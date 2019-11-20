 Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства ознакомился с условиями обучения и побывал на школьном турнире по мини-футболу. Вместе с бронзовыми призерами Олимпийских игр Ильей Квашой и Ольгой Саладухой он вручил подарки юным спортсменам.
"Зеленский обратил внимание на необходимость ремонта в школе. Речь идет о спортзале, который должен иметь европейский вид", - говорится в сообщении.
Кроме того, Президент просмотрел показательные детские выступления по спортивной гимнастике и ушу. Дети подарили главе государства флаг Украины.
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1197193344255954945
зе!лох "не пытается возглавить коррупционные потоки"? бо слишком тупой, верно?
5 років Порошенка у цифрах і фактах: яку країну лишає президент
https://***********.com/19110522/finansi/vidatki_mistsevih_byudzhetiv
Правозащитники призвали ОП наложить вето на "лесной" закон №0873 и вернуть его на доработку, но не успели - документ уже с подписью Зеленского
Экологи-правозащитники утверждают, что закон о запрете сплошной вырубки лесов в Карпатах, который вчера подписал президент, на самом деле упрощает вырубку. Об этом организация Экология.Право.Человек пишет у себя на сайте.
По их данным, после первого чтения документ №0873 на самом деле был "нормальным", однако после внесения поправок № 6, 11 и 21 он перестал отвечать задекларированным целям. Их авторы - нардепы Степан Ивахив (За майбутне) и Олег Бондаренко (Слуга народа).
Гослесагентство поддержало этот закон.
Заступниця міністра закордонних справ відповідає за суди з Росією через злочини на Донбасі, в Криму і в морі. Нещодавно Олена Зеркаль привезла з Гааги чергову перемогу. Але попри це вона почуває себе зайвою у МЗС - через орієнтацію Банкової на мир з Росією. І застерігає від зупинки наших міжнародних судів, які мають зафіксувати роль агресора і "вжарити" Москву на гроші.
Про російський курс Коломойського і мир Зеленського - замміністра МЗС Олена Зеркаль, Он воно як.
у нас же есть закон, что военную форму должны носить те, кому это положено, а раз он нарушил закон, он должен уйти в отставку, как и обещал!
После окончания гимназии в 1977 году изучала сперва экономику, а потом медицину и окончила в 1987 году сдачей государственного экзамена в должности врача.
В 1991 году защитила диссертацию на звание доктора медицины.
В 2001 году она получила степень магистра в области общественного здравоохранения.
С 1990 года в политике
В 2003 году назаначена министром по социальным вопросам, делам женщин, семьи и здоровья федеральной земли Нижняя Саксония
В 2005 году министр по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи
В 2009 году министр труда и социальных дел
С 17 декабря 2013 года 8-й Министр обороны Германии
замужем, мать семерых детей
сегодня презедент торжественно объявил, что отныне Украина - единственная страна в мире, соединенная мостом со швейцарией
По мнению Арестовича, им станет заместитель Министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
)))))))))))))) преЗЕК
, ну ЧИВО с нИго взять)))))))))))
Внешнюю политику просрал, работает толко на стадо саоих зебаранов.
Дать задание отремонтировать спортзал в школе - это работа президента или местного чиновника?
Так может Зеленского надо назначить обычным завхозом или трудовиком, а то ведь не все табуретки на 4-х ножках.
Или он таки трудовик, а президент у нас совсем другой?
"Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале"
Вова, у тебя ДБР слили, депутаты с непогашенной судимостью, стайка гопников имени Юзика, а ты спортзады ремонтируешь ?
Чмо ущербное, косящее под *****!