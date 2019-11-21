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Все про:амнистия (380) контрразведка (174) СБУ (14037) наемник (299)

 Экс-наемник РФ из Хмельнитчины сдался правоохранителям по программе "Тебя ждут дома", - СБУ. ФОТО

Благодаря программе Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома" еще один бывший участник незаконных вооруженных формирований вернулся к мирной жизни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Контрразведчики спецслужбы установили, что житель Хмельницкой области в течение 2013-2016 годов отбывал наказание в одном из исправительных учреждений на временно оккупированной территории Луганщины. Перед окончанием срока заключения начальник колонии, угрожая мужчине повторным сроком, заставил его вступить в ряды террористов.

В течение нескольких месяцев хмельнитчанин находился в составе так называемой "4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса ЛНР". Террористы привлекли бывшего заключенного к охране и обслуживанию военной техники, проверки документов и автомобильного транспорта на КПП.

Поняв ошибочность своего выбора, мужчина покинул бандформирования. Боясь уголовного преследования, он уехал в Россию. В апреле этого года он вернулся домой.

Узнав о программе СБУ он обратился в украинскую спецслужбу. Мужчина предоставил подробные показания об известных ему зверствах террористов против мирного населения Украины.

Проведена Службой проверка подтвердила, что мужчина не принимал непосредственного участия в боевых действиях, не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений.

Постановлением суда бывшего участника незаконных вооруженных формирований освободили от уголовной ответственности.

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Экс-наемник РФ из Хмельнитчины сдался правоохранителям по программе Тебя ждут дома, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3160969
 
 
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Так это и есть амнистия , какою ещё хочет Моника Зеленски?
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А це не Моніка хоче, це пуцин хоче. Списком. Бещ прлсіювання через сито перевірок. А Моніка натомість хоче зробити селфі з пуциним.
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Тааак! Це не "терористка" Федина. Тут потрібно зрозуміти і пробачити.
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ну зрозуміло, "стояв на блок-постах, в укропів не стріляв"
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Сегодня это тренд, убивал украинцев с чистой совестью домой - защищал Украину, агрессивное меньшинство жаждущее войны.
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