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 Голову пленному сирийцу отрезал россиянин Станислав Дычко, воевавший против Украины, - "Миротворец". ФОТО

Гражданин РФ Дычко Станислав Евгеньевич принимал участие в зверском убийстве группой российских наемников из ЧВК Вагнера пленного сирийца.

Об этом сообщает Иван Сергеев в паблике "Груз 200 из Украины в Россию", передает Цензор.НЕТ.

"Опознан один из "вагнеровцев", зверски замучавших сирийца. В распоряжении российской "Новой газеты" чудесным образом оказалась копия паспорта одного из палачей, его собственноручно заполненная анкета, расписка о неразглашении и автобиография. И вот это групповое фото. Фамилию НГ не публикует, но за пару кликов в интернете выясняется, что персонаж есть на Миротворце. Дычко Станислав Евгеньевич, 1990 г.р., Ставропольский край. Стрелок-разведчик в ЧВК Вагнер. На фото - крайний слева. Участвовал в боевых действиях на территории Украины. Что он и его подельники там вытворяли, можно только догадываться".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Давай, прямо позвонки ломай! Лопаткой давай!": СМИ установили личность одного из наемников российского ЧВК "Вагнер", зверски убивших и расчленивших сирийца. ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Голову пленному сирийцу отрезал россиянин Станислав Дычко, воевавший против Украины, - Миротворец 01
Голову пленному сирийцу отрезал россиянин Станислав Дычко, воевавший против Украины, - Миротворец 02
Голову пленному сирийцу отрезал россиянин Станислав Дычко, воевавший против Украины, - Миротворец 03
Голову пленному сирийцу отрезал россиянин Станислав Дычко, воевавший против Украины, - Миротворец 04
Голову пленному сирийцу отрезал россиянин Станислав Дычко, воевавший против Украины, - Миротворец 05

Источник: https://censor.net.ua/p3161186
 
 
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Полковник, не сомневайся, его свои же и уберут, спалился гад. На крайняк - отправят назад, на Донбасс, "мочить биндер". Но это будет лишь отсрочка по времени. На пластику ему вряд ли тратиться будут, не заслужил казак.
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Украинское происхождение,но ордынское воспитание и ментальность.
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Ты херню не неси, что там украинского? Дед или прадед?
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Как только "нг" опознает ещё одного козломордого урода, миротворец его тут же опознает тоже - за пару кликов.
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Семейка, наверное, не нарадуется на "кормильца"...
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