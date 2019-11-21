 СБУ накрыла цех с поддельным алкоголем на Виннитчине: изъято 33 тонны готовой продукции. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.



Так, в ангаре на окраине города Могилев-Подольский несколько местных жителей организовали подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя. Под видом продукции известных мировых брендов злоумышленники продавали подделку через интернет по всей территории Украины. Доставку товара осуществляли через один из почтовых сервисов, а также с помощью курьеров и на собственном автотранспорте.

Во время обысков по месту изготовления и хранения суррогата правоохранители изъяли 33 тонны контрафактного алкоголя, почти 5 тонн спирта сомнительного качества, упаковочную тару и "производственное" оборудование. По предварительным оценкам общая стоимость изъятого товара составляет более 14 миллионов гривен. Сумма убытков нанесенных государственному бюджету исчисляется в 6,5 миллионов гривен.







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"В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности, а также выяснение источников происхождения сырья. Мероприятия по разоблачению противоправного механизма проводились совместно с Территориальным управлением ГБР в Хмельницком", - говорится в сообщении.