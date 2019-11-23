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Все про:Азовское море (1367) шторм (106) ГСЧС (2344)

 Остров Бирючий из-за шторма отрезало от суши, пришлось эвакуировать 11 человек. ФОТОрепортаж

Из-за шторма на Азовском море остров Бирючий оказался отрезан от суши. Спасатели на плавучем транспортере вывезли находившихся на острове людей на большую землю.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ГУ ГСЧС в Запорожской области.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям и своевременно принятым мерам спасатели доставили на сушу 11 человек. Медицинская помощь эвакуированным не понадобилась. Органами местной власти организована их перевозка на автовокзал Кирилловки", - сообщили спасатели.

Сейчас сообщений о необходимости оказания помощи связанной с непогодой от жителей пгт Кирилловка не поступало.

В ГСЧС отмечают, что инженерная техника и личный состав находятся на круглосуточном дежурстве на месте происшествия до отдельного распоряжения.

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С 20 по 22 ноября на Азовском побережье бурлит непогода. Порывы ветра достигают 28 м/с. На Федотовой косе в пгт Кирилловка Акимовского района Запорожской области затопило около 40 баз отдыха.

Остров Бирючий остался отрезан от суши, песчаная дорога покрыта водой.

Остров Бирючий из-за шторма отрезало от суши, пришлось эвакуировать 11 человек 01
Остров Бирючий из-за шторма отрезало от суши, пришлось эвакуировать 11 человек 02
Остров Бирючий из-за шторма отрезало от суши, пришлось эвакуировать 11 человек 03
Остров Бирючий из-за шторма отрезало от суши, пришлось эвакуировать 11 человек 04

Источник: https://censor.net.ua/p3161403
 
   
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Мама дорогая---сколько же этой амфибии лет? А верней десятилетий? Слава нашим МЧС!
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Я раньше думал , что острова всегда отрезаны от суши .
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