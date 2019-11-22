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 Автомобиль харьковского пограничника облили кислотой и порезали шины, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

В пгт Золочев неизвестные повредили автомобиль заместителя начальника отдела пограничной службы, облив его кислотой и порезав шины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Утром офицер собирался на службу и обнаружил возле места проживания собственный автомобиль с поврежденными колесами и покрытием кузова (вследствие действия химического вещества, предварительно - кислоты)", - говорится в сообщении.

Сейчас подробности происшествия выясняют сотрудники Национальной полиции в сотрудничестве с офицерами внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы, ведь вероятно злодеи испортили транспортное средство, чтобы запугать пограничника из-за его служебной деятельности.

Факты противоправного влияния на охранников границы случаются довольно часто. В этом году зафиксировано более ста подобных случаев среди которых: 25 случаев применения насилия, 11 - повреждения имущества, 21 - угроза физического насилия, 52 - создание препятствий служебной деятельности.

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Автомобиль харьковского пограничника облили кислотой и порезали шины, - Госпогранслужба 01

Источник: https://censor.net.ua/p3161306
 
 
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То о чём я утром говорил об Черновцах свершилось под Харьковом.Кстати,свои погранцы.В приграничье свой мир,своё государство.Люди живут криминалом.Для них это- норма вещей.В Приграничной зоне Нужны жёстче правила.В километровую зону могут попасть,только там живущие.
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У нас нет страны . Мафиозные кланы .
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