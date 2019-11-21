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Все про:депутат (2781) США (15803) обучение (236) Кравчук Евгения (7)

 Следующие "Трускавцы" для всех нардепов будут проходить в США, - замглавы фракции "СН" Кравчук. ФОТО

Семинары-тренинги для новоизбранных народных депутатов отныне будут проходить за границей, в США.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

Кравчук вместе с другими нардепами сейчас находится в Вашингтоне.

"Один из следующих "Трускавцов" для наших депутатов состоится в Штатах. И я не шучу. Команда программы обменов Конгресса Open World, которая уже много лет работает с украинцами, планирует в течение ближайших полутора лет организовать приезд в США всех новоизбранных депутатов Верховной Рады. Из разных фракций и групп", - говорится в сообщении.

Она отметила, что это будет двухнедельная программа, которая будет состоять из лекций, встреч, обмена опытом с конгрессменами и сотрудниками комитетов Конгресса в Вашингтоне. Плюс - пребывание в одном из штатов и ознакомление с моделью сотрудничества депутатов, федеральных управленцев и представителей локального самоуправления. 

Напомним, новоизбранные депутаты от партии "Слуга народа" с 29 июля проходили обучение в школе "Зе!Депутата" в отеле Rixos в Трускавце. С 8:30 до 21:30 они слушали лекции от преподавателей Киевской школы экономики. В субботу, 3 августа, встречу с ними провел президент Украины Владимир Зеленский. На тот момент, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отказался раскрыть стоимость недельного обучения будущих депутатов от своей политической силы, сославшись на коммерческую тайну.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обучение "слуг народа" в Трускавце обошлось партии в 11,2 млн грн

Следующие Трускавцы для всех нардепов будут проходить в США, - замглавы фракции СН Кравчук 01
Следующие Трускавцы для всех нардепов будут проходить в США, - замглавы фракции СН Кравчук 02

Источник: https://censor.net.ua/p3161083
 
   
 Топ комментарии
 
а як у тій Америці проститутку викликати?
Следующие "Трускавцы" для всех нардепов будут проходить в США, - замглавы фракции "СН" Кравчук - Цензор.НЕТ 7654
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поздравление от "лучшего юриста зекоманды"
Наступні "Трускавці" для всіх нардепів будуть у США, - заступниця голови фракції СН Кравчук - Цензор.НЕТ 7631
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И дорогаая, дык не узнаала, какой в портнова был конец!
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согласно календарному плану работы Верховной Рады с 18.11 по 22.11 в графике работа с избирателями "Кравчук вместе с другими нардепами сейчас находится в Вашингтоне" именно так теперь называется, так ведь ЗЕблыкы? расскажите еще 73 % о зарубежном избирательном округе
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мене цікавить скільки з них знає англійський на рівні щоб розуміти лекцію. Я думаю чоловік 20. Чи вони там будуть з перекладачем?
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