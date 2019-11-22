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 Рейсовый автобус насмерть сбил пешехода на трассе Одесса-Рени, который переходил дорогу в неположенном месте - Нацполиция. ФОТО

Вчера вечером на автодороге "Одесса-Рени" возле села Красная Коса под колесами рейсового автобуса погиб пешеход.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

"Полицейскими, которые работали на месте происшествия, предварительно установлено, что 53-летний водитель автобуса на недостаточно освещенном участке дороги не заметил мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. От удара пешеход, личность которого пока не установлена, погиб мгновенно", - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту будут внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

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Рейсовый автобус насмерть сбил пешехода на трассе Одесса-Рени, который переходил дорогу в неположенном месте - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/p3161187
 
 
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Даже если и переходил бы по пешеходному неосвещенному, тоже х-уй уидишь. Какой д-б придумал через 4 полосы на трасе зебры рисовать и не ставить дополнительное освещение...
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