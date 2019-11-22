 В шахте лифта одного из жилых домов в центре Киева прогремел взрыв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информатор".

На место срочно выехала полиция, спасатели и медики. Эпицентр взрыва находился в одном и подъездов, из него валил дым.

Как пишет издание, звук детонации разбудил жителей около 23:00. Предварительно, детонация случилась в шахте лифта одного из подъездов жилого дома. Правоохранители сообщили, что пострадавших внутри не обнаружили. О силе взрыва говорила следующая картина на месте: у подъезда дома есть два входа, вход лифт — лишь со стороны двора. Но окна вынесло с обеих сторон парадного, также с обеих сторон были видны повреждения стен.

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Что именно взорвалось — неизвестно. По словам специалистов на месте, это точно был не взрывпакет и вряд ли граната, учитывая силу детонации. Примечательно, что у парадных дома расклеены объявлении о проведении газовых работ в доме на весь ноябрь. Взрывотехники и кинологи работали на месте происшествия, чтобы установить точную причину случившегося.

Напомним, что менее чем неделю назад в общежитии на Троещине взорвалась граната. В результате происшествия погибли двое мужчин.