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Все про:наркотики (1622) СБУ (14033)

 СБУ блокировала деятельность трех мощных нарколабораторий. ФОТО

Деятельность трех нарколабараторий, организованных участниками межрегионального группировки, по производству прекурсоров и амфетамина блокировала Служба безопасности Украины в Черкасской и Киевской областях.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центе СБУ.

В сообщении отмечается: "Производственные мощности" организаторы обустроили на территории собственных домохозяйств. Прекурсоры и психотропы сбывали в разные регионы страны через разветвленную сеть дилеров, а также администрируемые интернет-магазины.

Правоохранители задержали активных участников группировки в двух областях при производстве наркотиков. При обысках по месту жительства, а также в подсобных помещениях фигурантов дела выявлено оборудование для изготовления прекурсоров и психотропных веществ, более 100 килограммов прекурсоров, почти тонну химических реактивов, партию амфетамина и деньги, полученные от сбыта "товара".

Ориентировочная стоимость изъятых наркотических веществ составляет 8 млн  гривен по ценам черного рынка.

Сейчас трем участникам группировки следователями УСБУ в Черкасской области совершено сообщение о подозрениях в совершении преступлений. Мероприятия по разоблачению наркодельцов происходили под процессуальным руководством прокуратуры области".

СБУ блокировала деятельность трех мощных нарколабораторий 01
СБУ блокировала деятельность трех мощных нарколабораторий 02
СБУ блокировала деятельность трех мощных нарколабораторий 03

Источник: https://censor.net.ua/p3160892
 
 
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Аргентинская посылочка пришла из руснявого МИДа за Минский слив


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А чим же тепер "слуги урода" харчуватися будуть? 😕
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Порохоотсосов от любой новости на цензоре штырит. Чем закидаешся?
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А що наркотою СБУ займається? Ну, нехай уже й каманників ловлять.
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за тяжелые наркотики нужно казнить, а легкие, как траву даже легализовать нужно в кофешопах! измерять по вреду здоровью! алкоголь тоже нужно убрать. И нужно вести сильную пропаганду здорового образа жизни! Спорт, здоровое питание, книжки читать, чтобы люди соревновались, кто больше книжек прочитал и у кого больше знаний. И с аптек тоже нужно убрать содержащие наркотики лекарства, как кодеин и т.п. И маковые поля нужно лучше выявлять собаками и выслеживать плантари и кордон нужно сделать нормальный, чтобы не попадали наркотики не с воды не по наземным кордонам. Нужно остановить уничтожение нации тяжелой наркотой!
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