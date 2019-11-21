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 Политика Украины
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Все про:Меркель (1715) Порошенко (17901) нормандская четверка (789)

 Порошенко встретился с Меркель: "Санкции против России должны быть сохранены". ФОТО

Пятый Президент Украины и лидер фракции "Европейская солидарность" встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Важный разговор с Ангелой Меркель накануне Нормандского саммита в Париже. В очередной раз подчеркнул, что санкции против России, как страны агрессора должны быть продлены до восстановления территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата проведения встречи в "нормандском формате" - 9 декабря в Париже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На встрече в "нормандском формате" намерен обсуждать проведение местных выборов уже на территории Украины, а не на временно оккупированной территории, - Зеленский

Порошенко встретился с Меркель: Санкции против России должны быть сохранены 01
Порошенко встретился с Меркель: Санкции против России должны быть сохранены 02

Источник: https://censor.net.ua/p3160942
 
   
 Топ комментарии
 
Бубочка,вот чем должен заниматься президент!А ты катаешься на самолетах за наши деньги,что бы спорт зал открыть!
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А у Пети все альтернативная реальность где он президент
Не дай Боже так двинуться
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Десь спіймав фрау на шляху до туалету - ось тобі й потужна світлина від сивочолого.. Краще б вибрав час для спілкування на допитах в ДБР та військовій прокуратурі.. А тепер йому лиш сухарі сушити треба в передчутті позбавлення депутатської недоторканості та арешту й закликати петіних прихильників на тутешньому форумі на жлобитися на копійчину задля забезпечення застави для петі..
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Подозреваемый, Олег Ляшко сбежал из Украины спустя всего несколько часов после решения суда отпустить на поруки. Он в сопровождении 10-12 неизвестных лиц на чартерном рейсе вылетел в Вену.Таким образом Фемида еще раз доказала свою несостоятельность, прокуроры предупреждали...
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нЕ сбежал, а покинул. Вместе с гаремом.... Порошенко зустрівся з Меркель: "Санкції проти Росії мають бути збережені" - Цензор.НЕТ 6246
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а ублюдка Виталика клячка и алканавта луценка не взял с собой ?
или в этот раз в Вену лоллита не заехала, а у дурней выуживать нечего ?
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"Сеня", "клячко", скорее всего, занимался отправкой, "Блазню", самолёта, на замену "незавёвшегося", а "луценко", по старой привычке, давал распоряжения о проведении расследования, "почему не завёлся самолёт"... А "ненавистный Порох", пока "Блазень" готовился встречать корабли в Очакове, встречался с канцлером Германии, выполняя конституционные обязанности Президента Украины...
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Бубочка,вот чем должен заниматься президент!А ты катаешься на самолетах за наши деньги,что бы спорт зал открыть!
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Зеля трудится из всех сил чтобы с рашки сняли санкции.
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Такое впечатление, что свои функции государственного деятеля Зеленский возвратил Порошенко, а себе оставил "перерезание ленточек", контроля ремонта спортзалов, в сельских школах, и "надувание щёк" на заседаниях третьесортных госструктур, "снимая неугодных руководителей", по указанию Богдана...
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А у Пети все альтернативная реальность где он президент
Не дай Боже так двинуться
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Еее, полегше, сам В.А.ЗЕЛІНскій під час інавгурації казав, що ми всі президенти!
Що не так?
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Ну пока Моника выполняет роль первой леди и встречается с детишками, мячики им дарит, кто то должен выполнять задачи президента, а имеено заниматься внешней политикой и не допустить капитуляции. Что не так то? 😀
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А пепино стало быть волонтер-общественник? Порошенко зустрівся з Меркель: "Санкції проти Росії мають бути збережені" - Цензор.НЕТ 5375
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Да мне в принципе пох как ты его назовешь. Как минимум тот у кого есть в Европе авторитет и кого там в СМИ как клоуна не преподносят.
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пэдрот подбирает место для побега. В Лондон к лерке и югику с иркой или в Берлин.
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Справжній президент пряцює.нелох сцить власної армії
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Десь спіймав фрау на шляху до туалету - ось тобі й потужна світлина від сивочолого.. Краще б вибрав час для спілкування на допитах в ДБР та військовій прокуратурі.. А тепер йому лиш сухарі сушити треба в передчутті позбавлення депутатської недоторканості та арешту й закликати петіних прихильників на тутешньому форумі на жлобитися на копійчину задля забезпечення застави для петі..
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Дык такая важная встреча на ногах . Ну главное чтоб песики поверили . Порошенко зустрівся з Меркель: "Санкції проти Росії мають бути збережені" - Цензор.НЕТ 5767
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Ну с детишками встречаться и спрашивать у них что делать с фабриками оно конечно важнее. 😀 Хоть кому то на внешнюю политику не наплевать.
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Cбитый летчик встретился с хромой уткой.
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Ну прызедента ж.Парень на второй срок погнал.А погнал он конкретно.
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В качестве Президента.
Пока яжнелох развлекается
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Б/у министр экономики времен януковича пытро парашенко никак не может договориться о политическом убежище.
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воно ще колись було головним мародером України!
І досі ще не відсиліло ці 2 строки!
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пора его на нары пока не сбежал
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імітація в купі з комбінаціями це все нутро порошенка.
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Он когда презиком был и то меньше светился )) Какая то неизвестная сила толкает его обрюзгший организм в пустоту ))
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Президент в оппозиции - всё равно Президент.
Клоун с булавой - всё равно клоун
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Найбільш успішною за 28 років Україна була при Порошенку, при війні з Росією і анексованими територіями.

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Договорились о сохранении санкций и совместно бороться против строительства СП 2 ?
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Скажите кто-то этому петуху, что уже все, он добегался.
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чому лоліта панамська не в тюрмі а їздить відвідує всяку шушару?
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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