 Порошенко встретился с Меркель: "Санкции против России должны быть сохранены". ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Важный разговор с Ангелой Меркель накануне Нормандского саммита в Париже. В очередной раз подчеркнул, что санкции против России, как страны агрессора должны быть продлены до восстановления территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата проведения встречи в "нормандском формате" - 9 декабря в Париже.
или в этот раз в Вену лоллита не заехала, а у дурней выуживать нечего ?
Не дай Боже так двинуться
Що не так?
++
Пока яжнелох развлекается
І досі ще не відсиліло ці 2 строки!
Клоун с булавой - всё равно клоун