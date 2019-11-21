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Все про:алкоголь (1512) Винницкая область (589) контрафакт (193) СБУ (14037)

 СБУ накрыла цех с поддельным алкоголем на Виннитчине: изъято 33 тонны готовой продукции. ФОТОрепортаж

В Винницкой области Служба безопасности Украины блокировала оптовое производство и реализацию опасной для жизни и здоровья контрафактной алкогольной продукции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, в ангаре на окраине города Могилев-Подольский несколько местных жителей организовали подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя. Под видом продукции известных мировых брендов злоумышленники продавали подделку через интернет по всей территории Украины. Доставку товара осуществляли через один из почтовых сервисов, а также с помощью курьеров и на собственном автотранспорте.

Во время обысков по месту изготовления и хранения суррогата правоохранители изъяли 33 тонны контрафактного алкоголя, почти 5 тонн спирта сомнительного качества, упаковочную тару и "производственное" оборудование. По предварительным оценкам общая стоимость изъятого товара составляет более 14 миллионов гривен. Сумма убытков нанесенных государственному бюджету исчисляется в 6,5 миллионов гривен.

СБУ накрыла цех с поддельным алкоголем на Виннитчине: изъято 33 тонны готовой продукции 01
СБУ накрыла цех с поддельным алкоголем на Виннитчине: изъято 33 тонны готовой продукции 02
СБУ накрыла цех с поддельным алкоголем на Виннитчине: изъято 33 тонны готовой продукции 03

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"В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности, а также выяснение источников происхождения сырья. Мероприятия по разоблачению противоправного механизма проводились совместно с Территориальным управлением ГБР в Хмельницком", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/p3160998
 
 
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СБУ так совсем сопьётся.. Видел как они "отдыхают" после "что-то мне не нравятся документы на товар"... Это ******! Сразу видно кацапов под прикрытием. Хотя все известно, что ФСБ\СБУ - близнецы-братья. Понапиваются и мычат про "хахлов", которые не любят "старших братьев". Их все рейды - туда, где не договорились про спирт
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Можно это пойло оптом на ВР, пусть слуги жрут.
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