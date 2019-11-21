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 Правоохранители разоблачили группу лиц, занимавшихся сбытом наркотических веществ на Луганщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Детективы Следственного управления вместе с оперативниками Управления противодействия наркопреступности, бойцами батальона полиции особого назначения и сотрудниками спецподразделений ГУНП во время проведения комплекса оперативных мероприятий разоблачили организованную группу наркосбытчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Как сообщается, в состав группы входили жители Старобельского района, из которых большую часть составляют женщины. Они занимались сбытом наркотического средства каннабиса не только на территории области, но и осуществляли поставки наркотика на временно неподконтрольную территорию Украины.

Правоохранители разоблачили группу лиц, занимавшихся сбытом наркотических веществ на Луганщине, - полиция 01

Правоохранителями задокументировано несколько фактов сбыта этой группой наркотического вещества на сумму более 21 тыс. гривен.

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Во время проведения одновременных обысков по месту жительства членов этой группировки сотрудниками полиции было обнаружено и изъято около 6 кг наркотического средства каннабиса, мобильные телефоны, денежные средства - более 35 тыс. гривен.

Правоохранители разоблачили группу лиц, занимавшихся сбытом наркотических веществ на Луганщине, - полиция 02

Изъятое направлено на экспертизу в НИЭКЦ. Проводится досудебное следствие в рамках уголовного производства по ст. 307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Два члена группировки уже задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Правоохранители разоблачили группу лиц, занимавшихся сбытом наркотических веществ на Луганщине, - полиция 03

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.

Правоохранители разоблачили группу лиц, занимавшихся сбытом наркотических веществ на Луганщине, - полиция 04
Фото: пресс-служба полиции

Источник: https://censor.net.ua/p3160987
 
 
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дивний народ... а чим ще можно займатись у такій .опі миру, як Луганщина?
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