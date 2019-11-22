 Во время задержания наркобанды на Волыни полицейского ранили ножом в руку, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Волынской области.

20 ноября, в ходе первого этапа реализации материалов уголовного производства правоохранители в селе Угринов Львовской области неподалеку государственного пункта пропуска задержали организатора преступной группы и курьера с большим количеством прекурсоров. В частности, в них было изъято около 100 таблеток прекурсора псевдоэфедрин.

Кроме того, 21 ноября правоохранители провели санкционированные обыски в помещениях фигурантов организованной группы. Во время них изъято около 100 таблеток наркотического средства "Субитекс", деньги и другие вещественные доказательства в уголовном производстве. Изъятое направили на исследование в Волынский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Все семь фигурантов организованной группы волыняне, жители города Нововолынск, в возрасте от 30 лет до 46 лет. Кроме мужчин в состав организованной группы также входила и 45-летняя женщина. Задержание группы проводили с привлечением спецподразделений полиции КОРД и роты полиции особого назначения.

Один из злоумышленников во время задержания оказал сопротивление полицейским и ранил полицейского ножом в руку. По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в связи с выполнением служебных обязанностей) и ч.2 ст.342 (сопротивление работнику правоохранительного органа).

Досудебное следствие по делу продолжается. Санкции этих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет.

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