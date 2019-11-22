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 Полиция на Волыни задержала главаря банды, которая держала в страхе местный бизнес и успела совершить 19 преступлений. ФОТОрепортаж

Полиция Волынской области задержала лидера ОПГ и ее участника за поборы с местных бизнесменов.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

По требованию преступников, граждане, которые занимались бизнесом на территории области, должны были ежемесячно платить "дань". За это участники группировки и ее лидер обещали им надежную "крышу" и "покой".

Если же члены ОПГ получали отказ, сначала пытались психологически заставить предпринимателей региона платить им - угрожали физическим насилием в отношении предпринимателей или их родных, повреждением имущества. Если метод запугивания не помогал - переходили к реальным действиям.

Установлена ​​причастность членов группы к совершению 19 преступлений. На данный момент задержали лидера ОПГ и одного из ее участников. 

Задержанным сообщено о подозрении, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В частности, лидеру ОПГ, так называемом "смотрящему" по кличке Чечен, сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Втором фигуранту инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

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Полиция на Волыни задержала главаря банды, которая держала в страхе местный бизнес и успела совершить 19 преступлений 01
Полиция на Волыни задержала главаря банды, которая держала в страхе местный бизнес и успела совершить 19 преступлений 02

Источник: https://censor.net.ua/p3161235
 
 
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Это шо? Волынские крутые бандюки? Ахахахахаха! Да у нас такие на Борщаге в Киеве телефоны отжимают.
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Это еще про Старую Дарницу ни кто не говорит.... Полиция на Волыни задержала главаря банды, которая держала в страхе местный бизнес и успела совершить 19 преступлений - Цензор.НЕТ 7812
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У нас такие черти в Днепродыме тоже водятся..
****** вонючие..
Зомбики таджики и всякая прочая *****...
Когда уже эту ****** перестреляют..
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банды, которая держала в страхе местный бизнес ...

А местная милиция типа не в курсе была что у них на земле делается.... Это все сказки: курочка Ряба, Колобок, Милиция не в доле.. и тд
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Шота кумарит меня от действий полицая на нижнем фото. Браслеты на ужасного не надели. Рука преступника в 30 см от рукояти пистолета в открытой кабуре... под руску... с бутылочкой... наверное я боевиков насмотрелся...
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