 Porsche на скорости снес отбойник в центре Киева, вылетел на тротуар, перевернулся на крышу и загорелся: водитель и пассажиры выжили. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".
"Водитель люксового кроссовера "Порше" не справился с управлением, выехал на тротуар, снес 14 метров дорожного ограждения и 20 метров направляющего пешеходного ограждения. В результате ДТП автомобиль перевернулся и загорелся", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лишь по счастливому стечению обстоятельств в этом дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал: ни четверо молодых людей в автомобиле, ни пешеходы, ни работники ДЭУ.
В то же время, как удалось узнать Вартовым Еспресо, за рулем Porsche Macan была девушка примерно 20 лет.
У автомобиля оторвало два передних колеса, а сам он остановился лишь в припаркованном ВАЗ-2105.
По словам свидетелей, они из опрокинутой машины достали 4 человек: двух парней и двух девушек, которые едва держались на ногах. Также отмечается, что в ДТП пострадала водитель: ее с травмами различной степени тяжести забрала скорая.
Также отмечается, что довольно быстро на место аварии приехало несколько люксовых автомобилей. Люди из группы поддержки быстро сняли номера с побитой машины и, со слов свидетелей, предлагали 100 долларов владельцу ВАЗа в качестве компенсации за ущерб.
На трассе поломался москвич.Проезжавший мимо водитель порше из жалости взял его на прицеп.Тут на трассе его лихо обогнал ламборджини.Водитель порша не стерпел такой наглости и притопил педаль,забыв о москвиче на прицепе.Так они пронеслись мимо поста гаи
ламборджини за ним порш а следом москвич.........
Гаишники пишут в рапорте
Мы дежурили на трассе тут мимо нас на скорости 250 км.ч. пронёсся Ламборджини за ним Порш,а следом москвич,мигая фарами что-бы пропустили.
Неужели с дозволенной 50 км.?
потом эта "зайцева" снова сядет за руль и убьет людей...
Хотя, ползущий БелАз при спящем водиле и не заметит, как переедет тот отбойник...
но чуть задерживают болид - дают секунду...полсекунды.... на отскок (если угадаешь куда)
что отбойник не пострадал !