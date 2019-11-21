 Погибшему под Широкино Герою Украины, знаменитому бойцу НГУ Евгению Тельнову с позывным Усач исполнилось бы 58 лет. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Сергей Коваленко.

"20 ноября - день рождения Героя Украины (посмертно) солдата Евгения Тельнова, бойца батальона "Донбасс" НГУ, позывной Усач. Это бывший срочник киевского (печерского) конвойного полка ВВ. Причем награжденный "вэвэшным крестом" - нагрудным знаком "За отличие в службе" ІІ степени. А его давали гораздо реже, чем "Отличника Советской Армии"...

Он под Иловайском лично сжег 2 танка и 2 бронемашины раши/федераши! И вышел из окружения - "в форме, с оружием и документами" - только так выходили "к своим" в 1941-м немногие уцелевшие солдаты его полка (выйти иначе означало для них предательство)... Погиб под Широкино, вытащив из-под обстрела раненого товарища. Вечная Память!", - написал он.

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Как записано в Книге Памяти павших за Украину, Евгений Львович Тельнов родился в 1961 году в Кировограде.

До мая 1982 проходил срочную военную службу в 472-м конвойном полку внутренних войск МВД СССР (в / ч 7429, г.. Киев). Награжден нагрудным знаком "За отличие в службе" II степени.

После увольнения в запас работал на Кировоградском заводе радиоизделий токарем, с 1989 г. - настройщиком станков с ЧПУ, одновременно, с 1984 по 1987 г.., заочно учился в Кировоградском институте сельскохозяйственного машиностроения (по специальности "Обработка металлов резанием").

В июле 1991 - феврале 1992 гг. работал инструктором по спорту Кировоградской РТШ ДОСААФ. В дальнейшем занимался предпринимательской деятельностью.

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С началом российской агрессии против Украины Евгений Львович закрыл свое предприятие, 10 июня 2014 г. заключил контракт о прохождении службы в военном резерве Национальной гвардии и был зачислен в батальон специального назначения "Донбасс". С 13 июля находился в командировке в районе АТО, участвовал в боевых действиях по освобождению населенных пунктов Артемовска, Попасной, Иловайска. 24 августа в Иловайске получил осколочное ранение левой руки, но не оставил подразделение.

Во время выхода украинских войск из Иловайска, когда в районе села Червоносельское колонна батальона попала под обстрел, в составе подразделения уничтожил два вражеских танка, впоследствии вместе с однополчанином с позывным Брест уничтожил две вражеские боевые машины десанта БМД-2, экипажи этих машин - военнослужащих ВС РФ - были убиты или захвачены в плен.

Оказавшись с подразделением во вражеском окружении в Червоносельском, отказался капитулировать, вместе с Брестом и небольшой группой других бойцов "Донбасса" пошел на прорыв, с оружием в руках вышел к своим войскам и 31 августа добрался до базы батальона в Курахово.

В октябре 2014 г. Евгений Львович принимал участие во внеочередных парламентских выборах, баллотируясь в народные депутаты Украины на мажоритарном округе №100 в Кировоградской области. В одном из интервью перед выборами рассказывал: "Меня очень часто спрашивают, зачем я туда пошел в пятьдесят два года? Меня, честно говоря, этот вопрос не перестает удивлять. Если не я, то кто? Наши дети? Если каждый будет думать: "меня это не касается", "мне это не необходимо", - то скоро чужие войска будут стоять под Кировоградом. У нас в батальоне был молодой человек из небольшого городка под Донецком (он сейчас в плену), и он, когда обстреливали его родной город, говорил: так им и надо. Я очень удивился, а он объяснил: "Когда в городе было двадцать сепаров, я звал: "Пойдемте набью им морды, выгоним их с нашей земли". Никто не хотел вмешиваться, вступать в конфликт, все думали, что и без них обойдется. Не обошлось ... "Вот и я о том же: нельзя сидеть и ждать, что кто-то сделает что-то за тебя, - нужно идти и делать. Иначе это же будет и в Кировограде".



Фото: Книга Памяти павших за Украину

В начале 2015 г. он был переоформлен в подразделении как призванный на военную службу по мобилизации. 15 февраля вблизи села Широкино Новоазовского района Донецкой области, когда колонна одного из подразделений батальона "Донбасс" попала во вражескую засаду, солдат Тельнов спас тяжело раненого однополчанина с позывным Авер, вытащив его из-под шквального обстрела. В тот же день во время боя Евгений Львович погиб смертью героя.

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Указом Президента Украины № 176/2015 от 25 марта 2015 года, "за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", Тельнов был награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно). Указом № 19 от 1 октября 2016 г. награжден знаком "Народный Герой Украины" (посмертно). Указом Президента Украины № 81/2017 от 27 марта 2017 года, "за исключительное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", ему было присвоено звание "Герой Украины" (посмертно).