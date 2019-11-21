 Правоохранители разоблачили группу лиц, занимавшихся сбытом наркотических веществ на Луганщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.
Как сообщается, в состав группы входили жители Старобельского района, из которых большую часть составляют женщины. Они занимались сбытом наркотического средства каннабиса не только на территории области, но и осуществляли поставки наркотика на временно неподконтрольную территорию Украины.
Правоохранителями задокументировано несколько фактов сбыта этой группой наркотического вещества на сумму более 21 тыс. гривен.
Во время проведения одновременных обысков по месту жительства членов этой группировки сотрудниками полиции было обнаружено и изъято около 6 кг наркотического средства каннабиса, мобильные телефоны, денежные средства - более 35 тыс. гривен.
Изъятое направлено на экспертизу в НИЭКЦ. Проводится досудебное следствие в рамках уголовного производства по ст. 307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Два члена группировки уже задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.