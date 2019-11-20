 Женская команда Федерации шахмат Киева стала клубным вице-чемпионом Европы. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Федерации шахмат Киева, женская команда завоевала "серебро".
Отмечается, что чемпионом стала грузинская "Нона" - 11 очков. Шахматистки "Kyiv Chess Federation" набрали 10 очков и поделили 2-3 места с именитой "Cercle d’Echecs" (Монако), однако имели лучший дополнительный коэффициент.
Вице-чемпионками стали: Мария Музычук, Анна Музычук, Жансая Абдумалик, Инна Гапоненко и Юлия Осьмак.
В федерации напоминают, что клубный чемпионат Европы по шахматам - это своеобразный аналог Лиги чемпионов в футболе или других игровых видах спорта.
Я тоже люблю в шахматы играть.