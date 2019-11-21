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 Происшествия, Общество
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 Уничтоживший памятную доску погибшему украинскому активисту Иванову в Одессе Александр Евченко, сдался в полицию, - Стерненко. ФОТО

Установлена личность неизвестного, который разбил расположенную в центре Одессы памятную доску активисту "Правого сектора" Игорю Иванову, который погиб во время столкновений 2 мая 2014 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил активист Сергей Стерненко.

"Им оказался Александр Евченко 1981 г.р. Сообщают, что черт самостоятельно сдался полиции, после того как поднялся немалый резонанс. Поэтому 100 к грн, которые коллективно обещали предоставить 27 человек, остаются у владельцев", - говорится в сообщении.

По словам активиста, мужчина рассказал, что он якобы поссорился с женой, напился, посмотрел фильм "Джокер" и вдруг вымазал себе лицо гримом, решил схватить кувалду и бегать по улице.

Он разбил доску, не зная чья она. Раскаивается, обещает за свой счет восстановить табличку.

"Однако, скорее всего, Евченко действовал вполне осознанно и по идеологическим соображениям, потому что его страница в соцсети "Вк" выдает в нем пророссийского коллаборанта: репосты антимайдана, подписки на "горжусь россией", "советская россия" и другие", - отметил активист.

Фигурнату сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство, от 3 до 7 лет заключения), далее будет суд.

Напомним, ранее сообщалось, что памятную доску погибшему украинскому активисту Иванову уничтожили в Одессе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Впервые вижу, чтобы публично сообщали о направлении проекта сообщения о подозрении. Дальше можно отчитаться, как Труба съел презерватив Портнова, - Стерненко

Уничтоживший памятную доску погибшему украинскому активисту Иванову в Одессе Александр Евченко, сдался в полицию, - Стерненко 01
Уничтоживший памятную доску погибшему украинскому активисту Иванову в Одессе Александр Евченко, сдался в полицию, - Стерненко 02
Уничтоживший памятную доску погибшему украинскому активисту Иванову в Одессе Александр Евченко, сдался в полицию, - Стерненко 03
Уничтоживший памятную доску погибшему украинскому активисту Иванову в Одессе Александр Евченко, сдался в полицию, - Стерненко 04
Уничтоживший памятную доску погибшему украинскому активисту Иванову в Одессе Александр Евченко, сдался в полицию, - Стерненко 05
Уничтоживший памятную доску погибшему украинскому активисту Иванову в Одессе Александр Евченко, сдался в полицию, - Стерненко 06
Уничтоживший памятную доску погибшему украинскому активисту Иванову в Одессе Александр Евченко, сдался в полицию, - Стерненко 07
Уничтоживший памятную доску погибшему украинскому активисту Иванову в Одессе Александр Евченко, сдался в полицию, - Стерненко 08

Источник: https://censor.net.ua/p3160953
 
 
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баканов іди цього чорта від Стерненка захищай!
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Какой имбицильник . Вот за что я тихо ненавижу Порошенко что он не принял ни единого закона о лишении гражданства таких как этот чмошник. Ну от скотов народа этого ждать точно не нужно.
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"Он разбил доску, не зная чья она"

Дурак-дурак, а соображает по какой статье санкция меньше
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Дурний ворог. Могу ещё 24 эпитета придумать, но времени нет и желания. Краткость - сестра таланта
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этот черт рузький мыролюбный чилавэк. наверное сдался потому что его предупредили что он будет отреформирован.
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Чмо трусливое.Такие вот твари и воюют с памятниками , крестами , да памятными досками. Тварье имбицильное.
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Только показательная посадка с освещение процесса в СМИ. Если этого не произойдет сепары и дальше будут гадить по всей Украине
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Да и самому Стерненко пора сдаваться ,отсидит лет 10 за умышленное убийство а потом будет рассказывать всё остальное ...
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Блин, вот постоянно спрашиваю себя, откуда такие хмыри берутся? Я уверен, что он родился в Украине (Евченко, блин), получил образование в Украине, женился в Украине и дети у него в Украине родились - а сам постоянно тащится от рашки, как будто ему там салом помазано. Вместо возгов телевизор и врождённая совдеповская философия предателя.
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