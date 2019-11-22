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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Правоохранитель вымогал $3 тыс. у программиста, который якобы распространял вирусные программы, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного отдела мониторинга и зонального контроля Волынского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины во время получения им $3 тыс. неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Правоохранитель требовал и получил от гражданина, который работает фрилансером в сфере IT, неправомерную выгоду в сумме 3000 долларов США. За деньги милиционер обещал не сообщать в подразделения полиции по борьбе с киберпреступностью о якобы противоправной деятельности потерпевшего, которая заключалась в распространении вирусных программ", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Действия оперуполномоченного квалифицируются по ч. 3 ст. 368 УКУ.

В случае доказательства вины полицейскому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Правоохранитель вымогал $3 тыс. у программиста, который якобы распространял вирусные программы, - ГБР 01
Правоохранитель вымогал $3 тыс. у программиста, который якобы распространял вирусные программы, - ГБР 02
Правоохранитель вымогал $3 тыс. у программиста, который якобы распространял вирусные программы, - ГБР 03

Источник: https://censor.net.ua/p3161240
 
 
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Иксперд в перчатках со Средней Азии или с Каувказа?
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зеленский, как пить дать... забубонный... решил не брить до получения искомого
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Мусора неисправимы... соколы Рюкзакова...
Реформы где, зелень паршивая? Полгода - фюить нахер... шо сделано? Отпустил щетину и побрился? Где реформы???????
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Интеллект программиста оказался выше интеллекта опера.
Кто бы сомневался!

Серьезный вопрос форумчанам: вы тут взрослые дяди и тети, будет у вас встреча одноклассников (20-тилетие окончания, 30-тилетие). И тут вы узнаете, что одноклассник Коля, с которым вы учились - работает опером и нечистый на руку. А Петя успел побывать в Сирии в ВЧК Вагнера, a сейчас вернулся и работает охранником в магазине (другой одноклассник по секрету поделился).

Будете им при встрече руку пожимать или нет?
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За деньги милиционер обещал не сообщать в подразделения полиции по борьбе с киберпреступностью о якобы противоправной деятельности потерпевшего, которая заключалась в распространении вирусных программ. Источник: https://censor.net.ua/p3161240

Мутная история,. начиная от милиционер обещал.
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