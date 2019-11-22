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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Чиновники Одесской мэрии присвоили около 100 млн грн, создав искусственную кредитную задолженность, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБ Украины разоблачили факт завладения средствами городского бюджета должностными лицами Одесского горсовета и коммунального предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что чиновники горсовета в сговоре с коммерческими структурами присвоили почти 100 млн гривен при погашении кредитной задолженности коммерческом банке.

Злоумышленники искусственно создали кредитную задолженность коммунального предприятия перед банковским учреждением. Право требования на долги в банке выкупила частная фирма аффилированная с чиновниками мэрии. После этого коммерсанты, завысив сумму задолженности на 100млн гривен, обратились в мэрию с требованием ее погашения.

Решение по оплате завышенного долга принималось на основе недостоверных материалов, сознательно подготовленных должностными лицами нескольких департаментов мэрии. Затем бюджетные деньги были присвоены участниками сделки.

Правоохранители проводят следственные действия в помещениях структурных подразделений Одесского городского совета и фирм, причастных к противоправной деятельности, для выявления вещественных доказательств.

Продолжается досудебное следствие по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Чиновники Одесской мэрии присвоили около 100 млн грн, создав искусственную кредитную задолженность, - СБУ 01
Чиновники Одесской мэрии присвоили около 100 млн грн, создав искусственную кредитную задолженность, - СБУ 02
Чиновники Одесской мэрии присвоили около 100 млн грн, создав искусственную кредитную задолженность, - СБУ 03
Чиновники Одесской мэрии присвоили около 100 млн грн, создав искусственную кредитную задолженность, - СБУ 04
Чиновники Одесской мэрии присвоили около 100 млн грн, создав искусственную кредитную задолженность, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/p3161312
 
   
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А фамилии не пишут специально что бы люди не узнали чьи это подельники?) ПЕ тутутутуту ТЯ тутутутуту СКО-РО СЯ-ДЕШЬ ЗА РЕ-ШЕТ-КУ.
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думаешь сядет,не сбежит. гонтарева, вовк и луценко уже там....
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У него бизнес в Украине, а он как мы знаем слишком жадный что бы вот так все бросить и свалить.
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Нє сбєжит. Всьо равно блаЗЄнський абєщял посадіть Порошенка сразу послє сніженія таріфов вдвоЄ і поднятія зарплатьі учітЄлям до $4000. Раньше нікак. Расслабтєсь. Чиновники Одеської мерії привласнили близько 100 млн грн, створивши штучну кредитну заборгованість, - СБУ - Цензор.НЕТ 4690
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а что фамилии получай Бедрега вице мэр и Начальник Финансового департамента Донченко сбежал летом по собственному директор КП ТГО, Орловский вице мер курирует все вопросы ЖКХ, Козловский сбежал недавно неделю назад... по собственному Директор Департамента городского хозяйства ЖКХ... ну исам мэр Труханов.. который в Киев сегодня на суд уголовный по декларациям недостоверным ВАКСУ не поехал и типа оказался (ну да естественно так совпало) на операции в коммунальной простой больнице Ха=ха=ха Чиновники Одесской мэрии присвоили около 100 млн грн, создав искусственную кредитную задолженность, - СБУ - Цензор.НЕТ 4071
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Кто бы сомневался, что при Пете только воры и рыги(хотя это синонимы) сидели на должностях. Полюбому откат был в Киев, без главного мародера не одна махинациях не проходила. Рано или поздно кто то его все равно сдаст)
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100 МИЛЛИОНОВ ЭТО СТАРТ ТАМ ПОВЕСИЛИ НА КП ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ДОЛГИ В СУММЕ ПОЛМИЛЛИАРДА А ВЫДЕЛЯЛОСЬ ТИПА НА ЗАРПЛАТУ ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТНЫХ СТАВОК ПО КРЕДИТУ В БАНКЕ НА ПОГАШЕНИЕ РАЗНИЦЫ В ЦЕНАХ И ТАРИФАХ ПО СВЕТ ВОДЕ И ГАЗУ 2 МИЛЛИАРДА МИНИМУМ А ТО ЦИФРА БУДЕТ ВСЕ 3 А ТО И 4 ЛЯРДЛА И ЭТО ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ...... да срочно так трухаов типа оказался на операционном столе да и был ли мальчик на операции может "прооперированный" давно доелетл до Лондона или Амстердаму...
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Они на пианино Зеленскому собирали. 5 лет прошло со времен майдана - а ворьё и ныне тама.
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Ну да, тут ничего нельзя поделать, если одесситы любят, когда их обворовывают. Да и не только одесситы. Не работает МВД, не работает прокуратура. Виноваты призидент и Кабмин.
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