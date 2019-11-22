 Правоохранитель вымогал $3 тыс. у программиста, который якобы распространял вирусные программы, - ГБР. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Правоохранитель требовал и получил от гражданина, который работает фрилансером в сфере IT, неправомерную выгоду в сумме 3000 долларов США. За деньги милиционер обещал не сообщать в подразделения полиции по борьбе с киберпреступностью о якобы противоправной деятельности потерпевшего, которая заключалась в распространении вирусных программ", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.
Действия оперуполномоченного квалифицируются по ч. 3 ст. 368 УКУ.
В случае доказательства вины полицейскому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Реформы где, зелень паршивая? Полгода - фюить нахер... шо сделано? Отпустил щетину и побрился? Где реформы???????
Кто бы сомневался!
Серьезный вопрос форумчанам: вы тут взрослые дяди и тети, будет у вас встреча одноклассников (20-тилетие окончания, 30-тилетие). И тут вы узнаете, что одноклассник Коля, с которым вы учились - работает опером и нечистый на руку. А Петя успел побывать в Сирии в ВЧК Вагнера, a сейчас вернулся и работает охранником в магазине (другой одноклассник по секрету поделился).
Будете им при встрече руку пожимать или нет?
Мутная история,. начиная от милиционер обещал.