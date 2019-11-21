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 Общество, Фоторепортаж
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 На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве прошел молебен по погибшим участникам Революции достоинства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве прошел молебен по погибшими участниками Революции достоинства.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На молебен собралось около сотни человек. 

На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве прошел молебен по погибшим участникам Революции достоинства 01

На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве прошел молебен по погибшим участникам Революции достоинства 02
На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве прошел молебен по погибшим участникам Революции достоинства 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский, Гончарук и Стефанчук почтили память Героев Небесной Сотни. ВИДЕО

На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве прошел молебен по погибшим участникам Революции достоинства 04
На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве прошел молебен по погибшим участникам Революции достоинства 05
На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве прошел молебен по погибшим участникам Революции достоинства 06
На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве прошел молебен по погибшим участникам Революции достоинства 07

На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве прошел молебен по погибшим участникам Революции достоинства 08

Они возложили цветы и зажгли свечи на мемориале, посвящённому погибшим участникам Революции достоинства в 2013-14 гг.

На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве прошел молебен по погибшим участникам Революции достоинства 09

Также смотрите: Поминальный молебен прошел на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве прошел молебен по погибшим участникам Революции достоинства 10
На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве прошел молебен по погибшим участникам Революции достоинства 11
На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве прошел молебен по погибшим участникам Революции достоинства 12
На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве прошел молебен по погибшим участникам Революции достоинства 13
На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве прошел молебен по погибшим участникам Революции достоинства 14
На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве прошел молебен по погибшим участникам Революции достоинства 15
На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве прошел молебен по погибшим участникам Революции достоинства 16

На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве прошел молебен по погибшим участникам Революции достоинства 17
На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве прошел молебен по погибшим участникам Революции достоинства 18

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Напоминаем, 21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы. Именно в эти дни в Украине начались Оранжевая революция 2004 года и Революция достоинства 2013 года.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3161133
 
 
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Вклоняюсь Героям...
Вони загинули за кожного з нас.
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Как много п*дарасов которые паразитируют на крови погибших, ***** конченые блть
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На Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві відбувся молебень по загиблих учасниках Революції гідності - Цензор.НЕТ 8186

.не забудьте і ціх... пастирі із своєю паствою і у біді і під кулями..і між двох протистоянь...
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