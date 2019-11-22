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Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
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 Актив партии "Слуга народа", записи Трубы, "диковинка" для российских вояк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Актив партии Слуга народа, записи Трубы, диковинка для российских вояк. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

В Очакове

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретил украинские корабли в Очакове. ВИДЕО

Актив партии Слуга народа, записи Трубы, диковинка для российских вояк. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Трубу прорвало...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разговор Трубы и Богдана о деле Порошенко: "Андрій Йосипович, я тобі обіцяю - все зроблю. У мене 25 слідчих, бл#дь,.. але ця справа - пріоритет". АУДИО

Актив партии Слуга народа, записи Трубы, диковинка для российских вояк. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Можно было бы добывать электричество?

Шутки шоу "Квартал 95" об избиении майдановцев "Беркутом": "А если всех митингующих одеть в шерстяную одежду, а беркутовцам раздать эбонитовые палочки, мы сможем добывать электричество?"

Актив партии Слуга народа, записи Трубы, диковинка для российских вояк. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Актив партии

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат от "Слуги народа" Иванисов действительно имел судимость за изнасилование несовершеннолетней, - Рябошапка

Актив партии Слуга народа, записи Трубы, диковинка для российских вояк. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Возмутительно!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Повылезало мурло", Зеленский может одуматься до марта 2020 года, - Гриценко о скандалах в "Слуге народа"

Актив партии Слуга народа, записи Трубы, диковинка для российских вояк. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Точно!

Актив партии Слуга народа, записи Трубы, диковинка для российских вояк. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Своих разбойников хватает...

Актив партии Слуга народа, записи Трубы, диковинка для российских вояк. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Диковинка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы, - Воронченко о возвращенных РФ кораблях. АУДИО

Актив партии Слуга народа, записи Трубы, диковинка для российских вояк. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Договорняков больше нет?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан дает указание Трубе остановить обыски: "Пока есть МВФ, не трогать "Приватбанк" и НБУ. - Кто написал? - БАЙ". АУДИО

Актив партии Слуга народа, записи Трубы, диковинка для российских вояк. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Срочное совещание

Актив партии Слуга народа, записи Трубы, диковинка для российских вояк. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Новые записи?

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3161362
 
 
 Топ комментарии
 
Сейчас начнёца причитания от ЗЕбилов - пачиму нет фотожаб на Парашенко, Цензор продался Пете..аа ЗЕбубачку абижають...негадяии , парахаботы!!!
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бугага))) спасибо, поржал!!)))) а сейчас прослушаем разрывы ваЗЕлиновых пердакофф)))))))))))
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Сейчас начнёца причитания от ЗЕбилов - пачиму нет фотожаб на Парашенко, Цензор продался Пете..аа ЗЕбубачку абижають...негадяии , парахаботы!!!
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Порошенко жаба это ерунда , попробуй на подружку Пашинского поставить ... и полминуты не провисит ...
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о мёртвых или ничего, или хорошо.. поскольку о Порошенко хорошего ничего не скажешь, то лучше ничего Актив партии "Слуга народа", записи Трубы, "диковинка" для российских вояк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2893
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бугага))) спасибо, поржал!!)))) а сейчас прослушаем разрывы ваЗЕлиновых пердакофф)))))))))))
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В свете последних залетов узеленских взрывы пердаков зебилов "слились в протяжный вой".
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шо за сывочелого гетьмана нема знову?
в дрипри деменционна паника.... - як так?
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Кхе-кхе. Ты не заблудился во времени? Твой писюнист уже пол года как под преза косит.
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у меня нет писюаниста - у тебя есть.
де оно там и от чего отклоняется сегодня- твои прблемы ...
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ты про вашего *****-навсегда?...
не - типа против своего рыжего... - ты дурак, ванятка?
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Кастрований? Чим малу нужду справляєш, чоловіче?
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Это ты "заблудился"... То есть, "рамсы попутал"... принял стёб за "абиду"...
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еще раз напиши,и на нормальном языке !
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А не кажется ли вам,друзья,что самый падлючий персонаж тут- труба?
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Мне вчера Макрон приснился в таком экзотическом виде.
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Співробітниця колишня, родом зі Львова, переповідала розповідь бабці. Та жила там в період "звільнення" Львова від поляків "совітами". Частина заможних поляків повтікала на Захід, частину арештували, частину депортували, частково - розстріляли... А їх квартири, з усім майном, зайняли сім"ї "асвабадитєлєй". Кацапки одягу європейського, практично, не бачили, де, що і як носити, не знали, однак понатягували на себе, кому що "підходило і подобалося... Так чулося не раз -"Йой! Пані Фаїно, гляньте, як кацапка намазалась - наче курва з борделю! А одяглася як! Це ж треба - у пеньюарі на ринок припертись!"
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в Бессарабии тоже до сих пор ржут)))когда выгнали румынов, кацапки в неглиже,из ограбленных магазинов, расхаживали
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Моя теща (родом з Полтавщини) у 1945 їздила на кілька місяців до Львова. Вона бачила "совєтскіх женщин" які з ноцниками (нічними горщиками) стояли у черзі за молоком.
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Упоротым зеледрочерам эти картинки нужно на лоб клеить ! 😁
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Не поможет.Если голосовали на выборах за клоуна-уже бесполезно.
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,,Новая власть,, из старый насильников и ватных пи*арасов нескончаемый повод для троллинга. Зе избирателям просто терпеть.
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Так "дотроллишься" шо бутылка "оболони" будет 100рублей стоить в Киеве(или как там его назовет Путин).
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Не хватает премьера на самокате с квитанцией за коммуналку....
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Portobello‏ @missy_porto 58 мин.58 минут назад

один клитина(льный) оргазм и бац - ты уже замминистра инфраструктуры
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Ермак агент ФСБ!
Сегодня 22.11.2019 на прямом канале в 21.30Целая передача про него и его работу против Украины.
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Такое впечатление, что большинство авторов этих карикатур и во сне и на яву только совдеповские кино про Шуриков и Шариковых всяких смотрят
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