 Актив партии "Слуга народа", записи Трубы, "диковинка" для российских вояк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

В Очакове

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретил украинские корабли в Очакове. ВИДЕО

Трубу прорвало...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разговор Трубы и Богдана о деле Порошенко: "Андрій Йосипович, я тобі обіцяю - все зроблю. У мене 25 слідчих, бл#дь,.. але ця справа - пріоритет". АУДИО

Можно было бы добывать электричество?

Шутки шоу "Квартал 95" об избиении майдановцев "Беркутом": "А если всех митингующих одеть в шерстяную одежду, а беркутовцам раздать эбонитовые палочки, мы сможем добывать электричество?"

Актив партии

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат от "Слуги народа" Иванисов действительно имел судимость за изнасилование несовершеннолетней, - Рябошапка

Возмутительно!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Повылезало мурло", Зеленский может одуматься до марта 2020 года, - Гриценко о скандалах в "Слуге народа"

Точно!

Своих разбойников хватает...

Диковинка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы, - Воронченко о возвращенных РФ кораблях. АУДИО

Договорняков больше нет?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан дает указание Трубе остановить обыски: "Пока есть МВФ, не трогать "Приватбанк" и НБУ. - Кто написал? - БАЙ". АУДИО

Срочное совещание

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