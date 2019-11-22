 Голову пленному сирийцу отрезал россиянин Станислав Дычко, воевавший против Украины, - "Миротворец". ФОТО

Об этом сообщает Иван Сергеев в паблике "Груз 200 из Украины в Россию", передает Цензор.НЕТ.

"Опознан один из "вагнеровцев", зверски замучавших сирийца. В распоряжении российской "Новой газеты" чудесным образом оказалась копия паспорта одного из палачей, его собственноручно заполненная анкета, расписка о неразглашении и автобиография. И вот это групповое фото. Фамилию НГ не публикует, но за пару кликов в интернете выясняется, что персонаж есть на Миротворце. Дычко Станислав Евгеньевич, 1990 г.р., Ставропольский край. Стрелок-разведчик в ЧВК Вагнер. На фото - крайний слева. Участвовал в боевых действиях на территории Украины. Что он и его подельники там вытворяли, можно только догадываться".

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