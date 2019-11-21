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 Политика Украины, Общество
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Все про:акция (1972) Киев (18218) майдан (3955) День достоинства и Свободы (41) Богачук Олег (930)

 На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция "Мы имеем достоинство!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Майдане Незалежности проходит вече "Мы имеем достоинство!", посвященная Дню достоинства и Свободы. Организатором акции выступило Движение Сопротивления Капитуляции.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В мероприятии принимают участие несколько тысяч человек.

На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Мы имеем достоинство! 01
На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Мы имеем достоинство! 02
На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Мы имеем достоинство! 03

Также смотрите: На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве прошел молебен по погибшим участникам Революции достоинства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Мы имеем достоинство! 04
На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Мы имеем достоинство! 05
На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Мы имеем достоинство! 06
На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Мы имеем достоинство! 07

Также смотрите: Под Офисом Президента прошла акция "Майдан. Забвению не подлежит" с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция Мы имеем достоинство! 08

Напоминаем, 21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы. Именно в эти дни в Украине начались Оранжевая революция 2004 года и Революция достоинства 2013 года.

фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3161134
 
   
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Мощно, это не "рояль с собой захвати" или "худая без сладкого"....
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Трибуна есть, а шоколадника нет. Сравнить с палатками возле ВР в 2018 году и сразу понятно кто заказывает протест .
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Про заказные протесты скулят с 2013 года, попробуй что-нибудь пооригинальнее.
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Это очередное китайское предупреждение слугам соседнего народа.
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«После́днее кита́йское предупрежде́ние» - шутливое выражение в русском языке, означающее бесплодные предупреждения «на словах», при этом заведомо известно, что никаких действий не последует.
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Евромайдан в 2014 году это должно было быть очищение Украины от коррупции, а произошло наоборот, барыга сменил барыгу.
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