EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  539  10
Материалы по теме:
Все про:помощь (3142) волонтеры (1943) Юсупова (4)

 Волонтер Юсупова собирает деньги на расходники к аппаратам для откачки гноя: У нас 4 тяжелых бойца, но без повязок ВАКи не работают. ФОТО

В Киевский военный госпиталь срочно требуется расходники к ВАК аппаратам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Новости с передовой плохие, вчера 7 раненых, трое из них в тяжелом состоянии, сегодня 4 раненых, один тяжелый. Война продолжается!! В реанимацию гнойного отделения очень нужны расходники к ВАК аппаратам. Это жизненно необходимо! Сами аппараты мы купили, но без расходников они не работают. Один расходник стоит 1178 грн, это на одну рану, их надо много, счёт выставили на 58 тыс. грн, со скидкой выходит 53 тыс. грн, 20 тыс. у меня есть. Очень нужна Ваша помощь! ВАК аппарат спасает руки и ноги, да и вообще жизнь человека. Карта для помощи 4627 0551 5012 8394 Приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья. Отчёт как всегда сразу после покупки", - написла волонтер.

Волонтер Юсупова собирает деньги на расходники к аппаратам для откачки гноя: У нас 4 тяжелых бойца, но без повязок ВАКи не работают 01
Волонтер Юсупова собирает деньги на расходники к аппаратам для откачки гноя: У нас 4 тяжелых бойца, но без повязок ВАКи не работают 02
Волонтер Юсупова собирает деньги на расходники к аппаратам для откачки гноя: У нас 4 тяжелых бойца, но без повязок ВАКи не работают 03
Волонтер Юсупова собирает деньги на расходники к аппаратам для откачки гноя: У нас 4 тяжелых бойца, но без повязок ВАКи не работают 04
Волонтер Юсупова собирает деньги на расходники к аппаратам для откачки гноя: У нас 4 тяжелых бойца, но без повязок ВАКи не работают 05
Волонтер Юсупова собирает деньги на расходники к аппаратам для откачки гноя: У нас 4 тяжелых бойца, но без повязок ВАКи не работают 06
Волонтер Юсупова собирает деньги на расходники к аппаратам для откачки гноя: У нас 4 тяжелых бойца, но без повязок ВАКи не работают 07

Волонтер Юсупова собирает деньги на расходники к аппаратам для откачки гноя: У нас 4 тяжелых бойца, но без повязок ВАКи не работают 08

Источник: https://censor.net.ua/p3161251
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А что зеля , богдан и гочаренко по этому поводу думают ?
 показать весь комментарий
 
Что нужно купить корабль для исследования Арктики.
 показать весь комментарий
 
 
Вони про ТАКЕ не думають. У них інші герої
 показать весь комментарий
 
 
Как токо землю продадут так сразу тебе и денег накидают!!
 показать весь комментарий
 
Просят денег,будто не в военном госпитале на обеспечении МО,а в частной лавочке. Что это за непрекращающаяся х...я?!
 показать весь комментарий
 
 
Пиар на крови, однозначно.
Особенно от юсуповой.
 показать весь комментарий
 
Пздц. А в ето время Рюкзаков заказывает у французов партию катеров и вертолетов для мусоров за пол миллиарда долларов, а Ахметову выделяют миллиарды на зеленую електроенергию.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх