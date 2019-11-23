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 Происшествия, Общество
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Все про:ДТП (5879) Киев (18227)

 Разбившимся в Киеве "Порше" управляла пьяная 19-летняя соучредитель шахты. ФОТО

За рулем элитного внедорожника, попавшего вчера в серьезное ДТП в центре Киева, находилась пьяная 19-летняя Евтягина Владислава с компанией друзей.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что когда водитель спускалась вниз по Старонаводницкой, она не смогла удержать машину, так как это был не просто Porsche Macan, а более мощная версия R4. Впоследствии алкотестер показал в ее крови 1,43 промилле.

Также известно, что на место ДТП прибыли друзья пьяной компании и попытались откупиться за 100 долларов от владельца "Лады", которую задел "Порше".

"Через некоторое время на место приехали друзья бухой компашки на элитном корытце с номером AH3333**, сняли номерные знаки с Porsche и пытались откупиться 100$ от владельца "Лады". Зря старались. Мы знаем и всем расскажем, потому что не все в этом мире решают грязные бабки", - говорится в сообщении.

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По данным "Киева Оперативного", за рулем автомобиля находилась Владислава Евтягина, 2000 года рождения, которая является соучредителем ООО "Шахта Петровская".

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Разбившимся в Киеве Порше управляла пьяная 19-летняя соучредитель шахты 02
Разбившимся в Киеве Порше управляла пьяная 19-летняя соучредитель шахты 03

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Разбившимся в Киеве Порше управляла пьяная 19-летняя соучредитель шахты 06

Источник: https://censor.net.ua/p3161419
 
 
 Топ комментарии
 
а чого не па радному данецку літаєм..?
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Там бы Порш освободители отжали, а тут можно рассекать
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дамбасские кормильцы в щахтах порша нарыли, и бухать к мену тоже.
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У учредительныци 15 минут экскурсия в забое - остальная жизнь в запое...
У шахтеров день в забое - ночь в запое...
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как вам размер уставного фонда в 500 грвн) и тут экономят на порш....
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Готова на заступника міністра вугільної промисловості.Талантіще!!!!З 19 років шахтою рулить.
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В США за управление в нетрезвом виде( более 0.08 промелей)- арест, и около 10 штук штрафа или тюремный срок от 3месяцев до года+ лишение прав до 1 года +- возмещение ущерба( страховка в этом случае не оплачивает ничего), со смертельным исходом- срок 10 лет + лишение прав по жизненно.
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Да и забыл добавить, в салоне неоьзя возить открытые бутылки спиртного вообще. За это могут арестовать, только в багажнике. Запечатанные можно.
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Да, но при этом все равно умудряются садиться за руль выпившими. Я не пью, поэтому такой проблемы не стоит. Кстати у нас за мобильный телефон в руке во время вождения минимум 200 баксов штрафа, а в Орегоне - 1000$!!! За повторное нарушение в течение года- лишегие прав на год. Очень много аварий и смертей из за мобильников.
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...вся всё жду -- не дождусь, когда Украиной станут управлять люди на Запорожцах, а не на Порше с Феррари...
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...знаем мы твой Запорожец! ...сам рассказывал -- постыдился бы, ради скромного приличия, хотя бы ...*)
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Это не имеет значения на каких машинах ездить! И на Порше ездят вполне приличные и нормальные люди. Я жду когда в Украине прийдут к власти Разумные люди, а не быдло актив, во всех его проявлениях. Но для этого надо иметь процентов 60 активных, самодостаточных людей, именуемых средним классом. Его нет сейчас априорм в Украине- 25 процентов максимум! А это очень мало.
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С трудом верю, шо в Украине можно заработать на поршне не потеряв приличности... Ну так, шоб нечего было стыдиться...
Я думаю Андрухович и Ступка не заработали. Ну, с натяжкой, может Слава Вакарчук на корпоративах не играл...
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Возможно я ошибаюсь относительно Украины, потому что 13 лет живу здесь! Купить себе новый Корвет, Мустанг или Камаро с нуля в люксовой комплектации могу себе даже я! В кредит конечно, или взять в лизинг. Хотя далеко не доктор или адвокат. Просто зачем? Мне нравятся внедорожники, вот подумываю взять себе в следующем году новенький Рам или Тундру. Цены примерно одинаковые- 50- 60 штук. Это около 800 - 900 баксов платить в месяц на 6 лет.
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Ага, ты это расскажи тем лохам, кто в переходах побирается на операцию в 50 штук зелени - поучи придурков жить...
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А причем здесь те кто в переходах побирается! Слушай, здесь тоже в переходах побираются, вернее под мостами и на перекрестках! Каждый выбирает свой путь! Одни побираются, а другие пашут! А есть еще быдло- люмпен- пролетарии, которые хотят нихуя не делать в жизни и хорошо жить!
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Пашут в поле! А две штуки зелеными в Украине (шоб кредит платить в 800 баксов в месяц) зарабатывают те, кто хозяев украденной у народа госсобственности обслуживают. Кто в суде, кто в прокуратуре, кто в зРаде, кто в сауне...
Ты еще скажи, шо ты самый крутой бесплатный адвокат с юридическим дипломом Гарварда...
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...ага, да конечно! Я токо шо с Нью Йорка- там тоже кореша имеются -- всё на таких тачках, шо б ты, лучше помолчал! ...а то я щас тебе скажу...*). Не шизди, короче.
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О чем ты? И причем здесь Нью Йорк? Нью Йорк- это не вся Америка! Я например в Техасе живу и что? И за 10 лет изьездил Штаты вдоль и поперек. Лимон миль! Я тракист, онер своего трака! Я нормально зарабатываю даже по штатовмким меркам! Мой годовой доход больше чем менеджеры в супермаркетах типа Волмарт. Я не говорю уже об этом всем офисном планктоне!
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Жди - не дождешься. Тут такого не будет никогда. Слуга урода Зе!ля, уж емуто полагалось бы быть поскромнее, он жеж такое заливал во время компании, кроме как изза керма теслы не вешает лохам. Менталитет такой: есть хоть грамм значимости, власти - сразу крышу сносит.
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Когда таких сучек начнут наказывать по полной - страна состоится...
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Дело не в ней, а в тех, кто их породил и всю жизнь покровительствует!
А такие даже в Штатах есть, но и прав лишаются, и посещение тюрьмы на три месяца даже звездам Голливуда, для большего вживания в роль отщепенца общества..
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Сосати добре не навчилась, та й з аналом би трохи попрактикувалась
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вопрос один:зачем рядом работающие люди это быдло-мусор вытаскивали???
быдло нужно брать за рога и ставить в стойло(((
а,мусор нужно утилизировать ,а не "коллекционировать"(((



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А я ще пам'ятаю ті обнадійливі часи 2014 року, коли мажори, їх папи і папіки дуже терміново продавали свої і своїх чад крузаки, порше і бентлі, щоб розгнівані люди ці тачки не потрощили.
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Вот такая у них война!!!! Как то все через жопу у нас!
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Даунбасити щасливі люди, 500грн. внесок до статутного фонду складає 50% статутного капіталу, там один електродвигун не менше 100тис.грн коштує, оце падйом !!!!
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А чё в лугандоне не оттягиваюЦА? У бандєрАвцов наверное посытнее буИИтЬ, мля?... "Порше", що розбився в Києві, керувала п'яна 19-річна співзасновниця шахти - Цензор.НЕТ 9145
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Отдать ее Яременко, а оплату пускай владельцу жигулей переводит. И предупредить, что анал ни разу не табу. Пускай хоть так пользу приносит, раз у владельцев Порша больше 100 баксов не осталось. А там со временем и на восстановление шахты деньги пойдут.
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Это государство построено для таких, как эта, ничего не поделаешь, ценности такие...
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Ага, у владельца Лады уже вся жопа седая и местами заметны яркие следы эпиляции руками!
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Бог крутить даунами на святих пагорбах
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ТАК я и думала -
Это ДАНЕЦКИЕ в Киеве гуляют .
19 лет - соучредительница ш а х т ы .
А Украинцы - негры шахтеры (вопрос).
Жива - СУ ....а !
******с номером AH3333**, сняли номерные знаки с Porsche
и пытались откупиться 100$ Источник: https://censor.net.ua/p3161419
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Олигархов арестовать, имущество конфисковать.
В каждом обласном центре сформировать добровольческую бригаду, обучить, оружие и боеприпасы заложить на склады.
Южмашу произвести 10-20 ракет, боеголовки начинить ядерными отходами, цель - Мацква. Сознательно допустить утечку информации в РФ.
Яврапейцам тонко намекнуть, что украинские АЭС, в случае агрессии Рассейки - прямая угроза цивилизации на континенте.
___________________
Пукин засунет свой язык в жопу, причем моментально.
С Запада пойдут кредиты и помощь.
Нехер сопли жевать, украинцы.
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Примерно это советовал Атлантический совет в 2014-15 году для Украины. Первым было - выбрать президента, который никогда не был в политике...
Вторым - сделать национализацию приватизированного за ваучеры, с разрешением владельцам выкупитьукраденное ранее по справедливой цене.
Третье - во избежание гражданской войны многочисленному классу "слуг народа" купить себе безопасный выезд из страны с отказом от недвижимого в пользу государства.
И наконец, чем же США могут помочь народу Украины? Вернуть все, что хранится у чиновников и нардепов на счетах в оффшорах в бюджет Украины.
Сейчас эту статью в интернете уже не найдешь - затерли...
Ну так вот - первое мы сделали, но некачественно! Яйца у Зеленского оказались далеко не железные - расслабила диета с шаурмой...
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це у них поросенко уголь во время войны покупал ее батьки
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СОЕВАЯ МАЛОЛЕТНЯЯ ******* - ПОРОХОБОТКА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Это же КАК надо это самое, на целый Порше и должность соучередительницы шахты... "Порше", що розбився в Києві, керувала п'яна 19-річна співзасновниця шахти - Цензор.НЕТ 2574
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почему порш это сразу же елитное авто да еще и мохнатых годов, а кто тогда бентли,майбах,ролс ройс?
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по ямочкам видно шахтерша из фильма донецкие шахтеры 1951..натыкать ей туда деревянным членом "Порше", що розбився в Києві, керувала п'яна 19-річна співзасновниця шахти - Цензор.НЕТ 8812
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трудно представить шо будет если ордловских орков легализируют Бехами и танчиками будут рассекать по улицам им закон же позволит
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Жалко что б***дь дырявая выжила. Сколько ета тварь могла убить людей? Почему у нас до сих пор за пьянство за рулем не наказывают? Завтра ей папик купит новую тачку и все повторится опять и можно только догадываться сколько будет жертв
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Когда говорят про "тяжелый труд шахтеров" и что им надо "помогать" - вот пусть вспоминают эту овцу.
Если на шахте случается авария и гибнут шахтеры - с какого им государство платит "компенсации" миллионами? Пусть эта соска свою машину продает, а папик - виллу в Италии.
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19-летняя и "Порше"

Вы меня простите, но это пиз**ец просто.
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Гнать цю мерзоту назад в Лугандон, а не приєднувати до України. Покидьки нехай жеруть своє вугілля, а не бухають в Києві.
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В чем кайф бухим за рулем ездить? Никогда не понимал... наверное уже и не пойму никогда...
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Курице в 14м было 15 лет... она была девственно юна и вряд ли понимала, шо происходит... т.о., за время войны подросло новое поколение. Вероятнее всего, это поколение и голосовало по приколу...
Когда я слышу про "дать дорогу молодым", мне вспоминается молодая поросль иннки региональной шлюшки богословской и молодая команда лёньки космоса... эта молодежь очерь, причем, очень быстро научилась и освоила правила игры... думаю, перед этой козой тоже распахнуты широкие перспективы. Вы там, кто в Киви, свистните позже, как там, и что... сколько курице отслюнявил счастливый жигулист, шоп на него дело не завели... а я вам расскажу, чем окончилась новая аппеляция харьковской зайки... пока же она требует(!) Сократить срок до 5 лет и придать им условный статус. Аааа, и компенсации с Дроном поделить поровну в соотношении 30% зайкиных, и 70 пускай дрон листает... потому что зайкиной вины нет...
Вот так сердито устроен украинский мир...
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