хотят вернуть Украину некоторые утырки во власти. И даже сейчас кацапы которых вы называете братским народом на многих сайтах радуются и предлагают повторить ето в Украине после подписания капитуляции ЗЕ.
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Петики, ну хоть в этой теме заткнитесь с ЗЕ! Юшка з листя і оладки з тирси: в столичному метро розкажуть про "їжу" за часів Голодомору - Цензор.НЕТ 3222
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Посидь у спамі. Не забудь смачно поїсти.
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Це вони ще не всі Голодомори згадали, і не всі продукти перерахували... Мати пережила "голодовку" 1947-го. Казала, що люди варили в"ялену гичку з буряків, якою ПРИ НІМЦЯХ!!! годували скотину... А при "рідній Радянській владі" її їли люди, бо селян обдирали "як липку"... (Липова кора теж, між іншим, ішла в їжу. Дерли кору, відділяли луб"яне волокно, висушували в печі, перетирали на жорнах, на "борошно", додавали трохи житнього, і пекли коржики... А насіння подорожника товкли і варили кашу. Насіння щириці (вона родичка "амаранту, тільки гіркувата), розмочували у воді, товкли, додавали води, настоювали і фільтрували. Ставало щось подібне до молока. Треба, якось, записать ці "рецепти", поки ще пам"ятаю... Щоб люди знали... Слова "Ніколи більше!" - це не стільки про війну, скільки про ОЦЕ!!!).
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Ето результат того что украинцы устали от войны, не хотели воевать за свою землю и просто хотели мира. В результате получили и голодомор и войну. Только воевали и умирали уже не за свою Украину а за Сталина и жукова.
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"украинцы устали от войны" от какой войны они устали в 1932 году?

"не хотели воевать за свою землю" - вот это правда. в любой клуб в киеве седня зайди вечером. и увидишь что народ хочет бухать, а не родину защищать.
ты даже можешь призвать в клубе защищать родину.. интересно что скажут
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багато українці прийняли мук від кацапських окупантів за триста років , але зараз нарешті ми вільні .тому треба пам,ятати всі злочини проти нашого народу і не давати ворогові шансів на здійснення нових злочинів . мова, віра, армія .
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Уважаемые модераторы цензора просьба удалять все комментарии кто устраивает с темы голодомора срач в комментах Хочется просто помянуть тех людей кто не выжил в результате голода устроенного большевистской расисей
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Напишіть це у модераторській гілці.
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Вічна Пам'ять Жертвам,котрі були заморені голодом московськими комуно-більшовицькими катами
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Sukhanov Sviatoslav

@SukhanovSviato2


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@buch1004

Просто приклад. Мати мого знайомого, яка пережила голодомор в дитинстві, на горищі зберігала кілька лантухів з сухарями і забороняла їх чіпати. Голодомор "не відпускав" її все життя.
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Муся

@7ICwrEY0WEXeM9f

·2 ч

У моєї бабусі найсмачніші спогади, це 'затірка'-в киплячу воду домішують трішечки муки.І все життя вона згадує, як то було смачно.Їй дуже повезло:їх не розстріляли,просто вивезли в товарних вагонах,в чому були.А так да, дуже смачний пломбір був...
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Цензор.НЕТФотоКиевские новости
 
 
 
 
 
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