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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:Гонконг (28) протест (4569)

 Save us: Протестующие в Гонконге 4 дня удерживали захваченный кампус университета. ФОТОрепортаж

Полиция в Гонконге применила раздражающий газ, резиновые пули и дубинки, чтобы не пропустить демонстрантов, которые пытались вырваться из городка Политехнического университета, которое они занимали уже несколько дней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Многих протестующих задержали.

Полиция заявила, что демонстранты могут выйти из городка, но только без самодельного оружия и противогазов.

Когда полиция пыталась попасть в городок ночью 17 ноября, демонстранты встретили ее бензиновыми бомбами и брусчаткой.

По состоянию на утро 19 ноября в районе Политехнического университета Гонконга оставались около 100 "обороняющихся" человек. 

Более 600 человек покинули территорию университета.

"Утром во вторник настроение в студгородке было мрачным и гораздо менее напряженным. Ощущение поражения распространилось среди оставшихся. Десятки протестующих сдались полиции, некоторые в слезах, а другие поклялись сражаться, не имея представления, как это теперь делать", - пишет CNN.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китайская армия с метлами и лопатами убирает баррикады, сооруженные участниками акций протеста в Гонконге. ВИДЕО

Save us: Протестующие в Гонконге 4 дня удерживали захваченный кампус университета 01
Save us: Протестующие в Гонконге 4 дня удерживали захваченный кампус университета 02
Save us: Протестующие в Гонконге 4 дня удерживали захваченный кампус университета 03
Save us: Протестующие в Гонконге 4 дня удерживали захваченный кампус университета 04
Save us: Протестующие в Гонконге 4 дня удерживали захваченный кампус университета 05

Источник: https://censor.net.ua/p3160855
 
 
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Зонтики прозрачные, просто зонтики, зонтики ЛГБТ... и- призыв к США и Британии спасти их... Save us: Протестующие в Гонконге 4 дня удерживали захваченный кампус университета - Цензор.НЕТ 5541
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Все таки взяли измором! ЛЮБОЙ МИРНЫЙ ПРОТЕСТ МОЖНО ПЕРЕЖДАТЬ! ЗАКОНЧИТСЯ ЕДА ТЕРПЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ! ХОТИТЕ БРАТЬ ВЛАСТЬ НАДО ДЕЛАТЬ БЫСТРО И ЖЁСТКО ПО ДРУГОМУ НЕ ПОЛУЧИТСЯ! ВСЕ КТО РАССКАЗЫВАЕТ ЧТО МОЖНО МИРНЫМ СПОСОБОМ ВЗЯТЬ ВЛАСТЬ ВСЕ ОНИ БРЕХУНЫ!!
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Смотря на протесты в Гонконге, где то в Тайване штампуют ракеты, чтоб Китайский мир не пришел к ним.
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