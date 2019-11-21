 На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве прошел молебен по погибшим участникам Революции достоинства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На молебен собралось около сотни человек.





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Они возложили цветы и зажгли свечи на мемориале, посвящённому погибшим участникам Революции достоинства в 2013-14 гг.

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Напоминаем, 21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы. Именно в эти дни в Украине начались Оранжевая революция 2004 года и Революция достоинства 2013 года.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ