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 Происшествия, Общество
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Все про:Донецк (6055) контрразведка (173) СБУ (14033) наемники РФ (963)

 Контрразведка СБУ задержала жительницу Донецка, которая пыталась организовать схему легализации в Украине граждан РФ и террористов "ДНР". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Донецкой области контрразведчики СБУ задержали жительницу Донецка, которая пыталась организовать незаконную легализацию в Украине граждан РФ и боевиков террористических группировок "ДНР". Также правоохранители задержали ее "клиента".

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что женщина планировала оформлять документы за денежное вознаграждение через свои связи в правоохранительных и контролирующих органах. Первым заказчиком " услуг" стал гражданин страны-агрессора, который долгое время находился на временно оккупированной территории Донецкой области и сотрудничал с представителями террористических группировок. За решение вопроса злоумышленница предложила работнику одного из украинских правоохранительных органов материальное вознаграждение в размере 1 млн российских рублей. Первая часть суммы была перечислена через почтовый сервис", - рассказали в СБУ.

Контрразведка СБУ задержала жительницу Донецка, которая пыталась организовать схему легализации в Украине граждан РФ и террористов ДНР 01

Отмечается, что 19 ноября контрразведчики СБУ в Славянске задержали организатора и "клиента" при получении паспорта гражданина Украины и передачи злоумышленниками остальных средств.

Контрразведка СБУ задержала жительницу Донецка, которая пыталась организовать схему легализации в Украине граждан РФ и террористов ДНР 02

"Меры осуществлялись в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Объединенных Сил. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения", - сообщили в СБУ.

Контрразведка СБУ задержала жительницу Донецка, которая пыталась организовать схему легализации в Украине граждан РФ и террористов ДНР 03

Операция проводилась сотрудниками Департамента контрразведки СБ Украины совместно с Управлением Службы в Житомирской области, ГУ в Донецкой и Луганской областях.

Контрразведка СБУ задержала жительницу Донецка, которая пыталась организовать схему легализации в Украине граждан РФ и террористов ДНР 04

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Источник: https://censor.net.ua/p3160792
 
   
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Нихрена себе.
Вот это прыть.
А для чего это ему?
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Оформити українську пенсію, УБД, отримати пільги, клаптик землі і двох рабів.
"Живі - нє хачу!"
Но шото пошло нє так...

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Коли рабів вибирав, ті признали свого та й здали як склотару.
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За Пиманову тишина. Для донбасских правоохранителей, оккупанты не враги.
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так громко звали сруский мир что теперь за любые бабки вновь готовы стать украинцами.......
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Ну как бы они и не переставали быть украинцамии.
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Шо рожи кацапские, паспортины Украины захотели? Нахер, ягель жрать с паспортом двуглавой мутировавшей курицы.
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в паспортних столах работают мєнтьі! и этим все сказано. а самый лучший мент--- он как и прежде.....
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А могла сказать что это секс притон, но видно сильно мужа боится, что взяла на себя более тяжкую статью.
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Нужно срочно вводить смертную казнь для всех врагов Украины,иначе порядка небудет.
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Похоже у нас в СБУ ну мягко говоря не очень умные люди работают Контррозвідка СБУ затримала мешканку Донецька, яка намагалася організувати схему легалізації в Україні громадян РФ і терористів "ДНР" - Цензор.НЕТ 1291надо было её и её клиентов вести а не хватать на первом ,если Украину что и погубит так это глупость людей которые занимают ответственные должности и принимают важные решения . Контррозвідка СБУ затримала мешканку Донецька, яка намагалася організувати схему легалізації в Україні громадян РФ і терористів "ДНР" - Цензор.НЕТ 6025
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"За решение вопроса злоумышленница предложила работнику одного из украинских правоохранительных органов материальное вознаграждение в размере 1 млн российских рублей." видать "жирненький" коллаблорант
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Реінтеграція в дії.Все як сивовухо сказав
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