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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Две маленькие девочки жили в квартире среди червей, дети были неухоженными и голодными, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

В доме почти без мебели, холодильника, работающего санузла, с грязной ванной, в которой поселились черви жили две девочки 5 и 1,5 лет.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Днепра, информирует Цензор.НЕТ.

На спецлинию 102 позвонил мужчина и сообщил, что его сожительница устроила ссору, бьет посуду, и неадекватно себя ведет. Патрульные прибыли по указанному заявителем адресу. 

Как оказалось, у мужчины возник конфликт с гражданской женой. В одной из комнат было много битой посуды, лежали разбросанные вещи. Женщина призналась, что сделала это во время ссоры с мужем.

"Впрочем, поразило патрульных не количество битых тарелок и выяснение отношений, а то, что среди всего этого беспорядка, в грязном помещении, без необходимой мебели, холодильника, с санузлом в ужасном состоянии находятся двое малолетних детей - девочки 5-ти и полутора лет . Дети были грязные, заброшенные и голодные. Для сна у них была одна кровать на двоих с грязным бельем", - рассказали в полиции.

Полицейские сразу вызвали на место ювенальную превенцию Шевченковского отделения полиции. Инспекторы составили на родителей соответствующие административные материалы за невыполнение родительских обязанностей. Было принято решение отправить детей в больницу.

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Две маленькие девочки жили в квартире среди червей, дети были неухоженными и голодными, - патрульная полиция 01
Две маленькие девочки жили в квартире среди червей, дети были неухоженными и голодными, - патрульная полиция 02
Две маленькие девочки жили в квартире среди червей, дети были неухоженными и голодными, - патрульная полиция 03
Две маленькие девочки жили в квартире среди червей, дети были неухоженными и голодными, - патрульная полиция 04
Две маленькие девочки жили в квартире среди червей, дети были неухоженными и голодными, - патрульная полиция 05
Две маленькие девочки жили в квартире среди червей, дети были неухоженными и голодными, - патрульная полиция 06
Две маленькие девочки жили в квартире среди червей, дети были неухоженными и голодными, - патрульная полиция 07
Две маленькие девочки жили в квартире среди червей, дети были неухоженными и голодными, - патрульная полиция 08

Источник: https://censor.net.ua/p3161071
 
 
 Топ комментарии
 
А куда службы раньше смотрели, там судя по всему такая ситуация не первый год, пропили все что было в доме.
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В бумаги они смотрели, в отчеты, статистику, планы...
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Це брехня. Там чорні спалюють передмістя і ввечері страшно вийти. Лінки знайдете, які пожежі були? Гірше ніж в передмістях Брюсселя в Бельгії і Парижа у Франції
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В ожидании конца эпохи нищеты... Детей жалко.
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А куда службы раньше смотрели, там судя по всему такая ситуация не первый год, пропили все что было в доме.
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В бумаги они смотрели, в отчеты, статистику, планы...
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На ремонт сейчас хрен насобираешь, особенно если 2 детей, так и живут
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Таким "красавцам" необходимо ЗАПРЕЩАТЬ рожать! Странно, что они детей в интернат не сдали...
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Мы сюсюкаем с кошечками ,собачками, а детей ,пусть даже и чужих, приютить некому.Мы ещё не доросли до нормального западного общества.Там усыновляют и детей с дефектами и из неблагополучных семей.Увы.Есть Граждане ,имеющие достойные доходы и сердобольную душу.Но не у нас.
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