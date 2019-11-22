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 Происшествия, Общество
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Все про:Коханивский (66) националисты (391) День Свободы (26) Богачук Олег (932)

 Националисты отметили День Свободы походом к ОП с требованием освободить политзаключенных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Киева прошла акция, приуроченная Дню Свободы, организованная националистическими организациями.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с метса событий.

Организаторами акции выступили националистические организации. 

Среди лозунгов митингующих были требования освободить политзаключенных. 

Националисты отметили День Свободы походом к ОП с требованием освободить политзаключенных 01

Националисты отметили День Свободы походом к ОП с требованием освободить политзаключенных 02
Националисты отметили День Свободы походом к ОП с требованием освободить политзаключенных 03
Националисты отметили День Свободы походом к ОП с требованием освободить политзаключенных 04
Националисты отметили День Свободы походом к ОП с требованием освободить политзаключенных 05

Фото, видео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3161386
 
 
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Не эти же самые пару недель назад митинговали под лозунгами "не надо освобождать политзаключенных и подыгрывать этим путину"?
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шо допрыгалось,зебильо)

Мир не будет молчать
Квасьневский предостерег Зеленского от преследования Порошенко. В частности он заявил, что ПАП был уважаемым партнером многих лидеров в Европе, и они не будут сидеть и смотреть на политически мотивированный произвол. А пострадает от этого сам Зеленский.
Джон Смiт:Міжнародна ізоляція Зеленського як результат політичних репресій
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кто такой этот порошенка? это мыролюбный реформист свиновальц?
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А зебилы скажут - а нам нас..ать! Главное посадить Пороха а там хоть камни с неба.
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у штейнов выбор небольшой. если они не стреножат виницкого мыролюбца то народ порвет и их и вальцманат.
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ПРовокатор Коханівський та його *братія * .
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