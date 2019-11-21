EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  2452  16
Все про:авиакатастрофа (1102) авиация (1823) Одесса (5730)

 Жесткое приземление: у турецкого самолета сломалась стойка шасси во время посадки в аэропорту Одессы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У рейса из Стамбула из-за сильного ветра при посадке подломилась передняя стойка шасси. Пострадавших нет, аэропорт временно не принимает рейсы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Международного аэропорта Одессы в Facebook.

"Сегодня, 21 ноября, в 20:55 рейс TK465 авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Одессу, в условиях мощного бокового ветра во время прикосновения к ВПП надломал переднюю стойку шасси", - сказано в сообщении.

Все 136 пассажиров эвакуированы и находятся в зале терминала аэропорта.

По данным местного издания "Думская", самолет при посадке потерял колесо и остановился на взлетно-посадочной полосе между третьей и четвертой рулежными дорожками. Пилоты экстренно высадили пассажиров при помощи надувных трапов.

"В связи с этим аэропорт "Одесса" приостановил полеты до 01:00 по местному времени. По данному случаю комиссия проводит расследование", - добавили в пресс-службе аэропорта.

Также на Цензор.НЕТ: В результате аварийной посадки Ан-12 возле Львова погибли пять человек. Причина - закончилось топливо

По данным "Думской", это уже второй инцидент в одесском аэропорту за сегодня. Ранее похожее ЧП случилось с частным самолетом Gulfstream G150, который выполнял рейс в Дубаи. На взлете у него подломилась стойка шасси. Специалисты говорят, что произошло разрушение блока крепления передней стойки к тележке передних пневматиков.

Жесткое приземление: у турецкого самолета сломалась стойка шасси во время посадки в аэропорту Одессы 01
Жесткое приземление: у турецкого самолета сломалась стойка шасси во время посадки в аэропорту Одессы 02
Жесткое приземление: у турецкого самолета сломалась стойка шасси во время посадки в аэропорту Одессы 03
Жесткое приземление: у турецкого самолета сломалась стойка шасси во время посадки в аэропорту Одессы 04
Жесткое приземление: у турецкого самолета сломалась стойка шасси во время посадки в аэропорту Одессы 05
Жесткое приземление: у турецкого самолета сломалась стойка шасси во время посадки в аэропорту Одессы 06
Жесткое приземление: у турецкого самолета сломалась стойка шасси во время посадки в аэропорту Одессы 07

Источник: https://censor.net.ua/p3161161
 
 
 Топ комментарии
 
АН садится даже на грунтовые аэродромы, там много нюансов, вплоть до ошибок пилота.
 показать весь комментарий
 
стойка шасси, есть деталь шасси...
Всего лишь.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Стандарт, тепло - холод, расширение происходит и обрыв.
 показать весь комментарий
 
Не удивлён. Стойки шасси для Боингов делают в кацапской Верхней Салде на Урале.
 показать весь комментарий
 
 
стойка шасси, есть деталь шасси...
Всего лишь.
 показать весь комментарий
 
 
А шасси лишь деталь самолёта. Но кацапский след здесь явно прослеживается. Не выгораживайте их.
 показать весь комментарий
 
А можете навести проміжні ланки Вашого ланцюжка міркувань між: «стойка шасси, есть деталь шасси... Всего лишь.» (...... ) «Не выгораживайте их.» ?

Ну, як про студента: «Пійду візьму праску у сусідки» (.... ) «пішла ти з своєю праскою !!!!!»
?
 показать весь комментарий
 
Блин, це кацапы ломают стойки шасси 😀😀😀
Совпадений не бывает
 показать весь комментарий
 
 
взгляните на покрытие полосы на фото.... на новую полосу выделяли немало денег из бюджета при омеляне. где полоса омелян? теперь авиакомпании дважды подумают прежде чем сесть в Одессе.
 показать весь комментарий
 
 
Новая полоса параллельно старой полностью построена. Сейчас в стадии строительства рулежные дорожки от нее.
 показать весь комментарий
 
пока их достроят еще с десяток самолетов сломает шасси...
 показать весь комментарий
 
Что вы хотите от дорог, если вся взлетная полоса в латках и наплывах
 показать весь комментарий
 
 
АН садится даже на грунтовые аэродромы, там много нюансов, вплоть до ошибок пилота.
 показать весь комментарий
 
 
Линии швов на полосе не влияют покрытие - оно ровное, причём, почти идеальное.
Проверяется она (полоса) прибором - это такой себе чемоданчик с датчиками. На легковой машине раз в две недели со скоростью 100-120 км обходчик объезжает взлётно-посадочную полосу, а прибор фиксирует неровности. Он записывает малейшие отклонения.
 показать весь комментарий
 
 
Аэропортом украденным при овоще руководят два мошенника и вора, делящиеся со властью и сегодня у них с Беней все в шоколаде, они не замечают долги МАУ перед аэропортом, а им можно воровать гос деньги выделенные на новую ввп, так что что Зеля,что Шоколадный,что Овощ оригинальный, а делись с АП или сегодня с ОП и делай что хочешь, какая тут безопасность полетов.
 показать весь комментарий
 
23:31 На рейде одесского порта терпит бедствие танкер «Делфи» (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Пока точно не известно, что именно случилось с судном, но спасательные катера пытаются подойти и снять с него экипаж. Сильный шторм (скорость ветра 12 м/с, высота волны 2,3 метра) мешает спасательной операции. Длина «Делфи» 60 метров, ширина - 10 метров, водоизмещение около 1600 тонн, на борту порядка 15 человек. Судно изначально находилось в акватории порта «Південний». Его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх