 Женская команда Федерации шахмат Киева стала клубным вице-чемпионом Европы. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Федерации шахмат Киева, женская команда завоевала "серебро".

Отмечается, что чемпионом стала грузинская "Нона" - 11 очков. Шахматистки "Kyiv Chess Federation" набрали 10 очков и поделили 2-3 места с именитой "Cercle d’Echecs" (Монако), однако имели лучший дополнительный коэффициент.

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Вице-чемпионками стали: Мария Музычук, Анна Музычук, Жансая Абдумалик, Инна Гапоненко и Юлия Осьмак.

В федерации напоминают, что клубный чемпионат Европы по шахматам - это своеобразный аналог Лиги чемпионов в футболе или других игровых видах спорта.







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Фото: facebook.com/kyivchess

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