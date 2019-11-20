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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:дети (3758) Зеленский (3699) школа (1939) Станица Луганская (100)

 Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале. ФОТОрепортаж

Во время рабочей поездки в Луганскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил Станично-Луганскую общеобразовательную школу I-III ступеней № 1.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале 01

Глава государства ознакомился с условиями обучения и побывал на школьном турнире по мини-футболу. Вместе с бронзовыми призерами Олимпийских игр Ильей Квашой и Ольгой Саладухой он вручил подарки юным спортсменам.

Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мост в Станице Луганской открыли на несколько дней раньше запланированной даты, - Зеленский

Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале 03
Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале 04

"Зеленский обратил внимание на необходимость ремонта в школе. Речь идет о спортзале, который должен иметь европейский вид", - говорится в сообщении.

Кроме того, Президент просмотрел показательные детские выступления по спортивной гимнастике и ушу. Дети подарили главе государства флаг Украины.

Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале 05

Также читайте: Зеленский о скандале с записями Трубы: Сегодня у меня более серьезные задачи, надо изучить вопрос

Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале 06

Источник: https://censor.net.ua/p3160888
 
   
 Топ комментарии
 
де взяли військову форму дитячого розміру для цього недоноска?
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А в дом культуры заходил? На пианино играл?
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самый искренный Президент Украины
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Саш я смотрю сейчас канал наш и там сейчас в студии руслан бортник так он сказал в отличии двух прошедших президентов Украины Зеленский не пытается возглавить коррупционные потоки
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Членограй запостил фото моста в Станице с флагами Луганды. Сказочный долбоящер

Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале - Цензор.НЕТ 4500
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откуда у беженцев такие красивые чистенькие новые красненькие чемоданчики под 500 баксов??))
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Топ фоточка Вот сюда мост открыли Спасибо пожалуста

Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале - Цензор.НЕТ 1506

Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале - Цензор.НЕТ 1114
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То гідран у Ленки своей взял для фотосесии.
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а ну раз какой то там борник сказал, значит не пытается, конечно надо верить)))
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Сергей,а я сейчас смотрю интервью Порошенка по 5 каналу, и запомни президент это Порошенко, а презедент или ********** это зеленский.
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Чувак, который живет в выдуманном мире и не дружит с реальностью учит других со словами "запомни". Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале - Цензор.НЕТ 7545
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самому - не смешно?? во ВСЕ теплые места моника зе!лох назначил своих корешей из квартала. Зеленський відвідав школу в Станиці Луганській і доручив зробити ремонт у спортзалі - Цензор.НЕТ 9895
зе!лох "не пытается возглавить коррупционные потоки"? бо слишком тупой, верно?
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а кто это порошенко?
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да всем известно порохоботы все сидят на Цензоре Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале - Цензор.НЕТ 7164
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А зебилов практически теперь нигде нет -ни в фб, ни в тви... ваши ошметки в одноглазниках что ли, или бобик сдох?
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Звичайно - розумні, культурні та орієнтовані на Західну Цивілізацію люди спілкуються на гідних, поважних ресурсах, а не в якихось грьобаних гадюшниках.
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играть чувства он профессионально играет - а вот дела просто - жах какой то
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Хреновый актер, хреновый президент.
Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале - Цензор.НЕТ 8256
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Сестро! Пацієнтові зуйово! Велетенський заштрик, НЕГАЙНО! Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале - Цензор.НЕТ 8719
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Велетенський заштрик - передоз буде, проковтне язик і кирдик
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Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале - Цензор.НЕТ 804 Ути моя лапа. Уже он искренний Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале - Цензор.НЕТ 804 Раньше был честный, теперь все понимают что он всех нае...л.
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Тільки зебіл пускає соплі раьості, коли рівень президента 45 мільйонної країни опускається до рівня завгоспа районного відділу освіти.
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а что даже за бюджет нельзя подарить?
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Вы не правы. Деньгт на образование как раз компетенция местных бюджетов
https://***********.com/19110522/finansi/vidatki_mistsevih_byudzhetiv
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Та ну. Це ви про децентралізацію? Так то європейський, соєвий пережиток. Це перше. А по друге, цей товаріщь вважає, що держбюджет не власна кишеня, тому презЕдент має право нею користуваться на своє вподобання
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Зебильный **********. Такое же дерьмо как и парашное *****, только очень маленькое Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале - Цензор.НЕТ 4437. Поручение оно раздает Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале - Цензор.НЕТ 4444.Еще список поручений в "отстойнике президента" составьте, зебилы Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале - Цензор.НЕТ 3488 .
Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале - Цензор.НЕТ 1356
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де взяли військову форму дитячого розміру для цього недоноска?
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только хотел написать - не прошло и пол года как он форму одел - хоть не задом наперед)))
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пацан в жовтій футболці по росту доганяє
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Зате тепер у нас теж свій карлик, як у мишобратів...
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С родителей начали собирать деньги на ремонт)
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есть доказательства ????? свыночолый п@@@@@бол
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Но для этого нужно уволить несколько тысяч лишних учителей
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Не відгавкуйся, а переказуй гроші на ремонт школи. Ти ж хочеш допомогти?
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А в дом культуры заходил? На пианино играл?
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Экологи подняли тревогу: вырубку Карпат на самом деле упростили



Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале - Цензор.НЕТ 194

Правозащитники призвали ОП наложить вето на "лесной" закон №0873 и вернуть его на доработку, но не успели - документ уже с подписью Зеленского
Экологи-правозащитники утверждают, что закон о запрете сплошной вырубки лесов в Карпатах, который вчера подписал президент, на самом деле упрощает вырубку. Об этом организация Экология.Право.Человек пишет у себя на сайте.
По их данным, после первого чтения документ №0873 на самом деле был "нормальным", однако после внесения поправок № 6, 11 и 21 он перестал отвечать задекларированным целям. Их авторы - нардепы Степан Ивахив (За майбутне) и Олег Бондаренко (Слуга народа).
Гослесагентство поддержало этот закон.
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Все отлично. Зебилы, улыбайтесь и машите. Дальше распродажа земли и дефолт Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале - Цензор.НЕТ 520
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смерть комбрига? нє, не цікаво, я ж устал! скандал з витоками дбр?- я нє в курсе!
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BIHUS info
Заступниця міністра закордонних справ відповідає за суди з Росією через злочини на Донбасі, в Криму і в морі. Нещодавно Олена Зеркаль привезла з Гааги чергову перемогу. Але попри це вона почуває себе зайвою у МЗС - через орієнтацію Банкової на мир з Росією. І застерігає від зупинки наших міжнародних судів, які мають зафіксувати роль агресора і "вжарити" Москву на гроші.

Про російський курс Коломойського і мир Зеленського - замміністра МЗС Олена Зеркаль, Он воно як.
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А.Пионтковский написал в твиттере,- "Чесноков заявил, что финальный документ саммита 9 декабря уже согласован всеми 4участниками на уровне советников президентов. Текст полностью устраивает РФ. Поковник Ермак представлен к званию Героя России."
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вот какого куя уклонист в военной форме?
у нас же есть закон, что военную форму должны носить те, кому это положено, а раз он нарушил закон, он должен уйти в отставку, как и обещал!
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У́рсула Гертру́да фон дер Ля́йен родилась 8. Октября 1958 года в семье политика Эрнста Альбрехта .

После окончания гимназии в 1977 году изучала сперва экономику, а потом медицину и окончила в 1987 году сдачей государственного экзамена в должности врача.

В 1991 году защитила диссертацию на звание доктора медицины.

В 2001 году она получила степень магистра в области общественного здравоохранения.

С 1990 года в политике

В 2003 году назаначена министром по социальным вопросам, делам женщин, семьи и здоровья федеральной земли Нижняя Саксония

В 2005 году министр по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи

В 2009 году министр труда и социальных дел

С 17 декабря 2013 года 8-й Министр обороны Германии
замужем, мать семерых детей
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ты хочешь что б Моника родила 7х детей?))
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он по конституции Украины верховный главнокомандующий
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Portobello‏ @missy_porto 29 мин.29 минут назад

сегодня презедент торжественно объявил, что отныне Украина - единственная страна в мире, соединенная мостом со швейцарией
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Кто выдал ребенку военную форму? Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале - Цензор.НЕТ 6442 Как на корове седло Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале - Цензор.НЕТ 7362
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*********!!! Одною рукою вони скорочують місцеві бюджети, знов гроші на Київ, щоби на колінах чинуш просили... А тут воно завдання дає ремонт спортзалу зробити... Сцарь грьобаний... Сортир прочистити не вимагав???
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Известный украинский военный эксперт Алексей Арестович назвал фамилию следующего президента Украины и показал фото.


По мнению Арестовича, им станет заместитель Министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале - Цензор.НЕТ 507
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Может Ермак подогнал? Может в ней кто-то с Шойгу тусил раньше?
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Дивно, як воно ще бронік і каску на себе не начепило зі страху
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Що воно там прогундосило? Спортивний зал був ще влітку відремонтований, як і вся школа. А тепер туди це зелене чмо якось дідька приперлося , благодєтєль обдовбаний 😕
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Що починаємо піаритися? Сабакова краще посади...
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рівень підручного слюсаря - гівно з труб вичищати. Може візьмете цього поца на роботу в станиці?
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Чучело советское, представил Трампа поручающего сделать ремонт в школе где-нибудь в Оклахоме.
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І правильно. Українські патріоти хто родом з Донецька вибачте нас за Свиноху.
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а качество краски на заборе он проинспектировал?
)))))))))))))) преЗЕК
, ну ЧИВО с нИго взять)))))))))))
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Херней страдает вместо своих прямых обязанностей на межгосударственном уровне.
Внешнюю политику просрал, работает толко на стадо саоих зебаранов.
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Точно! Нет чтобы ленточки перерезать, при открытии нового туалета, как сывочолый гэтьман - этот полез в спортзал, требующий ремонта. Зеленський відвідав школу в Станиці Луганській і доручив зробити ремонт у спортзалі - Цензор.НЕТ 287
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А чо, мило. В данной локальной ситуации. Не может же быть Зеля на 100 процентов злодеем.
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Это под этой новостной статей так бомбит у соевых идиотов? Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале - Цензор.НЕТ 1645
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Прямо заздрість їх бере , що такі великі справи робить президент, дає доручення ремонтувати спортзал і м'ячі дарує,як він там казав в мене є важливіші справи...
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уровень преза отремонтировать спортзал.... печаль....
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зелёный в Кривой Рог когда дороги сделаешь ? Помоги родине !!! хоть чем нибудь !!! Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале - Цензор.НЕТ 8175
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Дав доручення відремонтувати спортзал, ****...й сором.., ще м'ячі подарував...
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Зачем Зеленский работает главой районной администрации?
Дать задание отремонтировать спортзал в школе - это работа президента или местного чиновника?
Так может Зеленского надо назначить обычным завхозом или трудовиком, а то ведь не все табуретки на 4-х ножках.
Или он таки трудовик, а президент у нас совсем другой?
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А що не так в країні настав пік економічного зростання, всі щасливі, і президенту нічим зайнятися він їздить по школах і дає доручення...
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tZE inform‏ @tZEinform 7 мин.7 минут назад

"Зеленский посетил школу в Станице Луганской и поручил сделать ремонт в спортзале"

Вова, у тебя ДБР слили, депутаты с непогашенной судимостью, стайка гопников имени Юзика, а ты спортзады ремонтируешь ?
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Кому вы мост построили предатели? Может еще рефии поможете мосты строить для кацапов? тряпки сепарские висят.
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Пусть проверит еще уличные туалеты!
Чмо ущербное, косящее под *****! Зеленський відвідав школу в Станиці Луганській і доручив зробити ремонт у спортзалі - Цензор.НЕТ 3320
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