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 Политика Украины, Технологии
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Все про:Антарктида (53) исследование (385) Кабмин (11357) корабль (1274) Дикий (18)

 Кабмин выделил 252 млн на покупку судна для исследования Антарктиды и Мирового океана. ИНФОГРАФИКА

Кабинет Министров выделил средства на приобретение научного океанского судна ледового класса. Соответствующее решение было принято Правительством сегодня, 20 ноября 2019 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

Ожидается, что соглашение о приобретении судна будет заключено до конца 2019 года, а в 2020-м состоится его первый выход в океан под украинским флагом.

Глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий объяснил, что с конца 20 века в Украине не судов необходимого класса, которые позволили бы вести исследования в Мировом океане и оказывать поддержку антарктическим исследованиям на станции "Академик Вернадский".

"Собственно сегодня почти 20 лет со времени последнего самостоятельного научного рейса Украины в Южном океане (2000-2001 гг.). Для обслуживания нашей станции мы ежегодно фрахтуем иностранные суда, а морские исследования долгое время вообще не вели, только в прошлом году начали кое-что делать с борта рыболовных судов, которые естественно не являются полноценными "плавучими лабораториями". Покупка собственного судна и восстановление научных рейсов чрезвычайно усиливают наши научные возможности", - рассказал Дикий.

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На приобретение судна правительство выделило до 252 млн гривен.

Кабмин выделил 252 млн на покупку судна для исследования Антарктиды и Мирового океана 01

Кабмин выделил 252 млн на покупку судна для исследования Антарктиды и Мирового океана 02
Кабмин выделил 252 млн на покупку судна для исследования Антарктиды и Мирового океана 03

Источник: https://censor.net.ua/p3160859
 
 
 Топ комментарии
 
10 лямов за "научника" для полярных широт??? Скока ж ему лет??? Не менее 30, как мне кажется.
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Маю підозру, що спочатку знайшли судно, яке хтось "випадково" виставив на продажу, щоб Україна ще не рятувала його.
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Начебто не зрада...
Але от розпилом смердить...
Що за судно, де куплять, на яких умовах, через скільки часу ми дізнаємось, що цю посудину нам передали в якості гуманітарної допомоги, а в країні виробництва воно вже списане?)
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На станции "Академик Вернадский" зимой чуть холоднее, чем в Киеве. Могли бы и без ледокола обойтись.
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Если собрать на это судно всех основных зебилов и отправить в одну сторону - я ЗА.
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Меня терзают смутные сомнения.....
Не уж то второму сейнеру нашли применение, что на кузне гнил?
Первый у нас сейчас должен был за лодками гоняться....

Кабмин выделил 252 млн на покупку судна для исследования Антарктиды и Мирового океана - Цензор.НЕТ 3191
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10 лямов за "научника" для полярных широт??? Скока ж ему лет??? Не менее 30, как мне кажется.
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Маю підозру, що спочатку знайшли судно, яке хтось "випадково" виставив на продажу, щоб Україна ще не рятувала його.
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Запросто. Я щас пробежался по продажам научников. Имеется с десяток, возраст от 1965 года, с годом модернизации, который также указан. Цены нет ни одном случае. "По запросу"(с). Я попробовал запросить... С меня начали требовать стока данных, шр я решил просто заткнуться. От греха подалее...
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Начебто і потрібна річ, але щось дешево для спецсудна.
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їздили б і далі автостопом..., дешевше обійшлося б.
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У нас - война. Важнее разработка ракет, чтобы долетали до Москвы
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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