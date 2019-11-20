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Все про:взятка (4784) Киевская область (1809) Нацполиция (10432) ГФС (3477)

 Главный ревизор ГФС Киевщины погорел на взятке в $2500. ФОТО

Следователи Главного управления полиции Киева совместно с оперативниками Управления стратегических расследований НПУ под процессуальным руководством прокуратуры города Киева задержали главного государственного ревизора Государственной фискальной службы в Киевской области в момент получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Полицейские установили, что правонарушитель договорился с предпринимателем о решении вопроса штрафных санкций, которые должны были наложить на фирму. За 2500 долларов США чиновник пообещал не принимать меры по взысканию налогового долга.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения взятки. Это 38-летний житель Киевской области.

Главный ревизор ГФС Киевщины погорел на взятке в $2500 01
Главный ревизор ГФС Киевщины погорел на взятке в $2500 02

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/p3160854
 
 
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а пані слідчій (чи як правильно?) чого лице не за ретушировали... (а фігурка залік!)
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при свыне такого не было, брали больше, не уважают себя
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А для чего эта должность существует - только взяточки собирать,что там ревизорить?
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этому мыролюбцу за попытку нареформировать клетчатое одеялко пологается? Ну и компенсация со стороны госсударства за палЫтыческие репрессии?
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Без кассового аппарата "работал" фискал? Ай шайтан!
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как несолидно, целый главный ревизор сгорел на такой мелочи.
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