 Разбившимся в Киеве "Порше" управляла пьяная 19-летняя соучредитель шахты. ФОТО

Об этом сообщает "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что когда водитель спускалась вниз по Старонаводницкой, она не смогла удержать машину, так как это был не просто Porsche Macan, а более мощная версия R4. Впоследствии алкотестер показал в ее крови 1,43 промилле.
Также известно, что на место ДТП прибыли друзья пьяной компании и попытались откупиться за 100 долларов от владельца "Лады", которую задел "Порше".
"Через некоторое время на место приехали друзья бухой компашки на элитном корытце с номером AH3333**, сняли номерные знаки с Porsche и пытались откупиться 100$ от владельца "Лады". Зря старались. Мы знаем и всем расскажем, потому что не все в этом мире решают грязные бабки", - говорится в сообщении.
По данным "Киева Оперативного", за рулем автомобиля находилась Владислава Евтягина, 2000 года рождения, которая является соучредителем ООО "Шахта Петровская".
У шахтеров день в забое - ночь в запое...
Я думаю Андрухович и Ступка не заработали. Ну, с натяжкой, может Слава Вакарчук на корпоративах не играл...
Ты еще скажи, шо ты самый крутой бесплатный адвокат с юридическим дипломом Гарварда...
А такие даже в Штатах есть, но и прав лишаются, и посещение тюрьмы на три месяца даже звездам Голливуда, для большего вживания в роль отщепенца общества..
быдло нужно брать за рога и ставить в стойло(((
а,мусор нужно утилизировать ,а не "коллекционировать"(((
Это ДАНЕЦКИЕ в Киеве гуляют .
19 лет - соучредительница ш а х т ы .
А Украинцы - негры шахтеры (вопрос).
Жива - СУ ....а !
******с номером AH3333**, сняли номерные знаки с Porsche
и пытались откупиться 100$ Источник: https://censor.net.ua/p3161419
В каждом обласном центре сформировать добровольческую бригаду, обучить, оружие и боеприпасы заложить на склады.
Южмашу произвести 10-20 ракет, боеголовки начинить ядерными отходами, цель - Мацква. Сознательно допустить утечку информации в РФ.
Яврапейцам тонко намекнуть, что украинские АЭС, в случае агрессии Рассейки - прямая угроза цивилизации на континенте.
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Пукин засунет свой язык в жопу, причем моментально.
С Запада пойдут кредиты и помощь.
Нехер сопли жевать, украинцы.
Вторым - сделать национализацию приватизированного за ваучеры, с разрешением владельцам выкупитьукраденное ранее по справедливой цене.
Третье - во избежание гражданской войны многочисленному классу "слуг народа" купить себе безопасный выезд из страны с отказом от недвижимого в пользу государства.
И наконец, чем же США могут помочь народу Украины? Вернуть все, что хранится у чиновников и нардепов на счетах в оффшорах в бюджет Украины.
Сейчас эту статью в интернете уже не найдешь - затерли...
Ну так вот - первое мы сделали, но некачественно! Яйца у Зеленского оказались далеко не железные - расслабила диета с шаурмой...
Если на шахте случается авария и гибнут шахтеры - с какого им государство платит "компенсации" миллионами? Пусть эта соска свою машину продает, а папик - виллу в Италии.
Вы меня простите, но это пиз**ец просто.
Когда я слышу про "дать дорогу молодым", мне вспоминается молодая поросль иннки региональной шлюшки богословской и молодая команда лёньки космоса... эта молодежь очерь, причем, очень быстро научилась и освоила правила игры... думаю, перед этой козой тоже распахнуты широкие перспективы. Вы там, кто в Киви, свистните позже, как там, и что... сколько курице отслюнявил счастливый жигулист, шоп на него дело не завели... а я вам расскажу, чем окончилась новая аппеляция харьковской зайки... пока же она требует(!) Сократить срок до 5 лет и придать им условный статус. Аааа, и компенсации с Дроном поделить поровну в соотношении 30% зайкиных, и 70 пускай дрон листает... потому что зайкиной вины нет...
Вот так сердито устроен украинский мир...