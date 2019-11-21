 Две маленькие девочки жили в квартире среди червей, дети были неухоженными и голодными, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Днепра, информирует Цензор.НЕТ.

На спецлинию 102 позвонил мужчина и сообщил, что его сожительница устроила ссору, бьет посуду, и неадекватно себя ведет. Патрульные прибыли по указанному заявителем адресу.

Как оказалось, у мужчины возник конфликт с гражданской женой. В одной из комнат было много битой посуды, лежали разбросанные вещи. Женщина призналась, что сделала это во время ссоры с мужем.

"Впрочем, поразило патрульных не количество битых тарелок и выяснение отношений, а то, что среди всего этого беспорядка, в грязном помещении, без необходимой мебели, холодильника, с санузлом в ужасном состоянии находятся двое малолетних детей - девочки 5-ти и полутора лет . Дети были грязные, заброшенные и голодные. Для сна у них была одна кровать на двоих с грязным бельем", - рассказали в полиции.

Полицейские сразу вызвали на место ювенальную превенцию Шевченковского отделения полиции. Инспекторы составили на родителей соответствующие административные материалы за невыполнение родительских обязанностей. Было принято решение отправить детей в больницу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 95% детей, проживающих в интернатах, имеют родителей, - Николай Кулеба















