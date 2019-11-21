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 Политика Украины, Общество
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Все про:акция (1972) революция (1309)

 "Ні репресіям!", "Ні деморалізації армії!", "Портнова - на нари", - лозунги на акции, приуроченной годовщине Революции Достоинства. ФОТОрепортаж

В Киеве на Майдане Незалежности проходит вече "Мы имеем достоинство!", посвященное Дню достоинства и Свободы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции выдвинули ряд лозунгов, среди которых - "Ні репресіям", "НІ деморалізації армії", "Волю генералу Марченку", "Чому не в тюрмі "регіонали" і "Беркут", "Портнова - на нари", "Капітуляція - не гідність, мир під триколором - не свобода". 

Участники акции пообещали прийти под Офис президента 8 декабря перед встречей лидеров "нормандской четверки", чтобы предупредить президента В.Зеленского о недопустимости капитуляции.

Также участникии акции выставили палатки, где организовывали добровольцев, которые будут помогать "Движению сопротивления капитуляции". 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция "Ми маємо гідність!" (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - лозунги на акции, приуроченной годовщине Революции Достоинства 01
Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - лозунги на акции, приуроченной годовщине Революции Достоинства 02
Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - лозунги на акции, приуроченной годовщине Революции Достоинства 03
Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - лозунги на акции, приуроченной годовщине Революции Достоинства 04
Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - лозунги на акции, приуроченной годовщине Революции Достоинства 05
Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - лозунги на акции, приуроченной годовщине Революции Достоинства 06
Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - лозунги на акции, приуроченной годовщине Революции Достоинства 07
Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - лозунги на акции, приуроченной годовщине Революции Достоинства 08
Ні репресіям!, Ні деморалізації армії!, Портнова - на нари, - лозунги на акции, приуроченной годовщине Революции Достоинства 09

Фото - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3161141
 
   
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бггг это ахметовское дерьмо уже и там пришло пиарится
"Ні репресіям!", "Ні деморалізації армії!", "Портнова - на нари", - лозунги на акции, приуроченной годовщине Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 9663
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ща зелені шмарклі казатимуть що то все проплатив Порох..
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кто такой этот потрох?
это мыролюбно -реформаторский свиномыролюбец?
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Нагадаю як ми «святкували» у минулому році при великому патріоті Петру Олексійовичу. Тоді росіяни хотіла відкрити по франшизі KFC у будинку профспілок. Не дали

"Ні репресіям!", "Ні деморалізації армії!", "Портнова - на нари", - лозунги на акции, приуроченной годовщине Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 6093 "Ні репресіям!", "Ні деморалізації армії!", "Портнова - на нари", - лозунги на акции, приуроченной годовщине Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 6284
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Лозунги поддерживаю! От себя добавлю - банду геть!
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какую банду? шайку штейнов или винницкий вальцманат? или обе банды?
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Что тут сказать ? Какой приход, такой и поп , какой народ , такая и власть !
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Кажуть, коли людина може посміятись над жартами про себе, - це великий дар. В Україні від великого до смішного один крок.

"Ні репресіям!", "Ні деморалізації армії!", "Портнова - на нари", - лозунги на акции, приуроченной годовщине Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 4723
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И кровь пролилась большая у нас---как там у классика:*Кровь людская не водица...*. И беда пришла ко многим позже. И живём не богато. И на тебе опять :* На нары....! Какие нары граждане? Та банальная арматура рифлёнка шестёрка! И в прорубь! И в Чёрное море! И нет проблемы!!!
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Хто вирішив не називати цей день Днем УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ Гідності та Свободи? Українці? Не думаю.
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як казав Лексійович це все проросійська операція "шатун"!
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