 На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве прошел молебен по погибшим участникам Революции достоинства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
На молебен собралось около сотни человек.
Они возложили цветы и зажгли свечи на мемориале, посвящённому погибшим участникам Революции достоинства в 2013-14 гг.
Напоминаем, 21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы. Именно в эти дни в Украине начались Оранжевая революция 2004 года и Революция достоинства 2013 года.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Вони загинули за кожного з нас.
.не забудьте і ціх... пастирі із своєю паствою і у біді і під кулями..і між двох протистоянь...