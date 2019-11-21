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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (19988) нормандская четверка (792) Разумков Дмитрий (302)

 Встреча в "нормандском формате" поможет выйти из "замороженной" ситуации по Донбассу, - Разумков. ФОТО

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что для того, чтобы вернуть оккупированную территорию Донбасса, нужно сначала вернуть людей. Для того, чтобы их вернуть физически, их необходимо вернуть ментально.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

Разумков провел брифинг в рамках региональной поездки в город Мариуполь.

Касательно разработки законопроекта "Об особом статусе Донбасса" спикер сказал: "Времени на его разработку действительно немного, но я уверен, что Верховная Рада приложит максимум усилий для того, чтобы этот процесс запустить. Именно от Нормандской встречи многие ожидают тех изменений, которые позволят выйти из той замороженной ситуации, которую мы с вами наблюдаем и в формате "Минска", и в нормандском формате уже несколько лет", - подчеркнул Разумков.

Отвечая на вопросы журналистов, Разумков отметил, что ключевой проблемой региона и Украины в целом является вооруженный конфликт. "Это проблема всего цивилизованного мира, который сегодня понимает, что фактически мы являемся форпостом", - отметил он.

Разумков также прокомментировал позицию Украины относительно стратегии возвращения временно оккупированных территорий, отметив, что для того, "чтобы вернуть территорию, нужно сначала вернуть людей".

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата проведения встречи в "нормандском формате" - 9 декабря в Париже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На месте Зеленского я бы отменил встречу в "нормандском формате" из-за продолжающегося обстрела террористами на Донбассе наших позиций, - Гриценко

Встреча в нормандском формате поможет выйти из замороженной ситуации по Донбассу, - Разумков 01
Встреча в нормандском формате поможет выйти из замороженной ситуации по Донбассу, - Разумков 02

Источник: https://censor.net.ua/p3161097
 
 
 Топ комментарии
 
Я так розумію, що Зе тепер повісить собі браслети з написами: "унітази", "електроніка", "білизна"?
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Цікаво як ?
Ну ЯК ????
Віддасте фуйлу все без бою ?
Тому Зеркаль від вас йде, бо ви пораженці, скоро станете опущенцями.
Ганебним посміховиськом в історії.
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Вы своих людей не потеряйте, сепаров они "вернуть" хотят...
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Я так розумію, що Зе тепер повісить собі браслети з написами: "унітази", "електроніка", "білизна"?
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Цікаво як ?
Ну ЯК ????
Віддасте фуйлу все без бою ?
Тому Зеркаль від вас йде, бо ви пораженці, скоро станете опущенцями.
Ганебним посміховиськом в історії.
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Угу. Разморозьте гамно. Результат будет предсказуемым.
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Вы своих людей не потеряйте, сепаров они "вернуть" хотят...
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Чето наши на тех не похожи, израильские евреи боевитые, кому хочешь на горло наступят, а наши как размазня, вкрав і втік, жидівня...
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тому і сидять тут, на нашій шиї..... то з банку пару лярдів потягнуть, то земельки трішки продадуть.....
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Встреча в "нормандском формате" поможет выйти из "замороженной" ситуации по Донбассу, - Разумков

А Вова точно понимает. куда он выходит?
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так, але це самий розумний серед Зебілів
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что для того, чтобы вернуть оккупированную территорию Донбасса, нужно сначала вернуть людей....

а можно тільки територію?
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ПиМ
Встреча в "нормандском формате" поможет выйти из "замороженной" ситуации по Донбассу, - Разумков - Цензор.НЕТ 5895

Такими темпами, знаете ли...

Сегодня мы молча встречаем уже шестую годовщину Революции Достоинства. За это время успело поменяться слишком многое. Враг теперь присутствует в двух лицах: впервые за много лет методичка Кремля о врагах на Банковой стала грустной шуткой, а не навязанным фейком. Нация истекает кровью и переживает нашествие раковых клеток, уставших от войны без причастности к войне. Их утомляет политика, хотя сами они живут десятилетиями без какого-либо интереса к политике. Но свет в конце туннеля есть, хотя сам туннель может завалиться. С потолка уже посыпалась бетонная пыль.Дайте ему еще полгода. Пока мы вспоминаем те мрачные, но исторически важные события, в президентском кресле уселся унылый комик, пошутивший про эбонитовые палочки в руках "Беркута". Вот так почтили память жертв, ничего себе.
Опыт первых классов. Что Украина успела выучить на горьком опыте последних лет: если во время Евромайдана она переродилась, оперилась и впервые показала коготки, то теперь она учится выживать не только с внешним, но и внутренним раздражителем.
Гуманизм, который навредил. С нашим народом нельзя расслабиться: и даже спасение людей без демонстрации угрозы идет во вред, а не на пользу. И вот ключевые моменты гуманизма, который привел Украину к ее нынешнему состоянию.
А будет ли следующий раз? О том, почему я вижу преимущество Украины-2019 над Украиной-2014. Тогда было страшно, а сейчас мы больше злимся, чем боимся.
Сейчас мы точно сильнее, чем шесть лет назад. И как бы новая власть не наплужила на внешнеполитическом фронте, проще это восстановить, чем построить заново. Не забывайте об этом: все будет Украина, даже если в это совершенно не верится.
Дайте ему еще полгода
В 2013 люди выходили на улицы своих городов или ехали в Киев, чтобы защитить сокровенное. У всех эти рамки были свои, уникальные. Кто-то хотел в Евросоюз и реально считал, что нас туда пустят с Януковичем во главе государства. Кто-то хотел отдалиться от России любой ценой, в эту когорту входил и я. Кто-то ненавидел то правительство в полном составе, и сублимировал энергию в протесты. Людей хватало, цели отличались, но присутствовал общий нарратив: Янукович нас не устраивает.
В начале 2014 года власть сделала свой ход, и цели протестующих живо объединились. Если раньше кто-то выступал за гражданские права, то теперь он боролся за свою жизнь. Желание войти в Евросоюз уступило стремлению подержаться за шею человека, отдавшего приказ уничтожать неугодных ему людей, посмевших не испугаться. Прояснилось.
И вот, на дворе 2019 год. Программа МВФ грозит обрушиться. Стратегия развития Украины завершена досрочно, поскольку развитая страна новой власти не нужна. Европа теперь реально устает от нашего присутствия, спасибо новому президенту. Тем временем Портнов вернулся в Украину, получил удостоверение журналиста и даже удостоился отдельной публикации на сайте президента. Коломойский тоже вернулся в Украину, выбивает себе денежную компенсацию, контролирует все ветви власти, арендовал возле НБУ парковку и гоняет там проплаченные митинги. Чтобы критика не мешала, его слуги в очередной раз пытаются заполучить контроль над украинским сегментом интернета. Наследникам регионалов мешают журналисты, не поддерживающие их любой вздох.

Зато чиновник, подпадающий под люстрацию, возглавил Администрацию президента, переименованную чисто по приколу и ради него. Украинские военные выполняют приказ о разведении войск и подрываются на собственных минных полях. Хомчак не сел в тюрьму, а возглавил Генштаб. МИД Украины врет устами своего главы, рассказывая иностранным СМИ об отсутствии потерь на Донбассе. Наших военных унижают в продажных СМИ и отдают под суд, добиваясь или улюлюканья толпы, или полного игнорирования. А карманные депутаты олигарха настолько скованы вместе, что будут бороться за себя до последнего.
Дайте ему еще полгода. Дайте Виктору Януковичу еще полгода таких офигенных новостей, и он спокойно вернется. Выселит детский лагерь из Межигорья, вытрет пыль на золотом батоне и заживем. Осталось лишь взять новый кредит у России, но к этой мысли новая власть пришла и без его подсказки- чувствуется ментальное братство. Или этот поток надо пресекать, или мы будем ныть на кухнях и реально дождемся возвращения диктатора.
Тогда седьмую годовщину Революции Достоинства, на которую придумают какой-то колхозный праздник с целью размыть национальную память, мы встретим уже вместе. Вопрос, в каком именно месте. Но Зеленскому и его друзьям такая компания только польстила бы.
далее -- https://petrimazepa.com/shestaya_godovschina_dayte_yanukovichu_esche_polgoda
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Кто то хочет приютить у себя дома кацапских боевиков и сепаров? Проведите референдум, хотят ли украинцы капитуляции и финансировать со своего кармана росийскую армию. Ведь власть уже даже не скрывает что не будет настаивать на выводе росийской армии из Украины. Тоесть Украина в Конституции пропишет у себя росийские военные базы и их содержание за счет украинского бюджета. За что десятки тысяч украинцев положили свои головы на фронте и в борьме с росийскими нацистами?
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я заявляю свой решительный протест против особого статуса бамбаса. И тому имеется множество причин.
1. я не люблю бамбаский нарот
2. нет ничего особого в бамбасе
3. хотят жить особо - пусть живут. Живут же
4. не хочу тратиться на кормильцев. Я от них ничего не получал и не получаю
5. не хочу жить под бамбасокловым мечом, не зная, когда он упадет на шею
PS может быть, просто может быть я, когда-нибудь, увлекусь историей бамбаского нарота. Мне станут интересны его культура, бескультурье, литература, нигелизм, национальная бамбаская кухня, народное творчество нарота бамбаса, народные песни и пляски нарота бамбаса... Пока же у меня отношение к нароту бамбаса, как к избирателям евнуховоща, краснорожего Срули Ефроимова, шлюхи-королевской и другой непредсказуемой антиукраинской мрази...
Не вижу ничего особого в перечисленном. Сфуяли вдруг особый статус?
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Лучше была бы "заморозка" чем то, что предстоит...
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Вернуть людей?.... Давайте признаем очевидное - Украина проиграла битву за людей.... Донбасс уже никогда не будет Украиной....
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Крим - це Україна. Донбас - це Україна.
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это - во первых. Во-вторых, борясь за бамбаский нарот, эта власть может потерять меня, украинца... думай-мля-те, зелень...
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пук в вводу... не о чём.... может выйти а может нет......
на данном этапе внешнеполитических побед ровно 0!
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Странно, я сегодня часа 2 поездил, по центру города. В порт, правда- не спускался. Ваааще ментов не наблюдал! И сирен не слышал. Какая-то военная хитрость! Его визит, в Мариуполь, обещали завтра!
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КУДА нах "выйти"?!
Вам же русским языком сто раз сказали: "ИХ-ТАМ-НЕТ"!!!
По этому все договоренности будут БЕССМЫСЛЕННЫМИ.

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Я тоже иногда так думаю... Он-то может и прозреет, но ему без разницы где жить -- в Украине ли, на рассее ли, или еще где! А для нас с Вами, как я понимаю, это имеет значение.
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... выйти из "замороженного" состояния и устроить где нибудь новый Иловайск - таков план?
Ибо скучно жить смертельный грех, да? Он же обещал, что грустно не будет.
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Разумков также прокомментировал позицию Украины относительно стратегии возвращения временно оккупированных территорий, отметив, что для того, "чтобы вернуть территорию, нужно сначала вернуть людей
А ты Крыса спросило украинцев хотят ли они в угоду врагу подписывать капитуляцию и давать террористам особый статус? Каких Оно людей собирается возвращать? Наоборот, миллионы украинцев, убежавших от войны, хотят вернуть свою землю и свои дома. Походу власть ЗЕ не только не собирается возвращать окупированные земли и выгонять врага а еще наоборот здает новые земли не забывая сцать людям в глаза рассказывая что чем больше сдаст земли тем быстрее окупанты убегут от ужаса.
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Не. Ну реально скажите... вы хотите шоб эта днбаслугандонская вата вернулась в Украину..??? Бл. Там поколение выросло в пионерских галстуках .там ВАТА...! И эта вата будет поганить все в Украине.... Отгородитесь забором как Израиль и забудте... я знаю этих людей из лугандона-мозг вынесен напроч.это подстава ... вернуть зараженые чумой територии...
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Забор? Т.е. вы согласны пойти на территораильные потери?
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Зараженные територии... это как Чернобыль... тока там период полураспада урана, а тут полураспад ваты. И до тех пор пока не научатся Неньку Украину любить!
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Они никогда не научатся..... И ненькой их она никогда не будет.... Но есть одна опасность. Именно поэтому так боятся отпускать Донбасс..... За ним потянутся соседние регионы....
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Ты болен... куда потянутся???к сцарю пуйлу? Это возможно только при ведении расией открытой войны... а пуйлу этого сделать не дадут... и его задача впехнуть эту заразу в виде донлугандон в состав Украины. Выстовив это в выгодном для ***** цвете...
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"Именно от Нормандской встречи многие ожидают тех изменений, которые позволят выйти из той замороженной ситуации" да вот только разумков скромно умалчивает о конечном результате этих искателейИсточник: https://censor.net.ua/p3161097
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Вот интересно: понимает ли нынешняя власть, что:
- сначала сталин не ради прихоти изменил состав населения украинского Донбасса;
- с начала 2000-х в тех краях была развернута мощнейшая антиукраинская пропаганда;
- в 2014-м году ***** оттяпал украинскую территорию и разрушил на ней большинство крупных промышленных объектов
--- и все это для того, чтобы сейчас преспокойно вернуть это Украине и помахать ей ручкой?
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яж зеленского бажаю, яж его таки люблю,

ток гондонов не хватает, ленка тырит всю *****.
все кварталу отдает, а сама все в рот берет,
вовчик тоже не в накладе, принимает он все в зад,
**** больше ,**** меньше самоето шо 95

суть басни други такова не голосуйте за врага.
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Разумков- предатель Украины. Сколько уже год войны прошло а он утверждает что нужно не с росийскими окупантами бороться а бороться за умы даунецких сепаратистов. Тоесть Разумков утверждает что в Украине идет гражданская война с сепаратистами а не Росия захватила территорию Украины.
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Господи, какие же они тупые эти зебобики!
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нужно сначала вернуть людей . Я против.
Никто, от Президента до Сивохи не посчитал нужным спросить самих жителей Донбасса по поводу возвращения.Никто им не рассказал про:
1. Прошло 18 призывов в ВСУ и все кто не попал скопом пойдут служить.
2. 6 лет население не платит отчисления в ПФУ многие просто пролетят с украинской пенсией
3. Мелкий бизнес с 14 года платить налоги в т.ч ЕСВ (но не закрылся) а налоги всё равно щёлкают.
4. Скажете и кредиты приватовские (по состоянию на 14 год) отдавать придётся?
5. А шо, коммуналка как у всех?
6. Самое главное а вторая пенсия?
7. Амнистия конечно будет. Но как-то боязно, где я (рядовой ополченец "Сопля") и где Путин.
8. Сколько недвиги уже оформлено только по законам ЛДНР.
Я всё жду когда возвращатели людей этим самым людЯм на вопросы отвечать начнут. К сожалению не сомневаюсь кто всё это оплатит.
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всё правильно. а прахоботы - подкацапная гниль.
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точно. соевые прахоботовские зекаломоеклованы ************* гниль.
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поможет выйти из "замороженной" ситуации по Донбассу,..

Это кто клоуну такое сказал??? путин сделает то, что захочет, а клоуну останется только отсосать.. как и всегда..
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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