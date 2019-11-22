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Все про:контрабанда (1871) Россия (74340) СБУ (14042) Сумщина (707) марихуана (100)

 СБУ задержала двух криворожан, которые пытались отправить 5 кг каннабиса в РФ дроном. ФОТО

Современный способ перемещения "товара" за границу решили опробовать наркодельцы из Кривого Рога.

Об этом сообщает прес-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, пакеты с каннабисом контрабандисты на собственном автомобиле доставляли в один из приграничных районов Сумщины. Вблизи государственной границы "товар" фасовали и переправляли с помощью беспилотника заказчикам в Россию.

"СБУ задержала двух торговцев во время очередного "воздушного сообщения": в рейс должны были отправить 5 килограммов марихуаны", - сообщили  в спецслужбе.

За авиаконтрабанду дельцам грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Смотрите также: 21 кг марихуаны на сумму более 1 млн грн изъяли у мужчины на Донетчине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

СБУ задержала двух криворожан, которые пытались отправить 5 кг каннабиса в РФ дроном 01
СБУ задержала двух криворожан, которые пытались отправить 5 кг каннабиса в РФ дроном 02

Источник: https://censor.net.ua/p3161242
 
 
 Топ комментарии
 
Ты только посмотри- какие таланты в Кривом Роге! Разносторонние! Не только болтом на рояле слабать, а и контрабас не абы как переправляют, а на уровне Двадцать Первого столетия!
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Бедняги. Местные потребители все в Киев укатили...
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идиоты....проводником в поезде дешевле и безопаснее
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та не.. то посылочку монике зе!лоху отправляли да по карте направление попутали))
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блін, а я думав йузіка і лисого з квартала затримали оце була б хохма
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Главное слово тут криворожан они наверно как Юзик кричали у нас все схвачено нас не трогать СБУ задержала двух криворожан, которые пытались отправить 5 кг каннабиса в РФ дроном - Цензор.НЕТ 2268
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Ты только посмотри- какие таланты в Кривом Роге! Разносторонние! Не только болтом на рояле слабать, а и контрабас не абы как переправляют, а на уровне Двадцать Первого столетия!
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Механізм файний, але речовина не та.
Канабіс - це для психоделічних ексцесів людей.
А в Мордор треба надсилати спайси та важкі опіати кустарного виробицтва (наприклад, дезоморфін).
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СБУшники тормозную жидкость наверное пьют, криворожцы в страну валюту добывают, а они мешают (кацапам наркота не зашкодыть)
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Бедняги. Местные потребители все в Киев укатили...
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пытались отправить 5 кг каннабиса в РФ...

Кретинов уволить... Зачем задержали??? Это называется экспорт, деньги в страну приходят... Понабирали идиотов на службу...
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оккупантов меньше тоже плюс.надо было подмешать туда еще забористей чтобы остаток мозгов в трубочку завернулся.
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Хех! Криворізькі бариги торгують з запаребіком. Продолжатєлі справи своїх землячків при владі.
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СБУ конкурентів прибирає чи співробітничає з ФСБ?
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А як на це реагують криворожки?
Пардон, мадам.... криворожанки? СБУ задержала двух криворожан, которые пытались отправить 5 кг каннабиса в РФ дроном - Цензор.НЕТ 5408
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Причем прямо из Кривого Рога пытались отправить
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