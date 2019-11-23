 Уличный конфликт на столичных Нивках привел к смерти одного из участников. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Свидетели утверждают, что компания людей отдыхала в заведении "Портер Паб". Среди них был мужчина, который вышел на улицу и долго не возвращался. Знакомые пошли на поиски и обнаружили его лежащем на тротуаре без признаков жизни. По словам свидетелей, к нему подошел другой мужчина и нанес удар в голову, после которого пострадавший упал на землю и больше не встал. На место вызвали службу "103", но помощь медиков уже не понадобилась - мужчина скончался. Ему было около 40 лет.

Нападавший сбежал во дворы. На место прибыла полиция и следственно-оперативная группа. Правоохранители разыскивают подозреваемого. По словам очевидцев на нем была черная куртка и черные штаны, других примет они не запомнили. Обстоятельства трагедии и местонахождение возможного убийцы устанавливаются.

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