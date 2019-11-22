 СБУ задержала двух криворожан, которые пытались отправить 5 кг каннабиса в РФ дроном. ФОТО

Об этом сообщает прес-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.
Так, пакеты с каннабисом контрабандисты на собственном автомобиле доставляли в один из приграничных районов Сумщины. Вблизи государственной границы "товар" фасовали и переправляли с помощью беспилотника заказчикам в Россию.
"СБУ задержала двух торговцев во время очередного "воздушного сообщения": в рейс должны были отправить 5 килограммов марихуаны", - сообщили в спецслужбе.
За авиаконтрабанду дельцам грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.
Канабіс - це для психоделічних ексцесів людей.
А в Мордор треба надсилати спайси та важкі опіати кустарного виробицтва (наприклад, дезоморфін).
Кретинов уволить... Зачем задержали??? Это называется экспорт, деньги в страну приходят... Понабирали идиотов на службу...
Пардон, мадам.... криворожанки?