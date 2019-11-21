 На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция "Мы имеем достоинство!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В мероприятии принимают участие несколько тысяч человек.







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Напоминаем, 21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы. Именно в эти дни в Украине начались Оранжевая революция 2004 года и Революция достоинства 2013 года.

фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ