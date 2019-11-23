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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18227) убийство (5394)

 Уличный конфликт на столичных Нивках привел к смерти одного из участников. ФОТОрепортаж

Этой ночью в Киеве в результате уличного конфликта одному из его участников был нанесен смертельный удар в голову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Свидетели утверждают, что компания людей отдыхала в заведении "Портер Паб". Среди них был мужчина, который вышел на улицу и долго не возвращался. Знакомые пошли на поиски и обнаружили его лежащем на тротуаре без признаков жизни. По словам свидетелей, к нему подошел другой мужчина и нанес удар в голову, после которого пострадавший упал на землю и больше не встал. На место вызвали службу "103", но помощь медиков уже не понадобилась - мужчина скончался. Ему было около 40 лет.

Нападавший сбежал во дворы. На место прибыла полиция и следственно-оперативная группа. Правоохранители разыскивают подозреваемого. По словам очевидцев на нем была черная куртка и черные штаны, других примет они не запомнили. Обстоятельства трагедии и местонахождение возможного убийцы устанавливаются.

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Уличный конфликт на столичных Нивках привел к смерти одного из участников 01
Уличный конфликт на столичных Нивках привел к смерти одного из участников 02
Уличный конфликт на столичных Нивках привел к смерти одного из участников 03

Уличный конфликт на столичных Нивках привел к смерти одного из участников 04

Источник: https://censor.net.ua/p3161422
 
 
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Ну, по черной куртке и черным штанам точно найдут.
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По словам очевидцев на нем была черная куртка и черные штаны, других примет они не запомнили, та он по таким приметам как бельмо в глазу, найдут сразу по горячим следам.
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..ладно в том, что она неотвратима, но она элементарно в любой момент может стать внезапной..(((
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Реклама Портер Рабу, хочешь так же ходи в Портер Паб!
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Отморозок в черной спецодежде знал о ценах на пиво в Пабе и небезосновательно рассчитывал, шо туда нищие не заходят и понадеялся, шо вышедший мужик не пропился до трусов и шо-то и ему осталось...
Се ля вуха - как говорили древние греки с Молдаванки
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