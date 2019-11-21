 Встреча в "нормандском формате" поможет выйти из "замороженной" ситуации по Донбассу, - Разумков. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

Разумков провел брифинг в рамках региональной поездки в город Мариуполь.

Касательно разработки законопроекта "Об особом статусе Донбасса" спикер сказал: "Времени на его разработку действительно немного, но я уверен, что Верховная Рада приложит максимум усилий для того, чтобы этот процесс запустить. Именно от Нормандской встречи многие ожидают тех изменений, которые позволят выйти из той замороженной ситуации, которую мы с вами наблюдаем и в формате "Минска", и в нормандском формате уже несколько лет", - подчеркнул Разумков.

Отвечая на вопросы журналистов, Разумков отметил, что ключевой проблемой региона и Украины в целом является вооруженный конфликт. "Это проблема всего цивилизованного мира, который сегодня понимает, что фактически мы являемся форпостом", - отметил он.

Разумков также прокомментировал позицию Украины относительно стратегии возвращения временно оккупированных территорий, отметив, что для того, "чтобы вернуть территорию, нужно сначала вернуть людей".

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата проведения встречи в "нормандском формате" - 9 декабря в Париже.

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