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 Политика Украины
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Все про:Европейская партия Украины (23) Порошенко (17899) Туск (510) Европейская Солидарность (164)

 Порошенко встретился с Туском: санкции ЕС должны оставаться до полного выполнения Россией минских соглашений. ФОТО

В ходе рабочего визита в Хорватию для участия в Конгрессе Европейской народной партии пятый Президент Украины, глава фракции "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Петр Порошенко выразил благодарность Дональду Туску за его твердую многолетнюю и самоотверженную поддержку Украины на пути европейской интеграции.

Кроме того, он выразил надежду, что новое руководство Европейского Союза так же решительно и настойчиво будет поддерживать Украину во время своей каденции.

Стороны обсудили последнее развитие на Донбассе и отметили необходимость удвоения усилий по обеспечению выполнения Российской Федерацией требований безопасности согласно Минским договоренностям.

Отмечено, что подавляющее большинство последних шагов в мирном урегулировании было осуществлено украинской стороной, что без соответствующих шагов России как государства-агрессора не может считаться достаточным прогрессом.

Стороны отметили, что санкции ЕС должны оставаться до полного выполнения РФ Минских договоренностей, а именно восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Особое внимание в ходе встречи было уделено развитию внутренней ситуации в Украине. Выражена глубокая обеспокоенность в связи с признаками восстановления политически мотивированных преследований в Украине и увеличением давления на свободу слова и СМИ.

В конце встречи были скоординированы пути укрепления отношений партнерства между партией "Европейская Солидарность" и Европейской народной партией.

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Порошенко встретился с Туском: санкции ЕС должны оставаться до полного выполнения Россией минских соглашений 01
Порошенко встретился с Туском: санкции ЕС должны оставаться до полного выполнения Россией минских соглашений 02

Источник: https://censor.net.ua/p3160782
 
   
 Топ комментарии
 
Пети прогулы в прокуратуре ставят, а он все мечется, значимость свою показывает.
Напоминает курицу, которой отрубили голову, а она бежит, бежит, вся в крови и бежит.
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Пети прогулы в прокуратуре ставят, а он все мечется, значимость свою показывает.
Напоминает курицу, которой отрубили голову, а она бежит, бежит, вся в крови и бежит.
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Слухай , я от думаю, якщо землю продадуть де ви пастися будете?
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Ну вам то нечего переживать.пэтро аж 100000 га огорода прыхватизировал.Так шо вам есть где пастысь.
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«Dnipro 75ed19bb

....пэтро аж 100000 га огорода прыхватизировал.Так шо вам есть где пастысь.»

ПРУФ.
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Мы даже слышали слитые записи, как та труба работает и как политический заказ выполняет на петю. Потому что за пол года ничего не смогли найти.
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шесть месяцев без головы бегать - моветон. может голова все же на месте и у тебя что-то со зрением?
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Еще не вечер, а ты уже зе-урины налакался!
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прогули нехай вони самі собі ставлять, допоки не навчаться повістки виписвати.
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Если мы все выполним минские соглашения, то будем в попе.
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А шо то за пропитая морда в правом нижнем углу?
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Підкажи, будь ласка, хто з них злочинець, хто негідник і хто божевільний? Порошенко встретился с Туском: санкции ЕС должны оставаться до полного выполнения Россией минских соглашений - Цензор.НЕТ 4419
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А что там Юлька, чего она от Пэтрухи отстает в самопиаре?
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кажуть , що у фб побилися дві бабці, баба юля і баба моніка.
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ти гімно з під петі уже пожував? ну і є отлічіє від соєвого шоколаду
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судячи по тобі, ти все скуштував і різниці не побачив, а тому зе-уріною рота полощеш
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не суди(по собі) і не судим будеш , за тобой і бомж не встигне. злизуєш кізяк, ще до його падіння
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не знаю на счёт сухарей,а батонов золотых насобирал немеренно.
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Очень скоро эта мразь окажется как минимум под домашним арестом.
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-- Czego ode mnie chcesz?
-- Только политического убежища и все.
Порошенко встретился с Туском: санкции ЕС должны оставаться до полного выполнения Россией минских соглашений - Цензор.НЕТ 3995
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на зоне пожалуйста,а так,нам хватило и 5 лет брэхни и мародерства.
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П'ять років він тільки починав, ще років тридцять буде вести. Прямо такий собі Моісей знайшовся.
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У пэти новая должность.То был открывало сейчас встречало.Только вот хто его уполномачивал встречаться с Туском? И в качестве кого оно встречается...?
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12 грудня ЄС повинен продовжити санкції. Зустріч в нормандському форматі призначена на 9 грудня, і якщо Макрон, Меркель, х*йло з "нашім мальчіком" провернуть шахер-махер по капітуляції України, то санкції за Донбас будуть зняті.
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почему возмущаетесь медведчуком если пятый по сути такой же прибацанный . кто ты от чьего лица . сядь уже с мариной дома деятель
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Порошенко встретился с Туском: Порох потускнел, Туску очі запорошило.
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просил политическое убежище, не иначе
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Вы только не обижайте Петруху слухами о том, что он, что то решает для страны без каких либо титулов! Он тупо ищет крышу и отмазки от посещений ГБР.
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Хрен його знає, вроді і президент вже є новий. А Порох як до цього боровся на міжнародній арені за Україну так далі і бореться, а Клоун як до цього смішив бидло своїми низькопробними шуточками так далі і смішить.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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