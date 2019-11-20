 Кабмин выделил 252 млн на покупку судна для исследования Антарктиды и Мирового океана. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

Ожидается, что соглашение о приобретении судна будет заключено до конца 2019 года, а в 2020-м состоится его первый выход в океан под украинским флагом.

Глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий объяснил, что с конца 20 века в Украине не судов необходимого класса, которые позволили бы вести исследования в Мировом океане и оказывать поддержку антарктическим исследованиям на станции "Академик Вернадский".

"Собственно сегодня почти 20 лет со времени последнего самостоятельного научного рейса Украины в Южном океане (2000-2001 гг.). Для обслуживания нашей станции мы ежегодно фрахтуем иностранные суда, а морские исследования долгое время вообще не вели, только в прошлом году начали кое-что делать с борта рыболовных судов, которые естественно не являются полноценными "плавучими лабораториями". Покупка собственного судна и восстановление научных рейсов чрезвычайно усиливают наши научные возможности", - рассказал Дикий.

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На приобретение судна правительство выделило до 252 млн гривен.



