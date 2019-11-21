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 С погибшим от ранений, полученных при взрывах в Балаклее, военнослужащим Сергеем Подуфаловым простились на Кировоградщине. ФОТО

Сегодня, 21 ноября, в селе Ясиновое Александрийского района Кировоградской области простились с Сергеем Викторовичем Подуфаловым, 28.12.1975 года рождения, старшим солдатом, старшим водителем автомобильного взвода автомобильной роты 55-го отдельного автомобильного батальона "Черный лес" (в / ч А0739), который 15 ноября получил тяжелые травмы и ожоги в результате взрыва во время выполнения плановых работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов на технический территории Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами возле города Балаклея в Харьковской области.Умер 17 ноября в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи.

Об этом сообщает UA: Кропивницкий, передает Цензор.НЕТ.

"В селе Ясиновое Александровского района прощаются с военным Сергеем Подуфаловым, которого ранили во время взрывов в Балаклее. Умер 43-летний старший солдат, водитель, в воскресенье в реанимации больницы неотложной помощи Харькова. К дому, где жил Сергей Подуфалов, проститься с ним пришли родные, знакомые и коллеги по службе", - говорится в сообщении.

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У погибшего военнослужащего остались жена и двое сыновей.

С погибшим от ранений, полученных при взрывах в Балаклее, военнослужащим Сергеем Подуфаловым простились на Кировоградщине 01
С погибшим от ранений, полученных при взрывах в Балаклее, военнослужащим Сергеем Подуфаловым простились на Кировоградщине 02

Напомним, 15 ноября примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных Сил Украины в Балаклее Харьковской области. В результате взрывов двое саперов погибли на месте, еще пятеро получили ранения и ожоги. Впоследствии один из раненых от полученных ранений скончался в больнице.

Отметим, по предварительным данным оперативной группы Генштаба установлено, что "15 ноября на специально оборудованном месте - площадке хранения взрывоопасных предметов №4, - группами разминирования осуществлялись работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов. В 14:28, вероятно, в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя до ракет 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", произошло его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов".

Источник: https://censor.net.ua/p3161017
 
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