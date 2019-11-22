 СБУ блокировала реализацию опасного контрафактного медоборудования, которое могло привести к массовому заражению, на Полтавщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра организовал в кустарных условиях изготовление аппаратов для стерилизации мединвентаря. Мужчина ранее работал на легальном предприятии, которое производило такую продукцию.
Злоумышленник зарегистрировал несколько коммерческих структур для участия в тендерах на поставки оборудования в лечебно-профилактических заведений. Для победы в торгах он использовал поддельный пакет документов на продукцию известного официального производителя стерилизаторов.
Делец успел поставить в лечебно-профилактические заведения 70 контрафактных стерилизаторов на сумму почти 8 млн грн. Благодаря вмешательству СБУ все нелегальное оборудование выводится из эксплуатации, риска для пациентов нет.
Во время обысков по месту нелегального изготовления стерилизаторов правоохранители изъяли оборудование и компоненты для их изготовления, документацию, подтверждающую поставки контрафактного оборудования в медицинские учреждения.
По факту умышленного введения в обращение на территории Украины опасной для использования продукции фигуранту уголовного производства объявлено подозрение по ч. 1 ст. 227 Уголовного кодекса Украины.
временщики
или на лапу?
а беда в том что на именно этот вид деятельности не было лицензии и кучи разрешений ???
согласен - стерильность инструментов - это одно из первых условий работы медика