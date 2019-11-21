 "Ні репресіям!", "Ні деморалізації армії!", "Портнова - на нари", - лозунги на акции, приуроченной годовщине Революции Достоинства. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции выдвинули ряд лозунгов, среди которых - "Ні репресіям", "НІ деморалізації армії", "Волю генералу Марченку", "Чому не в тюрмі "регіонали" і "Беркут", "Портнова - на нари", "Капітуляція - не гідність, мир під триколором - не свобода".

Участники акции пообещали прийти под Офис президента 8 декабря перед встречей лидеров "нормандской четверки", чтобы предупредить президента В.Зеленского о недопустимости капитуляции.

Также участникии акции выставили палатки, где организовывали добровольцев, которые будут помогать "Движению сопротивления капитуляции".

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Фото - Олег Богачук