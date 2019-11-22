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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взрыв (4409) Киев (18224)

 В шахте лифта одного из жилых домов в центре Киева прогремел взрыв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на пятницу, 22 января, жители несколько улиц Киева проснулись от сильного грохота. В жилом доме на улице Олеся Гончара, 67 прогремел взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информатор".

На место срочно выехала полиция, спасатели и медики. Эпицентр взрыва находился в одном и подъездов, из него валил дым. 

Как пишет издание, звук детонации разбудил жителей около 23:00. Предварительно, детонация случилась в шахте лифта одного из подъездов жилого дома. Правоохранители сообщили, что пострадавших внутри не обнаружили. О силе взрыва говорила следующая картина на месте: у подъезда дома есть два входа, вход лифт — лишь со стороны двора. Но окна вынесло с обеих сторон парадного, также с обеих сторон были видны повреждения стен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мужчина погиб от взрыва гранаты во дворе жилого дома в Днепре, - Нацполиция. ФОТО

В шахте лифта одного из жилых домов в центре Киева прогремел взрыв 01

Что именно взорвалось — неизвестно. По словам специалистов на месте, это точно был не взрывпакет и вряд ли граната, учитывая силу детонации. Примечательно, что у парадных дома расклеены объявлении о проведении газовых работ в доме на весь ноябрь. Взрывотехники и кинологи работали на месте происшествия, чтобы установить точную причину случившегося.

В шахте лифта одного из жилых домов в центре Киева прогремел взрыв 02

Напомним, что менее чем неделю назад в общежитии на Троещине взорвалась граната. В результате происшествия погибли двое мужчин.

В шахте лифта одного из жилых домов в центре Киева прогремел взрыв 03

Источник: https://censor.net.ua/p3161177
 
 
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Не исключён взрыв газо-воздушной смеси... Где-то "травило" из газовой трубы (из-за чего газовики и ремонтные работы назначили). Газ тяжелее воздуха - естественно, накапливался в подвальном помещении лифтовой шахты... А там или искра, от включения лифта, или брошенный в шахту лифта окурок... (Мужички, подобным, "балуются", изредка - курят в лифте, во время движения, а, выходя на своём этаже, бросают окурок, в щель между лифтовой кабиной, и порогом лестничной площадки... Вот поэтому и нет пострадавших - пассажир успел выйти, пока окурок летел вниз, а дно лифтовой кабины погасило взрывную волну...).
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Це, дивлячись який газ. Тяжче повітря в основному пропан-бутанові суміші, які продаються в балонах. Аби то був вибух від недопалка то, палій залишився б на місці вибуху, або десь поряд. Вряд чи його закинуло б далеко.
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"Примечательно, что у парадных дома расклеены объявлении о проведении газовых работ в доме на весь ноябрь." Всі нормальні газовики поїхали в Польщу.
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