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 СБУ блокировала реализацию опасного контрафактного медоборудования, которое могло привести к массовому заражению, на Полтавщине. ФОТОрепортаж

На Полтавщине Служба безопасности Украины блокировала изготовление и реализацию контрафактного медицинского оборудования, эксплуатация которого могла привести к массовому заражению и инфицированию пациентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра организовал в кустарных условиях изготовление аппаратов для стерилизации мединвентаря. Мужчина ранее работал на легальном предприятии, которое производило такую продукцию.

Злоумышленник зарегистрировал несколько коммерческих структур для участия в тендерах на поставки оборудования в лечебно-профилактических заведений. Для победы в торгах он использовал поддельный пакет документов на продукцию известного официального производителя стерилизаторов.

Делец успел поставить в лечебно-профилактические заведения 70 контрафактных стерилизаторов на сумму почти 8 млн грн. Благодаря вмешательству СБУ все нелегальное оборудование выводится из эксплуатации, риска для пациентов нет.

Во время обысков по месту нелегального изготовления стерилизаторов правоохранители изъяли оборудование и компоненты для их изготовления, документацию, подтверждающую поставки контрафактного оборудования в медицинские учреждения.

По факту умышленного введения в обращение на территории Украины опасной для использования продукции фигуранту уголовного производства объявлено подозрение по ч. 1 ст. 227 Уголовного кодекса Украины.

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СБУ блокировала реализацию опасного контрафактного медоборудования, которое могло привести к массовому заражению, на Полтавщине 01
СБУ блокировала реализацию опасного контрафактного медоборудования, которое могло привести к массовому заражению, на Полтавщине 02
СБУ блокировала реализацию опасного контрафактного медоборудования, которое могло привести к массовому заражению, на Полтавщине 03
СБУ блокировала реализацию опасного контрафактного медоборудования, которое могло привести к массовому заражению, на Полтавщине 04

Источник: https://censor.net.ua/p3161270
 
 
 Топ комментарии
 
и шош там автоклава недодавал, температуры или давления?
или на лапу?
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Вбили українського виробника! Потрібно було допомогти йому отримати документи на свою продукцію і свою торгову марку!
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Вбили українського виробника! Потрібно було допомогти йому отримати документи на свою продукцію і свою торгову марку!
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быдлоылита и ее шестерки заточены на быстрый шуршащий вариант
временщики
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и шош там автоклава недодавал, температуры или давления?
или на лапу?
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Судя по фото,реставрировал и продавал старое оборудование.Или просто продавал старое советское как новое импортное.
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Звучит как- продавал дёшево простые сковородки под маркой Tefal и поэтому потребители могли есть некачественную жаренную картошку.
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Поцікався що то таке неякісне антипригарне покриття, і рак шлунку..
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Эт что за самогонный аппарат?.... И что в нем опасного - неправильный самогон гонит?
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Спид тебе занесут, например. Или гепатит. Или сифилис. Т.к. зубки полечат недостерилизованными инструментами.
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Нет, нет - мне не занесут...... Я в нормальной стране живу.....
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Готуються до демонополізації спиртовиробництва.
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т.е там не оборудование плохое (старое) или то что стерилизовали не качественно (а это любой мед.инструмент многоразового использования....)
а беда в том что на именно этот вид деятельности не было лицензии и кучи разрешений ???
согласен - стерильность инструментов - это одно из первых условий работы медика
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при стерилизации инструмента или материалов ВСЕГДА вкладывается маркер, который изменением цвета показывает прошла стерилизация или нет, т. к. любой аппарат может отключится. а компрессор там для вакуум - высушивания уже простерилизованного материала. если он продал 70 организациям и у тех не было претензий, значит дело не в плохом качестве, а в том, что не имел лицензии и не занёс кому надо.
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