 Националисты отметили День Свободы походом к ОП с требованием освободить политзаключенных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с метса событий.
Организаторами акции выступили националистические организации.
Среди лозунгов митингующих были требования освободить политзаключенных.
Фото, видео - Олег Богачук
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с метса событий.
Организаторами акции выступили националистические организации.
Среди лозунгов митингующих были требования освободить политзаключенных.
Фото, видео - Олег Богачук
Мир не будет молчать
Квасьневский предостерег Зеленского от преследования Порошенко. В частности он заявил, что ПАП был уважаемым партнером многих лидеров в Европе, и они не будут сидеть и смотреть на политически мотивированный произвол. А пострадает от этого сам Зеленский.
Джон Смiт:Міжнародна ізоляція Зеленського як результат політичних репресій