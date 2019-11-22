 Porsche на скорости снес отбойник в центре Киева, вылетел на тротуар, перевернулся на крышу и загорелся: водитель и пассажиры выжили. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".

"Водитель люксового кроссовера "Порше" не справился с управлением, выехал на тротуар, снес 14 метров дорожного ограждения и 20 метров направляющего пешеходного ограждения. В результате ДТП автомобиль перевернулся и загорелся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лишь по счастливому стечению обстоятельств в этом дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал: ни четверо молодых людей в автомобиле, ни пешеходы, ни работники ДЭУ.

Смотрите также: Рейсовый автобус насмерть сбил пешехода, переходившего трассу Одесса-Рени в неположенном месте, - Нацполиция. ФОТО

В то же время, как удалось узнать Вартовым Еспресо, за рулем Porsche Macan была девушка примерно 20 лет.

У автомобиля оторвало два передних колеса, а сам он остановился лишь в припаркованном ВАЗ-2105.

По словам свидетелей, они из опрокинутой машины достали 4 человек: двух парней и двух девушек, которые едва держались на ногах. Также отмечается, что в ДТП пострадала водитель: ее с травмами различной степени тяжести забрала скорая.

Также отмечается, что довольно быстро на место аварии приехало несколько люксовых автомобилей. Люди из группы поддержки быстро сняли номера с побитой машины и, со слов свидетелей, предлагали 100 долларов владельцу ВАЗа в качестве компенсации за ущерб.









