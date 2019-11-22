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 Происшествия, Киевские новости
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 Porsche на скорости снес отбойник в центре Киева, вылетел на тротуар, перевернулся на крышу и загорелся: водитель и пассажиры выжили. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Киева на Старонаводницкой внедорожник не вписался в поворот, врезался в отбойник, снеся несколько секций, перевернулся на крышу и загорелся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".

"Водитель люксового кроссовера "Порше" не справился с управлением, выехал на тротуар, снес 14 метров дорожного ограждения и 20 метров направляющего пешеходного ограждения. В результате ДТП автомобиль перевернулся и загорелся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лишь по счастливому стечению обстоятельств в этом дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал: ни четверо молодых людей в автомобиле, ни пешеходы, ни работники ДЭУ.

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В то же время, как удалось узнать Вартовым Еспресо, за рулем Porsche Macan была девушка примерно 20 лет.

У автомобиля оторвало два передних колеса, а сам он остановился лишь в припаркованном ВАЗ-2105.

По словам свидетелей, они из опрокинутой машины достали 4 человек: двух парней и двух девушек, которые едва держались на ногах. Также отмечается, что в ДТП пострадала водитель: ее с травмами различной степени тяжести забрала скорая.

Также отмечается, что довольно быстро на место аварии приехало несколько люксовых автомобилей. Люди из группы поддержки быстро сняли номера с побитой машины и, со слов свидетелей, предлагали 100 долларов владельцу ВАЗа в качестве компенсации за ущерб.

Porsche на скорости снес отбойник в центре Киева, вылетел на тротуар, перевернулся на крышу и загорелся: водитель и пассажиры выжили 01
Porsche на скорости снес отбойник в центре Киева, вылетел на тротуар, перевернулся на крышу и загорелся: водитель и пассажиры выжили 02
Porsche на скорости снес отбойник в центре Киева, вылетел на тротуар, перевернулся на крышу и загорелся: водитель и пассажиры выжили 03
Porsche на скорости снес отбойник в центре Киева, вылетел на тротуар, перевернулся на крышу и загорелся: водитель и пассажиры выжили 04
Porsche на скорости снес отбойник в центре Киева, вылетел на тротуар, перевернулся на крышу и загорелся: водитель и пассажиры выжили 05

Источник: https://censor.net.ua/p3161286
 
   
 Топ комментарии
 
жаль...
потом эта "зайцева" снова сядет за руль и убьет людей...
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п.с. жаль что премия Дарвина не присуждена им всем четверым
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Очень жаль что водитель выжил!! Оклемаеться, ему купят новый порш и в следующий раз он накосит свою кровавую жатву!!
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Старый анекдот
На трассе поломался москвич.Проезжавший мимо водитель порше из жалости взял его на прицеп.Тут на трассе его лихо обогнал ламборджини.Водитель порша не стерпел такой наглости и притопил педаль,забыв о москвиче на прицепе.Так они пронеслись мимо поста гаи
ламборджини за ним порш а следом москвич.........
Гаишники пишут в рапорте
Мы дежурили на трассе тут мимо нас на скорости 250 км.ч. пронёсся Ламборджини за ним Порш,а следом москвич,мигая фарами что-бы пропустили.
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Стесняюсь спросить а с какой скоростью ехал этот Порше?
Неужели с дозволенной 50 км.?
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не так старий , як застарілий . Насправді там " Запорожець " був , лише кацапи тулять сюди "масквіч".
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жаль...
потом эта "зайцева" снова сядет за руль и убьет людей...
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п.с. жаль что премия Дарвина не присуждена им всем четверым
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Ха-ха )) 100 баксов за испуг )) Короче ...Вы хотите и дальше жить с олигархами ?
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Ну...если посмотреть на повреждение Жигуля (помятая крішка багажника) - то там примерно на 100 баксов ремонта и есть. Краска-то там самая дешевая - ни металлика, ни перламудра...
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Давно в Киеве на СТО на рихтовку заезжал ? Как бы еще задние арки не потянуло, задняя панель погнута .
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ну всякие судьи, прокуроры и их дети - это не олигархи
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Мда, не зря такие авто столько стоит, машина в хлам а все четверо не особо сильно и пострадали, а был бы какой ВАЗ то уже гробы можно было заказывать.
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И для чего эти отбойники и переходные ограждения стоят, если они нихрена не препятствуют вылетам утырков на тротуар...
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Отбойники и другое инженерное оборудование проезжей части и обочин рассчитано на "едущие" транспортные средства, а не на "низколетящие"...
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Едущие на тротуары и без отбойников не вылетают. Должен быть рассчет именно на низколетящие.
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На летяще БелАзы Porsche на швидкості зніс відбійник у центрі Києва, вилетів на тротуар, перекинувся на дах і загорівся: водій і пасажири вижили - Цензор.НЕТ 5830
Хотя, ползущий БелАз при спящем водиле и не заметит, как переедет тот отбойник...
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не препятствуют...
но чуть задерживают болид - дают секунду...полсекунды.... на отскок (если угадаешь куда)
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Очень жаль что водитель выжил!! Оклемаеться, ему купят новый порш и в следующий раз он накосит свою кровавую жатву!!
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блатные донецкие номера мимопроходила кокого-то или это машина "решал"?
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На перекрёстках надо внедрять круговое движение.С надолбами посередине клумбы
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так там нету перекрестка. это поворот (причем плавный) посредине Старонаводницкой
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Жесть, это только чудо что не вышло Зайцева 2, эта курица в Порше могла кучу народу снести.
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Водія жигулів мабуть звинуватять у ДТП.
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Не видел не хера , можно повторить ? Можно смеяться а нужно плакать . Уроды при власти возомнили себя царьками .
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хорошая реклама порше..., у кого нет, быстрее бегите, а то все разберут...
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Не, ну не жлобы?????????? 100 баксов !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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надо было руками и ногами держать двери чтобы те безмозглые твари не вылезли....
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на премію Дарвіна подали заяву ті дурні , що виймали покидьків з авта .Вона ж незабаром чавитиме їх , як гнилі яблука ..
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Щедрые попались. Обычно ничего не предлагают, а требуют мзду с владельца авто - Жигуль ведь явно мешал дальнейшему переворачиванию.
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классная тачка, и выжили по тому что не на гавне ехали а на хорошем авто.
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А ехали бы помедленнее -- и выживать не пришлось бы, доехали б до цели Porsche на швидкості зніс відбійник у центрі Києва, вилетів на тротуар, перекинувся на дах і загорівся: водій і пасажири вижили - Цензор.НЕТ 8898
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Однако, зубожилый нарид богатеет потихоньку -- вотраньше на дорогих машинах ездили аккуратнее.
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твари из порше в "рубахе родились " как говорят ...
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повезло....пусть ждут парный случай. Просто так это не проходит.
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***** не вписалась на Старонаводницкой в поворот.... Хорошо что никто из людей не пострадал.
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Примерно 20-ти лет,это где-то 15-ти до 18-ти.
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А що, поліція дозволила зняти номерні знаки, чи вони на гвинтокрилі або катері не встигли вчасно?
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