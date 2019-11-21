 Следующие "Трускавцы" для всех нардепов будут проходить в США, - замглавы фракции "СН" Кравчук. ФОТО

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

Кравчук вместе с другими нардепами сейчас находится в Вашингтоне.

"Один из следующих "Трускавцов" для наших депутатов состоится в Штатах. И я не шучу. Команда программы обменов Конгресса Open World, которая уже много лет работает с украинцами, планирует в течение ближайших полутора лет организовать приезд в США всех новоизбранных депутатов Верховной Рады. Из разных фракций и групп", - говорится в сообщении.

Она отметила, что это будет двухнедельная программа, которая будет состоять из лекций, встреч, обмена опытом с конгрессменами и сотрудниками комитетов Конгресса в Вашингтоне. Плюс - пребывание в одном из штатов и ознакомление с моделью сотрудничества депутатов, федеральных управленцев и представителей локального самоуправления.

Напомним, новоизбранные депутаты от партии "Слуга народа" с 29 июля проходили обучение в школе "Зе!Депутата" в отеле Rixos в Трускавце. С 8:30 до 21:30 они слушали лекции от преподавателей Киевской школы экономики. В субботу, 3 августа, встречу с ними провел президент Украины Владимир Зеленский. На тот момент, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отказался раскрыть стоимость недельного обучения будущих депутатов от своей политической силы, сославшись на коммерческую тайну.

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