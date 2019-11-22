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 Политика Украины
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Все про:голодовка (735) Закревская Евгения (36)

 "День 1-й: вот, что бывает, когда не позавтракаешь", - объявившая голодовку адвокат семей Небесной Сотни Закревская показала фото на весах. ФОТО

Юрист семей Небесной Сотни Евгения Закревская будет голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование.

Сегодня, в первый день голодовки, Закревская обнародовала фото весов со своим весом, передает Цензор.НЕТ.

"1 день #НемаєСлідства. Вот что бывает, когда не успеешь позавтракать. В принципе была неплохая теория о киборге. Вот и проверим", - написала она.

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День 1-й: вот, что бывает, когда не позавтракаешь, - объявившая голодовку адвокат семей Небесной Сотни Закревская показала фото на весах 01
День 1-й: вот, что бывает, когда не позавтракаешь, - объявившая голодовку адвокат семей Небесной Сотни Закревская показала фото на весах 02

Напомним, адвокат семей Небесной Сотни Закревская объявила голодовку. Она будет голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование. С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ , которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.

Источник: https://censor.net.ua/p3161183
 
   
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Не удивлюсь, если начнет с голодухи пухнуть и вес увеличится
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Савченко спроси, та тоже типа голодала, долго.
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Навiщо рекламувати кацапський бренд сатурн?
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А где сертификат о прохождении метрологической службы?
У этих сатурнов погрешность плюс-минус 20 кг!
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Голимый пиар, ей уже сказали что до 3 декабря проголосовать не получается.
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