 Порошенко встретился с Меркель: "Санкции против России должны быть сохранены". ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Важный разговор с Ангелой Меркель накануне Нормандского саммита в Париже. В очередной раз подчеркнул, что санкции против России, как страны агрессора должны быть продлены до восстановления территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата проведения встречи в "нормандском формате" - 9 декабря в Париже.

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