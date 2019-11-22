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 Взрыв в киевской многоэтажке: полиция открыла производство. ФОТО

Правоохранители открыли уголовное производство по факту ночного взрыва в киевской многоэтажке на улице Олеся Гончара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

По данным полиции, в результате взрыва никто не пострадал, лишь была повреждена внутренняя отделка дома. Также правоохранители опросили жильцов дома и изъяли вещественные доказательства, обнаруженные на месте происшествия.

Взрыв в киевской многоэтажке: полиция открыла производство 01

По факту инцидента полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

"Сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции изымают записи с камер видеонаблюдения и проводят все необходимые мероприятия, чтобы установить и задержать причастных лиц к данному правонарушению", - добавили в полиции.

Взрыв в киевской многоэтажке: полиция открыла производство 02

Напомним, в ночь на 22 ноября в жилом доме на улице Олеся Гончара прогремел взрыв.

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Источник: https://censor.net.ua/p3161211
 
 
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Яке слово "проізводство"! Майже як виробництво металу або парових турбін! Виробники! Взрыв в киевской многоэтажке: полиция открыла производство - Цензор.НЕТ 7686
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